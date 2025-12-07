La revancha de Javier Mascherano: de los malos resultados con Argentina a la consagración en Miami

Ni bien Tadeo Allende convirtió el gol del 3-1, Javier Mascherano se zambulló en el césped del Chase Stadium y se dejó llevar. En la celebración del entrenador de Inter Miami había mucho de desahogo. La MLS Cup que ganó su equipo, que levantaron sus jugadores, es su primer título al frente de un plantel de clubes. Hasta acá, su carrera se limitaba a los tres años en las selecciones juveniles de la Argentina. Y un trofeo no oficial: el de L’Alcudia con la Sub 20 en 2022.

Algo de ese desahogo se dejó ver en sus palabras a la transmisión oficial del partido: “Entiendo que desde que llegamos hubo dudas. Era mi primera temporada como entrenador de un equipo. No he tenido muy buenos resultados a nivel selecciones juveniles. No se me venía dando. Feliz por terminar la temporada de esta manera. Es increíble”.

El abrazo entre Lionel Messi y Javier Mascherano luego de que Inter Miami se consagrara campeón de la MLS Cup ELSA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Hace algo menos de un año, cuando Jorge Mas reveló que el Jefecito reemplazaría a otro argentino, Gerardo Martino, como entrenador de Lionel Messi & compañía, muchos dudaron. La AFA, que lo había sostenido en su cargo al frente de la Sub-20 y la Sub-23, no opuso ningún reparo en su salida. Las miradas apuntaron entonces a la venia de la Pulga para su llegada. Después de todo, se conocen desde el vestuario de la selección argentina y hasta fueron compañeros en Barcelona.

Sin embargo, y más allá de los avales internos y externos, Mascherano debía hacerse su propio camino. Debía superar de alguna forma el mote de entrenador perdedor que algunos querían endilgarle por la escasez de resultados con los equipos argentinos, donde fue eliminado dos veces del mismo mundial Sub 20: primero en el sudamericano y luego, una vez que lo organizó la Argentina, en octavos de final. Y todo el talento joven a su entera disposición.

Busquets y Alba "no merecían otra forma que irse CAMPEONES", dice Mascherano tras victoria de @InterMiamiCF en la #MLSCup pres. por Audi.



La apuesta no era fácil, porque lo primero que debía hacer el ex mediocampista central era convencer al vestuario. Enseñarles un camino a esos futbolistas que, de alguna forma, debían ganar algo. Por ellos y por su nuevo cuerpo técnico. “Fueron 11 meses donde estuvimos trabajando muchísimo. Tuvimos momentos buenos y malos. Esto es todo de los jugadores. Se nos escapó la Concachampions y la Leagues Cup, pero esta no se nos podía escapar”, aseguró Mascherano en la transmisión oficial.

Ese “trabajo” incluyó decisiones difíciles, sobre todo en el camino de los playoffs. Dos de ellas fueron golpes de timón: cambió al arquero y se decidió por Rocco Ríos Novo (23 años) en lugar del veteranísimo Oscar Ustari (39). Las atajadas del ex Lanús fueron fundamentales para mantener el cero en el arco de las Garzas incluso en la final ante Vancouver.

El otro movimiento que hizo Mascherano tuvo aún más peso específico: decidió sentar a Luis Suárez y que en su lugar juegue Mateo Silvetti, recién llegado desde Newell’s. La conexión con Messi fue instantánea, más allá de la identificación de ambos por los mismos colores. Ese cambio hizo que Tadeo Allende jugara de 9 y Luis Suárez -sí, el Pistolero, ex compañero de Mascherano en Liverpool y Barcelona- quedara relegado al banco de suplentes. Toda una muestra de carácter. Allende, por caso, fue el goleador de los playoffs con 9 tantos. Y uno de los máximos responsables del título. La pregunta es si mudará sus goles a River.

Otros dos pesos pesadísimos del vestuario de Inter como Jordi Alba y Sergio Busquets mantuvieron sus puestos en el equipo titular. Aún cuando ambos hubieran anunciado su retiro. Mascherano los exprimió hasta la final. Y le hubiera encantado que ambos continuaran. “No fue un partido brillante, pero somos los justos campeones. Me imagino todas las cosas que han pasado por la cabeza de Jordi Alba. Nunca es fácil tomar esa decisión. Qué mejor que irse de esta manera. Sus carreras no merecían otra manera más que irse campeones. Gente tocada con una varita mágica. Los despedimos como se merecen”, asumió. Mientras ellos se retiran, Mascherano debuta. Como entrenador campeón.