Tras los rumores de salida, se confirmó la continuidad de Luis Suárez Inter Miami

Se terminó la incertidumbre y se apagaron los rumores de una posible salida: Luis Suárez jugará una temporada más junto a Lionel Messi en Inter Miami, hasta final de 2026, según informó este miércoles el vigente campeón de la liga norteamericana (MLS).

La continuidad del delantero uruguayo, que en enero cumplirá 39 años, estaba en duda debido a la falta de noticias sobre la renovación de su anterior contrato, que vencía en diciembre, y su reciente pérdida de protagonismo bajo las órdenes de Javier Mascherano. Las negociaciones entre Inter Miami y Suárez tuvieron como condicionantes respetar la trayectoria del exatacante de Barcelona, entre otros grandes clubes, sin comprometer el límite salarial de la franquicia.

La renovación pone fin a los rumores que vinculaban al charrúa, segundo máximo artillero histórico de Inter, con 42 goles, con un regreso a su club de formación: Nacional de Montevideo. Es a la vez una señal de calma para el centrodelantero tras una temporada en la que anotó diez goles y dio once asistencias en 32 partidos de MLS, pero que estuvo marcada por su comportamiento errático dentro del campo, que le provocó varias fechas de suspensión por agredir rivales.

Al banco de los suplentes

Suárez desembarcó en los Estados Unidos en enero de 2024 para formar parte de los “Cuatro Fantásticos”, el esfuerzo del equipo de Miami por atraer atención a la competición estadounidense al contratar a exfiguras del Barcelona como Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El astro argentino, de 38 años, renovó en octubre su contrato hasta 2028, lo que abre seriamente las puertas a que defienda la corona mundial con Argentina en la Copa del Mundo de 2026. Los dos españoles, de 37 y 36 años, respectivamente, anunciaron su retiro al final de la temporada 2025, una campaña histórica para Inter pero que culminó con muchos interrogantes alrededor del goleador histórico de la selección uruguaya.

El Pistolero perdió la titularidad con la atacante argentino Mateo Silvetti, de 19 años, en la recta final del año último y no tuvo minutos en la primera final de la MLS de la historia de Inter Miami. Suárez vio desde el banco de los suplentes la primera coronación de la franquicia de Florida en la MLS.

“No es una decisión fácil sacar un jugador como Luis, con su trayectoria”, reconoció Mascherano, tras un contundente triunfo por 4-1 sobre FC Cincinnati en los cuartos de final de la Conferencia Este.

Tanto Mascherano como varios jugadores de Inter destacaron la actitud que tuvo Suárez al perder la titularidad frente a un joven, que además se combinó a la perfección con Messi, en el cierre del año en que cruzó la barrera de los 600 goles.

Pero la continuidad del atacante charrúa refuerza la iniciativa de los dueños de Inter de conformar un plantel altamente competitivo para intentar ganar por primera vez la Liga de Campeones de la Concacaf. “Luis es una leyenda del fútbol y uno de los mejores nueve de todos los tiempos”, destacó recientemente el socio mayoritario del club, Jorge Mas.

Luis Suárez has signed a new one-year contract with Inter Miami.



The 38 year old has 34 G/A in all comps in 2025 🩷🇺🇾 pic.twitter.com/JscMs5bViS — B/R Football (@brfootball) December 17, 2025

Las Garzas reemplazaron en diciembre a Alba con el también lateral izquierdo español Sergio Reguilón, exjugador de Real Madrid y de Sevilla, que se sumará a una estructura liderada en el campo por Messi y su compatriota Rodrigo De Paul y, lógicamente, Luis Suárez.