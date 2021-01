El preparador físico Pablo Blanco, Claudio Tapia y Javier Mascherano, un la charla en la que se resolvió la creación del Departamento de Metodología y Desarrollo para las selecciones nacionales Crédito: @Argentina

Un anuncio especial. La AFA recurrió a las redes sociales y desde allí comunicó que Javier Mascherano regresará a estar vinculado a la estructura de selecciones nacionales. En la cuenta de Twitter de la casa del fútbol de la Argentina, explicaron que el ex capitán del conjunto albiceleste estará al frente del Departamento de Metodología y Desarrollo que será presentado oficialmente en las próximas semanas.

En las imágenes que fueron difundidas en las que se lo ve a Mascherano charlando con Lionel Scaloni, el DT del seleccionado mayor, y con Claudio Tapia, el presidente de la AFA, se lo ve al ex futbolistas con los preparadores físicos Pablo Blanco, que trabajó en el cuerpo técnico de Alejandro Sabella, y Oscar Hernández Romero, un PF español que trabajó en las divisiones formativas de Barcelona.

Javier Mascherano, el preparador físico Pablo Blanco, Lionel Scaloni y Claudio Tapia, charlando acerca de la creación del Departamento de Metodología y Desarrollo para las selecciones nacionales Crédito: @Argentina

Si bien no hay demasiadas precisiones de cuál sería la tarea de Mascherano, lo que sí se estima que esta área que presidirá buscará mejorar la metodología de trabajo de todos los equipos nacionales, en especial sobre las selecciones juveniles que hoy tienen como coordinador general a Bernardo Romeo.

Sorprendió este anuncio, ya que la función de Mascherano no sería la de entrenador, algo que manifestó en las últimas entrevista que brindó, tras su retiro como futbolista con la camiseta de Estudiantes de La Plata: "Me gustaría intentar ser entrenador. No sé en qué rol ni dónde, pero ya veremos. Recién llevo poco más de mes y medio retirado, así que estoy reacomodando un poco mi vida y haciendo el proceso post retiro, además de disfrutar de cosas que no había hecho nunca o para las que tenía poco tiempo, que hoy tengo".

Mascherano se retiró del fútbol profesional 15 de noviembre último, mientras disputaba la Copa Diego Maradona con Estudiantes de La Plata. El ex jugador de Barcelona y River, entre otros, también había inaugurado la Academia Mascherano que funciona en la localidad bonaerense de Lincoln.

