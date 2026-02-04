Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 3

El Torneo Apertura 2026 no detiene su marcha y este martes finalizó la fecha 3, que comenzó el sábado pasado y tuvo partidos destacados como los empates 1 a 1 entre Independiente y Vélez, y 0 a 0 entre Rosario Central y River; y los triunfos 3 a 1 de Tigre ante Racing, y 2 a 0 de Boca contra Newell’s. Los detalles del certamen, incluyendo las tablas de posiciones de ambas zonas y los goleadores, están disponible en canchallena.com.

Para este primer certamen del año en la Primera División del fútbol argentino, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

Boca derrotó a Newell's como local en la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026 Manuel Cortina

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2026, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Así se jugó la fecha 3

Sábado 31 de enero

San Lorenzo 1 - 0 Central Córdoba (Zona A)

Independiente 1 - 1 Vélez (Zona A)

Talleres 1 - 2 Platense (Zona A)

Atlético Tucumán 1 - 1 Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

Barracas Central 1 - 1 Deportivo Riestra (Interzonal)

Boca 2 - 0 Newell’s (Zona A)

Rosario Central 0 - 0 River (Zona B)

River mostró pasajes de buen fútbol en el encuentro ante Rosario Central, pero empató 0 a 0 Marcelo Manera - LA NACION

Lunes 2 de febrero

Gimnasia de La Plata 3 - 1 Aldosivi (Zona B)

Defensa y Justicia 0 - 0 Estudiantes de La Plata (Zona A)

Tigre 3 - 1 Racing (Zona B)

Unión 4 - 0 Gimnasia de Mendoza (Zona A)

Argentinos Juniors 0 - 0 Belgrano (Zona B)

Martes 3 de febrero