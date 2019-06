Japón-Chile, Copa América: seguí el partido en vivo

Copa America | Fase de grupos Sin Comienzo P Japón P Chile

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2019 • 09:00

Chile se mide esta noche con Japón, en el debut de ambos en el grupo C de la Copa América.

El partido, que se disputará en el estadio Morumbí, ubicado en San Pablo y con capacidad para 67.400 espectadores, comenzará a las 20,será arbitrado por el paraguayo Mario Díaz de Vivar y televisado por TyC Sports.

El seleccionado trasandino, actual bicampeón de América, no podrá contar con el delantero Nicolás Castillo. El DT del equipo, el colombiano Reinaldo Rueda, confirmó que la figura del América de México no se recuperó del edema muscular en el muslo derecho y por lo tanto no lo contará ante los nipones, siendo reemplazado por Eduardo Vargas, según consignó la agencia EFE.

Con la baja de Castillo, Chile despejó su principal incógnita y definió el equipo para el debut.

Japón vuelve a tierras americanas para pelear por segunda vez, como invitado, en la competición de selecciones más antigua. En su única participación en la competencia de selecciones más antigua del mundo, dijo presente en Paraguay 1999, donde cosechó apenas un punto sobre 9 posibles.

Con una edad promedio de 22 años en sus dirigidos, el DT Hajime Moriyasu utilizará el campeonato como un ensayo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Probables formaciones:

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Arturo Vidal; José Fuenzalida y Alexis Sánchez; Eduardo Vargas.

Japón: Keisuke Osako; Naomichi Ueda, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu; Tatsuya Ito, Gaku Shibasaki, Hiroki Abe, Koji Miyoshi; Takefusa Kubo, Shinji Okazaki, Shoya Nakajima. DT: Hajime Moriyasu.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay)

Estadio: Morumbí (San Pablo)

Hora: 20

TV: TyC Sports