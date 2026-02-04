El emotivo reencuentro del plantel de Deportivo Madryn con el arquero que sufrió un paro cardíaco

Un mes después de haber sufrido un paro cardíaco durante un entrenamiento, Mauricio Nievas, arquero de Primera Nacional Deportivo Madryn, regresó al club chubutense, donde recibió una emotiva bienvenida de sus compañeros al grito de “¡Dale, campeón!" El futbolista, de 27 años, volvió a reunirse con el plantel tras haber sido intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Buenos Aires.

El deportista ingresó a la sede del club y su llegada fue una celebración para todo el equipo. En el marco de los festejos, se tomaron una foto grupal a la que sumaron un torso que se utiliza para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RPC). Es que el día que Nievas tuvo el paro cardíaco, en el marco de una práctica rutinaria, fue asistido de inmediato por el cuerpo médico de la institución, que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizó un desfibrilador. Gracias a esa intervención, el jugador logró ser estabilizado.

“Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del hospital de la ciudad”, informó entonces Deportivo Madryn.

Una vez que se logró mantenerlo con vida, el arquero fue trasladado a una sala de terapia intensiva del Hospital de Puerto Madryn hasta que, finalmente, fue derivado horas después, en un vuelo sanitario, al Hospital Británico ubicado en el centro porteño para ser operado el 19 de enero. “Nievas fue intervenido quirúrgicamente con éxito”, anunció el club.

El arquero había regresado a Deportivo Madryn luego de su paso a préstamo en el Club Atlético Germinal (de Rawson) y había iniciado la pretemporada el pasado 2 de enero. El DT Cristian Díaz sostuvo sobre lo sucedido: “Por suerte, el club estaba preparado y equipado para afrontar una situación así. Nievas empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones“.