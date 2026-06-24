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Japón vs. Suecia, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Japón y Suecia en la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro entre Japón y Suecia correspondiente al grupo F del Mundial 2026 se disputará este jueves 25 de junio a las 20.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

El presente de ambos seleccionados

Japón llega con el ánimo en alto tras conseguir una contundente victoria por 4-0 frente a Túnez en su anterior presentación. Por su parte, Suecia atraviesa un momento complejo luego de caer derrotado 5-1 ante Países Bajos en su último compromiso por el certamen.

Estadísticas del torneo

En sus respectivos desempeños durante esta fase de grupos, el conjunto nipón ha mostrado una eficacia ofensiva superior tras su último triunfo, mientras que el equipo sueco buscará ajustar su estructura defensiva tras el marcador adverso sufrido frente a los neerlandeses.

Lo que está en juego

Este partido resulta decisivo para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la clasificación a la siguiente instancia. Japón buscará consolidar su posición en la tabla, mientras que Suecia tiene la urgencia de sumar para recomponer su camino en el grupo F.

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