La futbolista española Jennifer Hermoso, besada sin consentimiento por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras la final del último mundial femenino, derivó su defensa en la Asociación de Futbolistas Profesionales (Futpro) y su agencia de representación, TMJ. Las dos organizaciones serán las voceras de la futbolista en el caso. El gremio de futbolistas reclamó “medidas ejemplares” a la federación por el asunto.

“Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”, dijo Hermoso en un comunicado de prensa, difundido por FUTPRO a través de sus perfiles en redes sociales.

Puedes leer el comunicado oficial aqui: pic.twitter.com/6RmJSHga9L — FUTPRO (@futpro_es) August 23, 2023

FUTPRO dejó en claro su “firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres”. “Desde nuestra asociación pedimos a la RFEF que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares” , dice el sindicato.

“Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy ”, continúa el gremio que ahora defiende a Hermoso.

Jenni Hermoso, jugadora de la selección española de fútbol femenino RFEF - RFEF

“Hacemos también un llamado al Consejo Superior de Deportes para que, dentro de sus competencias, apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo ”. El sindicato se refiere así a la entidad presidida por Víctor Francos.

“FUTPRO rechaza cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de las futbolistas y desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables”, termina la nota.

En la misma línea se expresó FIFPRO, otro gremio de futbolistas profesionales: la entidad respalda el comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles en el que se pide que se tomen “medidas inmediatas” para abordar la conducta del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Y resume: “Los acercamientos físicos no iniciados y no invitados hacia los jugadores y jugadoras no son apropiados ni aceptables bajo ningún concepto”.

Comunicado de #FIFPRO sobre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol: pic.twitter.com/1tqVtnNwOj — FIFPRO (@FIFPRO) August 23, 2023

Jaque a Rubiales

Luis Rubiales es un hombre en jaque. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) puede quedar sentenciado en las próximas horas, tras el revuelo generado por el beso en los labios que le dio a la futbolista Jenni Hermoso, luego del triunfo español en la final del mundial femenino disputada en Sidney (Australia). Tampoco lo ayudan sus gestos obscenos desde el palco oficial. A pesar de que el cuestionado directivo acató el pedido de disculpas públicas del gobierno encabezado por Pedro Sánchez, sus acciones siguen bajo una ola de críticas. Al Ejecutivo le resulta insuficiente y estudia llevarlo a la Justicia ordinaria. La federación, por su parte, tendrá una asamblea urgente el viernes para tratar el tema, y de la que Rubiales espera salir fortalecido.

El diario El País informa este miércoles que el Consejo Superior de Deportes (la máxima autoridad deportiva de España) “recibió la denuncia interpuesta por Miguel Galán, el presidente de la escuela de entrenadores españoles, y tanto los servicios jurídicos del organismo gubernamental como la Abogacía del Estado estudian llevar a Rubiales al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)” .

El rotativo madrileño del Grupo Prisa aporta más información: “Descartada la vía penal porque Jenni Hermoso no hizo la denuncia, la vía administrativa es la que puede concluir el mandato de Rubiales. Para el viernes, el presidente de la federación ha convocado una asamblea extraordinaria en la que pretende recabar el apoyo de los demás dirigentes. La Federación Española aseguró en un comunicado que tras ‘los hechos acontecidos’ en la final ‘están abiertas las diligencias internas de la federación referentes a asuntos de integridad, así como el resto de los protocolos aplicables’”. Traducido: el viernes será el día D para Rubiales: puede quedarse sin el apoyo de sus pares. Y eso podría eyectarlo del cargo que todavía ocupa: es el máximo dirigente del fútbol español.

El cuestionado presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en una imagen de archivo Alberto Ortega - Europa Press - Alberto Ortega - Europa Press

El Tribunal del Deporte, amplía El País, es el encargado de resolver si las acciones de Rubiales en Australia vulneraron el artículo 104 de la Ley del Deporte en España. Dice el texto que son “muy graves los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivo y los abusos de autoridad”. El beso a Hermoso sin el consentimiento de la futbolista (que apenas se pronunció sobre el tema en un vivo de Instagram tras la final y ya no quiso hablar del asunto) y las imágenes que dieron la vuelta al mundo en las que el dirigente español se toma los genitales en pleno palco oficial pueden encuadrarse en el citado artículo. Y al directivo podría caberle una inhabilitación de entre 2 y 15 años en caso de ser encontrado culpable. Al respecto, El País confirma que el Consejo Superior del Deporte siente “incomodidad por el daño causado a la imagen del deporte español ante la comunidad internacional tras haberse alcanzado un hito en su historia.”.

(Con información de la agencia DPA).

