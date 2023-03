Javier Mascherano no continuará como entrenador del seleccionado argentino sub 20, después del fracaso en el Sudamericano

escuchar

Luego de semanas en las que su continuidad era una incertidumbre, todo se definió. A pesar de que todavía no fue hecho de forma oficial, Javier Mascherano renunció entrenador el entrenador del seleccionado argentino sub 20. La no clasificación al Mundial de fútbol tras quedar afuera en el Sudamericano que se disputó en Colombia fue el máximo motivo por el que el exjugador no seguirá más a cargo del combinado juvenil.

Con el jefecito como DT, la Argentina no pudo avanzar a la segunda etapa del torneo que se jugó entre el 19 de enero y el 12 de febrero. De ese modo, se quedó sin el Mundial Sub 20 que se jugará en Indonesia, del 20 de mayo al 11 de junio de este año. Tampoco logró clasificarse a los Juegos Panamericanos de Santiago que se disputarán del 20 de octubre al 5 de noviembre.

La eliminación en el sudamericano sub 20 fue el detonante de su renuncia al cargo del equipo JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Después de la derrota frente a Colombia por 1 a 0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que implicó no clasificarse para el hexagonal final del Sudamericano, El primer impulso de Mascherano fue marcharse, renunciar, dejar un cargo para el que siente que no estuvo a la altura. Sintió que no merece otra oportunidad, y que el castigo por sus errores era la renuncia. “No hay demasiado que pensar. Obviamente, sí agradecer a todos. Al presidente [Claudio Tapia], por la oportunidad. A los clubes, porque siempre nos han dado una mano, nos han dado los jugadores; los hemos molestado mucho durante todo el año, inclusive ahora, durante toda la preparación, y siempre han puesto los jugadores a disposición. No tengo mucho por decir: no hay excusas. Acá el que falló soy yo y tengo que hacerme cargo”, enfatizó el ex jugador de River y Barcelona, entre otros clubes.

🇦🇷 MASCHERANO, TRAS LA ELIMINACIÓN: "NO CREO (SEGUIR). LO MEJOR AHORA ES ESTAR TRANQUILO"



🇦🇷 MASCHERANO, TRAS LA ELIMINACIÓN: "NO CREO (SEGUIR). LO MEJOR AHORA ES ESTAR TRANQUILO"

El técnico de la Selección Argentina sub 20 habló tras la derrota con Colombia: "Muy agradecido por la oportunidad. Fallé y tengo que reconocerlo"

Sin embargo, el presidente de la AFA respaldó la continuidad del DT: “Es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”, había expresado el titular de la entidad madre del fútbol de la Argentina”.

Javier Mascherano reunido con Chiqui Tapia en la AFA @argentina

Poco más de un año fue el tiempo de trabajo de Mascherano al frente de la Sub 20. El mismo entrenador que a inicios de 2021 fue presentado como director del Departamento de Metodología y Desarrollo, un programa amplio e integral para las selecciones masculinas y femeninas. En diciembre de ese mismo año, fue anunciado como el reemplazo de Fernando Batista y este miércoles deja su cargo.

Aunque todavía no se hizo el anuncio oficial, su salida es un hecho. La dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino deberá buscar un reemplazo en las próximas semanas. Vale destacar que ya no le quedan competencias por bastante tiempo a este equipo juvenil de AFA. Su salida es algo que sólo faltaba confirmarse.

