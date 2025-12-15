Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Rosario Central: la Copa Libertadores 2026, el gran desafío

Rosario Central había sorprendido con la noticia del fin de ciclo para Ariel Holan, pero este lunes lo hizo con el anuncio oficial de la contratación de Jorge Almirón. El equipo había ganado la tabla anual durante 2025, pero se había quedado afuera en los playoffs, tanto en el torneo Apertura como el Clausura, y por eso los dirigentes buscaron una alternativa para el 2026.

La noticia se confirmó este lunes, muy cerca de las 19, cuando el club canalla notificó que llegó a un acuerdo con el exentrenador de Boca, quien llegara a la final de la Copa Libertadores 2023, aunqiue no pudo ganarla: perdió con Fluminense en el Maracaná por 2-1. El ciclo de Almirón no había sido positivo en la Ribera, pero jugaba fuerte con la carta de haber llegado a la final única en Brasil por el principal certamen internacional de sudamérica.

La no renovación del contrato de Holan se había dado por diferencias también con los dirigentes con respecto al mercado de pases que comenzará en breve, sobre todo en el armado del plantel que afrontará el gran desafío para ser protagonista en la Copa Libertadores 2026. Una sorpresiva decisión, aunque desacuerdos en cómo encarar el proyecto futbolístico para la próxima temporada, donde los frentes serán múltiples, entre la Libertadores, los torneos Apertura y Clausura, la Copa Argentina promovieron la rescisión del vínculo que finaliza el 31 de diciembre.

“Las partes decidieron hoy [por el jueves pasado],de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, el mensaje en redes sociales con el que la institución comunicó que no se prolongaría el ciclo. Incluso luego Holan esquivó las polémicas y afirmó que se fue en buenos términos. Que no coincidieron en determinadas situaciones que se podían dar pero que sólo tiene palabras de agradecimiento para los dirigentes canallas.

Jorge Almirón, de 54 años, no estaba entre los primeros nombres que habían circulado desde los entornos dirigenciales para reemplazar a Holan. Las alternativas que habían picado en punta habían sido Eduardo Coudet, que estaba trabajando en el Alavés de España y Ramón Díaz, que había sido despedido recientemente de Inter de Porto Alegre. Y en Rosario también circularon las versiones sobre posibles negociaciones con Rodolfo Arruabarrena y Juan Antonio Pizzi. Sin embargo, Almirón era una carta que los dirigentes venían manejando en silencio.

Lanús, su mejor etapa

Almirón recibió el mayor reconocimiento en su carrera cuando fue campeón con Lanús, en 2016, el 29 de mayo al derrotar a San Lorenzo por 4-0 en la final en el Monumental. Oscar Benítez, Miguel Almirón, José Sand y Lautaro Acosta habían anotado los goles para el holgado triunfo del equipo granate, que fue ampliamente superior y se llevó la gloria en Núñez. Y en 2017 llegó a la final de la Copa Libertadores 2017, pero en esa instancia cayó ante Gremio de Brasil. En el Granate dejó una huella grande: conquistó tres títulos: Primera División, Copa Bicentenario y Supercopa Argentina, todos en 2016.

Con Lanús, Jorge Almirón ganó tres títulos, recibió elogios de todo el ambiente del fútbol y llegó además a la final de la Copa Libertadores 2017 AFP

En Boca supo manejar definiciones en los “mano a mano” y por la vía de los penales llegó a la final de la Copa Libertadores 2023, aunque ahí perdió ante Fluminense 2-1. Frustrado por ese traspié en el partido decisivo, Almirón terminó renunciando como DT xeneize cuando incluso tenía por delante la definición de la Copa Argentina de ese año.

¿Su última experiencia? Colo Colo, de Chile. El 4 de enero de 2024, fue oficializado como entrenador del equipo trasandino, donde había firmado un contrato por dos años. En noviembre de ese año obtuvo la Liga de Primera División tras empatar ante el Deportes Copiapó en la última jornada. Y luego conquistó la Supercopa al vencer a Huachipato por 2-0. La segunda temporada no fue positiva: el 19 de agosto de 2025, el club anunció la rescisión de su contrato de “mutuo acuerdo” después de una serie de malos resultados.