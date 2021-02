Maidana está de vuelta: la final de Madrid ya no será su última postal Fuente: AP

Hay vínculos inquebrantables. Uniones eternas que nunca perderán ese sabor mágico y especial. La relación entre River y Jonatan Maidana es una de esas conexiones diferentes. Años de barro juntos para transformar el oscuro pasado en un presente de oro. Un amor que se forjó desde el dolor. Del infierno del descenso al cielo, sin escalas: fue el único jugador del plantel que se fue a la B en 2011 y salió campeón de América en 2015. Quizás por eso no hubo dudas a la hora de tomar una decisión: a los 35 años, al defensor le brotaron las ganas de poder cerrar su carrera en el club que lo volvió un ídolo. Y Marcelo Gallardo no tuvo opción: "Se comunicó conmigo y es uno de los jugadores a los que no puedo decirle que no". El caudillo sereno está de regreso.

Líder, guerrero y visceral en la cancha. Calmo, respetuoso y tranquilo fuera del campo. Así es Maidana. Un futbolista lleno de oficio y con dos facetas que se fusionaron de forma perfecta durante ocho años y medio en River para ser uno de los pilares más importantes de la historia del club. Fanático de los documentales y la pesca, muy cercano a sus familiares y amigos íntimos, su sobria personalidad se contrapone con su alma guerrera de sangre caliente que tiene mil batallas en el historial. Sus siete cicatrices en la cabeza y sus decenas de tatuajes le permiten llevar consigo un recuerdo gigantesco de todo lo vivido en Núñez. Desde aquel arribo en 2010 logró sacar del dolor lo mejor de sí para llegar a lo más alto. Alcanzó una cima a la que nunca se había llegado y se forjó un amor indescriptible que nunca perderá su incondicionalidad. Y que hoy tiene un nuevo capítulo para contar.

Maidana vuelve a River tras 277 partidos, 11 títulos y ocho goles entre 2010 y 2018 Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Cuando tenía ofrecimientos de Bolivia y Paraguay, el mercado árabe lo tenía en la mira, había sonado en Burgos de España y Estudiantes de La Plata tomaba fuerza para cerrarlo como refuerzo para 2021, River apareció en el horizonte de Maidana. Luego de 277 partidos jugados, 11 títulos (cinco nacionales y seis internacionales) y ocho goles en su exitoso ciclo entre 2010 y 2018, los caminos de ambos se vuelven a unir. Era una historia que merecía otro final. La despedida del 16 de enero de 2019, antes de un partido del torneo local frente a Aldosivi, no había sido la soñada. Aquella tarde entró con sus ojos repletos de lágrimas al césped del Monumental y lo tocó por última vez con su mano derecha, antes de hacer su característica señal de la cruz en su frente. Los hinchas lo ovacionaron, recibió una plaqueta y se despidió.

"Cuando me fui sabía que iba a ser muy difícil volver, pero el fútbol tiene estas vueltas. Se dio poder tener otra oportunidad y estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico y a los directivos que me dan esta chance. Quedan detalles, pero estamos a un paso. Ya el hecho de venir caminando para acá me dio un poquito de nervios. No estaba acostumbrado a todo esto. Ahora toca volver a lo lindo, a las presiones... ojalá todo termine en buen puerto", dijo Maidana, quien se realizó la revisión médica y firmará su contrato por una temporada este sábado.

"Hablé hace una semana con Gallardo. Me escuchó y me dio su punto de vista. Le agradezco que me haya abierto las puertas y ojalá se lo pueda devolver en cada entrenamiento y cuando me toque jugar. Soy consciente y no sé cuánto tiempo podrá durar. Quiero disfrutar de los momentos lindos del fútbol, ya sea tres meses o tres años", agregó el defensor, que viene a pelear un lugar en el equipo titular con Javier Pinola, Robert Rojas, Paulo Díaz y David Martínez.

Maidana vuelve a River: revisión médica y firma de contrato por una temporada Crédito: Clínica Rossi

Su regreso se explica desde diversas aristas. En primer lugar, llega con el pase en su poder y solo tuvo que arreglar su contrato. En segundo lugar, para el cuerpo técnico implica un salto de jerarquía fundamental: se valora mucho la experiencia, su liderazgo, su conocimiento del vestuario y la institución y el rol de referente que siempre cumplió para potenciar a los más jóvenes (a su lado crecieron Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Éder Álvarez Balanta, Emanuel Mammana y Lucas Martínez Quarta). ¿Qué puntos en contra aparecen? A los 35 años, nunca pudo recuperarse al 100% de sus problemas en la rodilla, a comienzos de 2019 se fue de River con algunos vaivenes futbolísticos y sus últimos dos años en México no fueron a tope. Su rendimiento será evaluado con lupa.

En la intimidad del plantel lo reconocen: Maidana impone un respeto diferente. Los jóvenes lo escuchan como un referente, los mayores se alinean detrás de su liderazgo. Para una defensa que repite problemas y desatenciones, su figura puede ser fundamental: en River fue titular y suplente, pero siempre se mantuvo al máximo para pelear por un lugar. Dentro del vestuario, será vital para fomentar esa competencia interna que Gallardo desea potenciar. "Acá no te podés relajar. No importan los torneos que hayas ganado, eso quedará en el recuerdo del hincha. El club exige mucho y no podés esperar o decir: 'Tengo varios torneos encima, puedo jugar algunos partidos mal que no pasa nada'. No hay que aflojar nunca", reconocía en 2017.

Espero agarrar nuevamente un nivel que me permita competir. Sé que, si soy inteligente, con este equipo y este cuerpo técnico lo puedo lograr Jonatan Maidana

"Maidana es un jugador que aprecio, valoro y reconozco como un símbolo. Tiene su ficha, ha tenido otras ofertas y se ha comunicado conmigo. Yo le dije que es uno de los jugadores a los que no puedo decirle que no. No soy el dueño del club, pero gestiono la parte deportiva y a mí me dio muchísimo. Sé lo que es y, si viene, lo hace para competir y hacer competir a los demás. Yo no aseguro la titularidad y él lo sabe. Quiere terminar su carrera con nosotros y voy a hacer que eso suceda para que pueda sumarse. Los hinchas de River estarán muy contentos por tener un símbolo que está para competir. Si juega o no, dependerá de él. Se ganará los minutos en cancha como se los ha ganado siempre", reflexionó el Muñeco en conferencia de prensa, el martes.

Gallardo volverá a tener su soldado más fiel Fuente: Archivo

Después de 49 partidos (46 como titular), tres goles, una expulsión y una operación (limpieza en la rodilla derecha) en México, Joni eligió volver. "Me tocó estar dos años allá, fue una linda experiencia, pero tuve dos años irregulares. A la vez, tuve rodaje y pude jugar con los cuatro técnicos que pasaron por el club. Espero agarrar nuevamente un nivel que me permita competir. Se que, si soy inteligente, con este equipo y este cuerpo técnico lo puedo lograr. Ya cuando me sume, arrancaré con muchas ganas", comentó el defensor.

Su última imagen fue la conquista de América en Madrid ante Boca. Era el broche de oro para un ciclo eterno. Pasaron Ferrero, González Pirez, Román, Alayes, Bottinelli, Balanta, Mammana, Pezzella, Funes Mori, Martínez Quarta y continúa Pinola. Pasaron el histórico descenso a la B, la vuelta a Primera y después la gloria de los títulos en continuado. Pero Maidana siempre estuvo allí. Firme en el barco durante ocho años y medio. Su legado es irrepetible. Y ahora tendrá una nueva página para escribir.

Los números de Maidana en River

Maidana, de 2010 a 2018 con un vínculo inquebrantable en River Fuente: FotoBAIRES

Debutó el 8 de agosto de 2010 en la primera fecha del Torneo Inicial 2010 (1-0 a Tigre) y jugó su último partido el 18 de diciembre de 2018 en la semifinal del Mundial de Clubes (2-2 con Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y derrota por penales).

Disputó 277 partidos : 161 en Primera División, 61 en Copas Internacionales, 36 en la B Nacional y 19 en Copas Nacionales.

: 161 en Primera División, 61 en Copas Internacionales, 36 en la B Nacional y 19 en Copas Nacionales. Ganó 11 títulos : Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017 y Copa Libertadores 2018.

: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017 y Copa Libertadores 2018. Marcó ocho goles: cuatro en Primera División, dos por Copas Nacionales y dos en Copas Internacionales.

cuatro en Primera División, dos por Copas Nacionales y dos en Copas Internacionales. Recibió 82 amonestaciones y dos expulsiones: en la derrota 4-0 ante Estudiantes de la última fecha del Apertura 2010 y en la victoria 3-2 ante Racing de la fecha 17 del Torneo Final 2014.

