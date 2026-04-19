Las 7 claves de River vs. Boca: de la cabeza de Coudet sale humo y ¿Ubeda saldrá a atacar?

Lo primero que atrapa de este superclásico por el torneo Apertura 2026 que se disputará este domingo es que se enfrentarán en un contexto (casi) ideal. River está invicto desde la llegada de Eduardo Coudet y ganó todos sus partidos menos uno, que empató. Boca está en el mejor momento futbolístico desde que Claudio Ubeda tomó las riendas del equipo. El partido no define nada desde lo matemático, no hay presiones adicionales más allá de las lógicas. Ambos se podrían dedicar a jugar y… que gane el mejor. Un escenario para que los dos vayan al ataque y se vea una jornada con varios goles. El fútbol no es una ciencia exacta, pero -desde las planificaciones y las posturas de unos y otros- no habría excusas para que se vea un desarrollo de ida y vuelta. Que se animen a jugar.

El único asterisco, en la previa, podría ser el estado del campo de juego del Monumental. Pero aún así, o más allá de eso, ¿cuáles serían las claves tácticas? ¿Dónde se podría definir el partido?.

1-Cómo hará Coudet para “compensar” el medio ante la baja de Vera

Una de las virtudes de Boca está en la línea de volantes compuesta por Paredes, Milton Delgado, Ascacibar y Tomás Aranda. El Chacho tenía más a mano reemplazantes para Tomás Galván, Subiabre y Colidio que alternativas para sustituir a Aníbal Moreno y Fausto Vera. No hay una respuesta que se caiga de madura: desde las características, podría ingresar Giuliano Galoppo –futbolista agresivo y con gol-, pero viene de una lesión y no juega desde febrero. Castaño está muy bajo y ni siquiera fue convocado para este encuentro. Todo indica que Juan Cruz Meza ingresaría desde el arranque en la zona de volantes. ¿Puede el DT sorprender con el ingreso de Kendry Páez como falso wing derecho?.

Aníbal Moreno será el volante central de River en el clásico ante Boca; el tema es quién ingresa por Vera MARCOS BRINDICCI

¿Y una línea de 3? Sin ningún volante que equilibre por su sola presencia, podría ser una apuesta para adelantar a Montiel y Acuña. Ahí podría ingresar Pezzella, pero –de nuevo- es otro futbolista que viene de una lesión. Paulo Díaz, desde las características, sería el mejor líbero, pero es otro de los más silbados por los hinchas. Tobías Ramírez, flamante refuerzo, tiene muchas condiciones, pero está sin ritmo y acaba de llegar. El DT terminó con cinco defensores varios partidos, pero lo usó como recurso y sobre el final.

¿Fabricio Bustos de volante derecho? Si se la jugaba por lo que para muchos puede ser un “doble 4″, podría mantener a Moreno, Galván y Meza, con Colidio y Driussi. Por la cabeza de Chacho sale humo, porque estará analizando hasta último momento con qué variante cree que dará más combate (y juego) en la zona donde se definen los dominios de los partidos.

Lautaro Blanco, una de las principales armas ofensivas de Boca Carolina Niklison - LA NACION

2-Más que una variable a defender

Coudet analiza todo porque antes Boca era más predecible y sólo era peligroso en ataque con los centros de Lautaro Blanco, las corridas individuales de Merentiel o los córners y tiros libres ejecutados por Paredes. Ahora también se hizo fuerte desde una tenencia mayor en la línea de volantes y avanzando por el centro, con pases filtrados al pie o al espacio, con Bareiro y Merentiel escalonados para combinar cerca; por la llegada “indescifrable” del gambeteador Aranda y los respaldos de Ascacibar y Milton Delgado.

3-Por qué creció el medio de Boca

Más allá de la jerarquía de Paredes, el juego de Boca mejoró porque sus acompañantes empezaron a tomar diferentes alturas. Antes sufría una tenencia cansina, lateral, lenta, sin progresión. Ahora su búsqueda también es vertical, hasta Milton Delgado pisa el área rival.

Tomás Aranda no estaba en los planes de nadie y se ganó el puesto con atrevimiento y gambetas en un momento adverso (doble mérito). Y el medio campo también mejoró por Adam Bareiro. ¿Por qué? Al 9 lo buscan y pivotea, se las devuelve casi siempre redonda a sus compañeros. Antes, Cavani, Merentiel y Milton Giménez jugaban para adelante, no aportaban ninguna pausa para darle continuidad corta a un lanzamiento largo que podía llegarles a los delanteros desde Di Lollo o Costa. Defensivamente, el 5 más táctico de los tres es Delgado, pero esas coberturas el equipo no las termina de tener aceitadas. Eso puede ser algo para aprovechar en River.

Ascacibar es buenísimo pero Paredes es de otro planeta. pic.twitter.com/SLsBJnD3xU — Marian Herrera (@marianherrrera) April 8, 2026

4-Los pases de Paredes para el “ataque al espacio” de Ascacibar

Dentro de ese rubro, se da repetidamente durante los partidos los lanzamientos verticales de Paredes para Santiago Ascacibar, un volante con despliegue y gol. Al exEstudiantes las pelotas le llegan laterales vía Lautaro Blanco o Weigandt, o frontales. Con apenas una seña, se entienden y Paredes le pone el balón donde va a llegar Ascacibar y lo deja de cara al gol.

5-La “altura” de defensa de River

El fútbol son decisiones. A Coudet siempre le gustó presionar alto, defender corto y eso implica tener el equipo muy subido. Asume riesgos y por eso a veces no sólo defiende mano a mano atrás sino que agarran a los centrales en el círculo central. Teniendo en cuenta lo que sucedió con Martínez Quarta y su expulsión ante Blooming, y cómo quedó parado en varios lanzamientos largo de Racing en la última fecha, sería un detalle a ajustar para Chacho. Sobre todo porque Boca explota bien ese recurso con Merentiel o Zeballos (en caso que ingrese): se trata de movimientos como en la jugada del gol del Changuito en la Bombonera en el último superclásico (aunque ahí el DT era Gallardo).

LA JUGADA QUE CAMBIÓ EL PARTIDO DESDE EL ARRANQUE: por esta infracción, el Chino Martínez Quarta vio la roja en el empate 1-1 de River y Blooming en el comienzo de la CONMEBOL #Sudamericana. ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/2LY665JDyu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

6-La “eficacia” millonaria

Sebastián Driussi está logrando gambetear a las lesiones y se muestra como el delantero más peligroso por ser el goleador del ciclo de Coudet, pero también porque tiene jerarquía y recursos para desnivelar con un remate desde afuera del área, como ante Carabobo, o resolviendo con un toque en el punto penal, como ante Blooming, o de arremetida y abajo del arco, como frente a Sarmiento; o con gran jugada individual y clase como ante Racing. River hizo goles en todos los partidos del Chacho aunque sin llegar tanto. Los demás delanteros, Colidio, Subiabre y Salas, también volvieron a convertir. ¿Kendry Páez podría ganarle la pulseada a Subiabre por su buen ingreso ante Carabobo, por la Sudamericana?

Y se desahogó Tomás Galván, con dos festejos ante Belgrano y más remates –ante Racing y Carabobo- que lo acercan al gol. Y la defensa de Boca, más allá de algunos buenos pasajes, no es del todo confiable.

Sebastián Driussi, era uno de los resistidos por los hinchas de River, pero recuperó su olfato goleador con Coudet LUIS ROBAYO - AFP

7-El planteo de Ubeda

Seguro el actual DT tomó nota de cómo les fue a Jorge Almirón y Fernando Gago por visitar a River con planteos cautelosos y esquemas con tres/cinco defensores. Pase lo que pase desde el resultado, la actitud y la estrategia que plantee Ubeda (y su posterior funcionamiento) serán un partido aparte para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

River y Boca, Coudet y Ubeda, tienen todo para ganar. Serán protagonistas del partido que todos quieren jugar y en donde sólo necesitan focalizarse en cómo superar a su adversario, tratando de potenciar sus virtudes y neutralizando las del rival. Después, es fútbol, claro. Y más allá de los estudios, las estadísticas, los pizarrones y los videos, todo puede resolverse por una gambeta de Aranda o Driussi. Eso sí: en el mientras tanto, todos buscarán no dejar detalles librados al azar.