Tuchel, DT de Inglaterra, habló de las lesiones y de por qué desafectó a 8 jugadores antes de jugar con Japón

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, dijo este lunes que no está decepcionado con la decisión de varios jugadores de su plantel de retirarse de la convocatoria antes del partido amistoso de este martes contra Japón en Wembley, y calificó estas ausencias como una consecuencia inevitable de la “intensa carga de trabajo” al final de la temporada de clubes.

Tras empatar 1-1 con Uruguay en un amistoso el viernes, ocho jugadores abandonaron la concentración por motivos de salud y lesiones. El arquero Aaron Ramsdale, el defensor Fikayo Tomori y el delantero Dominic Calvert-Lewin se encuentran entre los que se marcharon. El defensor central John Stones regresó al Manchester City tras sufrir una lesión antes del partido del viernes, mientras que Adam Wharton, del Crystal Palace, y el extremo del Arsenal Noni Madueke se lesionaron durante el encuentro.

Los jugadores del Arsenal Declan Rice y Bukayo Saka también han regresado al club del norte de Londres. “Estoy decepcionado, pero no con los jugadores, sino por el hecho de que queremos que todos estén de buen ánimo y con buena salud”, declaró Tuchel a los periodistas. Y agregó: “Es la realidad del final de la temporada y de finales de marzo, la realidad de tener jugadores en partidos europeos y en más de una competición, con todas las copas en marcha”.

Thomas Tuchel consuela a Noni Madueke, delantero de Arsenal que salió lesionado en el amistoso contra Uruguay GLYN KIRK - AFP

“Tenemos jugadores en la concentración que ya han disputado más minutos que la temporada pasada, por lo que hay cierta preocupación. Los jugadores necesitaban y se merecían un descanso mental del fútbol. Hemos podido ver la energía con la que han vuelto a la concentración y cómo se están reconectando ahora en el nuevo entorno”, señaló.

Tuchel aplicó una jugada política y se sentido común en la antesala de la Copa del Mundo: “Queremos que rindan en sus clubes, pero la realidad es que es nuestra última concentración antes de partir hacia Estados Unidos, así que queremos reconectar con nuestros principios. No se pudo dar como queríamos. Es decepcionante, pero no estoy enojado con los jugadores, no estoy molesto”, agregó.

Remarcó que no hubo ningún futbolista que no quiera estar en la selección de Ingalterra: “Tengo la sensación de que todos estaban deseando venir. Algunos de los jugadores lesionados incluso se quedaron para seguir con su tratamiento, lo que demuestra que quieren estar con el grupo. Nadie se marchó enseguida, hay buen ambiente y así es como debe ser”, indicó.

El foco en Arsenal

Diez jugadores del Arsenal en la última semana o bien no se incorporaron a la selección nacional o abandonaron la concentración antes de tiempo, mientras el equipo del técnico Mikel Arteta persigue tres trofeos, incluido un primer título inglés en 22 años.

“El riesgo de empeorarlo era simplemente demasiado grande”, señaló Tuchel sobre las evaluaciones físicas de Rice y Saka antes de recibir a Japón el martes en un partido de preparación para el Mundial. El mediocampista y el extremo probablemente sean titulares con Inglaterra en el Mundial y también son claves para la búsqueda del Arsenal de su primer título de la Premier League con Arteta, tras tres subcampeonatos consecutivos.

“Ambos estaban claramente con molestias cuando hicimos la evaluación médica, así que no tenía absolutamente ningún sentido que se quedaran”, explicó Tuchel y añadió que los dos “querían desesperadamente participar”.

Otros jugadores del Arsenal que abandonaron concentraciones de selecciones nacionales durante el fin de semana después de jugar incluyen al mediocampista de España Martin Zubimendi y al defensor de Ecuador Piero Hincapié.

Piero Hincapie controla la pelota en un amistoso de Ecuador contra Marruecos, el 27 de marzo de 2026 OSCAR DEL POZO - AFP

Los defensores centrales William Saliba y Gabriel Magalhes no viajaron con Francia y Brasil, respectivamente, para el partido de preparación de sus selecciones el viernes en Estados Unidos. Francia ganó 2-1.

El intenso calendario de abril del Arsenal comienza el sábado con los cuartos de final de la Copa FA en Southampton. Luego el club juega de visitante ante el Sporting de Lisboa tres días después, en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Al Arsenal le quedan siete partidos en la liga local y está nueve puntos por delante del Manchester City, que tiene un partido pendiente por disputar. Su próximo encuentro de liga será como local contra el Bournemouth, el 11 de abril.

Dos jugadores del Arsenal participan en decisivos repechajes de clasificación al Mundial el martes. Viktor Gyokeres liderará el ataque de Suecia contra Polonia, días después de su hattrick en la victoria 3-1 sobre Ucrania, y la Italia del defensor Riccardo Calafiori visita a Bosnia-Herzegovina.

Reuters y AP