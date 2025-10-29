Valentín Barco hizo su primer gol en Europa y agregó una asistencia y un pase “no look”

En una nueva actuación destacada, Valentín Barco fue protagonista excluyente del 3-0 de Racing, de Estrasburgo, a Auxerre como local por la Ligue 1. El futbolista argentino brindó una asistencia, participó en el primer tanto con un pase "no look" y consiguió su primer gol en el fútbol europeo. A la vez, Joaquín Panichelli, compatriota y máximo artillero del campeonato, volvió a anotar. El conjunto de Alsacia, integrado por jóvenes promesas, se consolida como una de las grandes revelaciones del torneo francés.

La adaptación de Barco al fútbol de Europa se acelera. A los 21 años, el defensor-volante zurdo, formado en Boca, alcanzó este miércoles un hito importante en su carrera, ese de su primer tanto oficial en el Viejo Continente. A la par, Strasbourg, club al que llegó a principios de año, se consolida en los primeros puestos de la liga de Francia.

La categoría de 'Colo' Barco al definir de emboquillada ante el arquero Donovan Léon; lucidez y lucimiento en la misma acción. SEBASTIEN BOZON - AFP

El partido, por la décima jornada, tuvo protagonismo argentino en todos los goles. Primero, Panichelli, otra de las figuras del equipo, abrió el marcador al minuto del segundo tiempo tras un centro rasante que cruzó el área chica, como para que el número 9 solo tuviera que empujar la pelota, con su habitual oportunismo. Así destrabó un encuentro que hasta entonces era parejo. El ex atacante de River, de 23 años, acumula goles en cinco partidos consecutivos, y sus 9 tantos lo convierten en el máximo anotador del certamen.

La asistencia fue del sueco Sebastian Nanasi, y previamente ‘Colo’ Barco le había hecho un pase de primera sin mirar.

¡LO QUE HIZO EL COLO POR FAVOR! ¡EL NO LOOK DE BARCO EN EL GOL DE PANICHELLI!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bVU17mTVnE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025

La ventaja inicial liberó al conjunto dirigido por el inglés Liam Rosenior, que en pocos minutos aprovechó los espacios y definió el juego con una ráfaga ofensiva. A los 10 minutos de la etap final, Barco recuperó tras un rebote de la defensa en campo ajeno y habilitó con un pase atrás al propio Nanasi, que resolvió entre las piernas del arquero belga Donovan León. Fue la quinta asistencia de Barco en 29 partidos en el Racing alsaciano.

Y cinco minutos más tarde, tras un rebote en el área, ‘Colo’ capturó la pelota y, con mucha calidad, la “picó” por encima del arquero. El balón entró con suspenso, al lado del palo derecho. El festejo, contenido pero significativo, reflejó el peso del momento: se trató de su primera conquista desde que dejó Boca, en 2023.

El golazo de Barco

La progresión del versátil Barco en Francia ha sido sostenida. Inicialmente utilizado como defensor lateral izquierdo, fue convertido en mediocampista central o interno, y en esa posición encontró una continuidad que no había tenido en Sevilla, donde apenas sumó minutos de protagonismo. El impacto de su presente incluso motivó un interés de Bayern, que envió observadores para seguirlo. El club francés, que lo compró por 10 millones de euros a Brighton & Hove, de Inglaterra, fijó su cláusula de salida en 40 millones y extendió su contrato hasta 2029.

El esquema ofensivo diagramado por Rosenior, que combina presión alta, posesión dinámica y amplitud por las bandas, potencia sus cualidades. Su despliegue, su visión de juego y su lectura táctica transformaron a Barco en una pieza crucial de Racing, que apuesta a futbolistas nacidos en el siglo XXI como núcleo de un proyecto deportivo ambicioso.

El contexto explica también el ascenso de Joaquín Panichelli, el goleador cordobés que suma 9 tantos en 13 partidos desde su llegada, ocurrida a mediados de este año. En una entrevista previa con ESPN al encuentro, el ex delantero de River elogió a su compañero: “Con Valentín me entiendo muy bien, en la cancha y fuera de ella”.

Compacto de Strasbour 3 vs. Auxerre 0

Con un plantel cuyo promedio de edad es de apenas 22 años, Racing, de Estrasburgo, se afianza como un protagonista inesperado en las alturas de la Ligue 1. Está en la cuarta posición, a dos puntos del líder, PSG. La política impulsada por el grupo inversor BlueCo, también dueño de Chelsea, se centra en la revalorización de jóvenes talentos. En ese marco, los argentinos Barco y Panichelli no solo responden con rendimiento, sino que además se volvieron símbolos de una fórmula que combina juventud y eficacia.