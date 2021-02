Jorge Sampaoli fue contratado por Olympique Marseille hasta junio de 2023; viene de resultar tercero en el Brasileirão al mando de Mineiro. Fuente: Archivo

Ya se sabía que Jorge Sampaoli dejaría Mineiro: había sido anunciado. El casildense disfrutó el 2-0 contra Palmeiras en la última fecha del Brasileirão, se aseguró el tercer puesto en el torneo nacional (detrás de Flamengo y de Internacional) y al día siguiente se hizo oficial lo que era más que un rumor: la contratación por parte de Olympique Marseille.

El club de Marsella es el más popular de Francia. Cambió de autoridad máxima, y con ello, de proyecto deportivo. Asumió como presidente el español Pablo Longoria, de 34 años, en lugar de Jacques-Henri Eyraud, y la intención es que el fútbol vuelva a ser el centro de la actividad institucional, y que el equipo sea ofensivo. "Directo a la meta", es el lema del club de la Costa Azul. Y la directiva cree que Sampaoli encastra a la perfección con esa idea.

"Es un gran tacticista, con experiencia de entrenador en el más alto nivel. Sampaoli es reconocido por privilegiar el juego de ataque. Es un sistema de juego que ha desplegado a lo largo de toda su extensa y fructífera carrera. Dirigió los seleccionados nacionales de la Argentina y Chile, como así también los equipos de Sevilla en España y Santos y Mineiro en Brasil", destaca el comunicado con que OM (así se abrevia el nombre de la entidad) informó la incorporación.

Darío Benedetto viene siendo suplente en el equipo más popular de Francia; hincha de Boca, tendrá un entrenador simpatizante de River. Fuente: Archivo

Hasta junio de 2023 estará el santafesino en Olympique. Eso dice el contrato que firmó el "entrenador de renombre internacional", según lo describe la dirigencia, que subraya que "Sampaoli condujo al equipo nacional de Chile hacia su primer gran trofeo en 2015, al ganar la prestigiosa Copa América, batiendo a Uruguay, el campeón defensor, en los cuartos de final y a la Argentina en la final. Fue recompensado con numerosos premios individuales, y fue nominado para el premio de entrenador del año de FIFA".

De corto y controvertido mando en el seleccionado de su país, el director técnico se deshizo en elogios al club que confía en él: "Me han dicho toda la vida que OM es una pasión. Que el Vélodrome se enciende cuando al equipo llega al estadio. Marsella es un club del pueblo y yo me siento a mí mismo parte de ese calor. No estamos acá para escondernos: vamos a jugar duro. Cuando recibí esta propuesta, soñé con poder salir la fiesta por la ciudad. En el mundo hay lugares calmos y lugares intensos. Estos últimos son los que yo quiero y lo acepté sin dudar. Este club tiene un alma por la cual nosotros estamos aquí. Estamos preparados".

El entrenador argentino, que suple a un interino, el marroquí Nasser Larguet, es confeso hincha de River y le tocará dirigir en el equipo blanco a dos ex futbolistas de Boca: el goleador Darío Benedetto, declarado simpatizante xeneize, y el defensor Leonardo Balerdi, surgido de las divisiones inferiores del club azul y oro.

Leonardo Balerdi, que llegó a la primera división en Boca, está en Olympique cedido en préstamo por Borussia Dortmund. Fuente: Archivo

Por su parte, Longoria, el nuevo presidente del directorio, sustituye al francés Jacques-Henri Eyraud, de 52 años, que pasa a integrar el consejo de supervisión de Olympique. A pesar de su corta edad, el asturiano Longoria, que ya era el director de fútbol de la entidad del Mediterráneo, pasó por numerosos clubes europeos en diversas funciones: fue reclutador de Newcastle United, Recreativo Huelva, Sassuolo y Atalanta; manager de exploración y reclutamiento de Juventus, y director deportivo de Valencia. El propietario de Olympique Marseille es el estadounidense Frank McCourt.

