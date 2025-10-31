Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado

Ocho goles en nueve partidos con la camiseta de Racing de Estrasburgo, en la elite francesa. Uno de ellos, de chilena, se repitió en loop en redes sociales y programas deportivos. La hoja de servicios del delantero argentino Joaquín Panichelli (23 años, formado en River) muestra un inmejorable comienzo de temporada. Tanto, que su nombre -desconocido hasta hace un par de meses- comienza a aparecer en las agendas de los grandes clubes europeos.

Barcelona es uno de ellos. Uno de los grandes medios catalanes, el periódico Mundo Deportivo, anticipa que el goleador cordobés puede ser una “alternativa low cost” a Julián Álvarez, un fichaje carísimo que el club catalán no puede concretar y, ni siquiera, inscribir en La Liga. El argentino, entonces, sería una contratación más terrenal. Aunque, claro, el equipo de Estrasburgo querrá recuperar -al menos- los 16,5 millones de euros que pagaron (con el aporte del Chelsea detrás) por su pase a Alavés, de España.

Un festejo de gol de Joaquín Panichelli tras convertirle a Auxerre con la camiseta del Racing de Estrasburgo SEBASTIEN BOZON - AFP

“Así las cosas, hay que buscar un plan B. Se viene informando del idilio con Etta Eyong, el camerunés del Levante. Otra opción que está subiendo como la espuma en Europa es la del argentino Joaquín Panichelli, el goleador del Estrasburgo. Su reciente tanto de chilena, en competición europea, ha dado la vuelta al mundo, pero lo que impresiona son sus cifras goleadoras en la Ligue 1. Ocho goles en nueve encuentros“, dice el periodista Xavier Bosch en Mundo Deportivo.

Panichelli es una de las revelaciones en este comienzo de la temporada y que el Barcelona necesita un 9 que pueda competir con Robert Lewandowski cuanto antes. Ajeno a las negociaciones, el cordobés seguirá divirtiéndose adentro de la cancha con su compatriota Valentín Barco, otro de gran inicio de temporada en Estrasburgo, ahora, en la función de mediocentro, casi como armador de juego.

El puño en alto de Joaquín Panichelli tras convertirle un tanto a PSG en el Parque de los Príncipes FRANCK FIFE - AFP

El día que se calzó los guantes en River

Un día, Joaquín Panichelli se puso los guantes. Ya había hecho el único gol de la reserva de River contra Platense, pero las circunstancias del partido lo empujaron a tomar una decisión audaz. Iban 40 minutos del segundo tiempo cuando el árbitro expulsó a Lucas Lavagnino, arquero de River, y el equipo ya había realizado todos los cambios permitidos; así que el delantero, que esa mañana del 12 de octubre de 2022 llevaba el número 7, tomó la responsabilidad. Y hubo final feliz: River ganó y Panichelli se llevó toda la atención por su doble mérito: goleador y arquero improvisado. Cinco días atrás había cumplido 20 años.

Tres años después, su vida es otra. River es un recuerdo difuso: se fue del club en condición de libre, sin lugar en primera, en enero de 2023. Como tantos juveniles que no logran su espacio -fue dos veces al banco de la primera cuando Martín Demichelis era el entrenador-, este corpulento delantero nacido en la ciudad de Córdoba buscó la manera de seguir su carrera en otro lado. Que River le haya dado el pase libre es motivo de controversia ahora, cuando su apellido se destaca en Francia: su nombre empezó a tomar vuelo desde que le hizo dos goles al Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Un doblete en París, en la casa del campeón de Europa, le valió la portada del prestigioso diario deportivo L’Equipe. Pero, sobre todo, hizo que el mundo del fútbol se interesara por el goleador de la Ligue 1.

“Estoy muy contento de ayudar al equipo a dar lo mejor de sí”, sonrió Joaquín después del 3-3, cuando todas las luces lo enfocaban, todavía en el campo de juego. “Es uno de los goles de cabeza más bonitos que he visto en el estadio”, admiró su entrenador, Liam Rosenior, por el primer tanto de Panichelli, tras el cabezazo fulminante que dejó sin reacción al arquero Lucas Chevallier.

Panichelli llegó a la portada de L'Equipe por sus dos goles ante PSG

Además de su enorme influencia contra la defensa central del PSG, brilló con sus pases (falló apenas 3 de 31) y su actividad. Tocó el balón 55 veces, un récord para su equipo e “impresionante para un delantero centro, especialmente en el campo del PSG”, destaca el diario francés.“Nunca había visto a un 9 con semejante rendimiento, sobre todo como punta de contención”, aseguró Rosenior.

Cuando se fue de River, Panichelli llegó al Alavés, de la primera división de España. Se sumó al equipo filial, y al poco tiempo sufrió una grave lesión de rodilla. La carrera al éxito se le hacía lenta. De hecho, tuvo que dar un paso más hacia atrás para tomar mejor impulso. Y recaló en el humilde Deportivo Mirandés, de la segunda división española: allí completó una temporada excepcional en 2024/25, que no pasó inadvertida para los buscadores de diamantes. Panichelli llevó a su equipo a las puertas del ascenso con 21 goles y 8 asistencias en 44 partidos.

Mirandés no ascendió, pero Racing de Estrasburgo -ahora filial del poderoso Chelsea- pagó 16,5 millones de euros por su pase al Alavés, que hizo un gran negocio pese a casi no haber contado con él en su propio equipo. Como River conservaba el 20% de su ficha, cobró 3,2 millones de euros por la transferencia al fútbol francés. Su pase fue el tercero más costoso de esta temporada en Francia, luego de las incorporaciones del zaguero ucranio Ilya Zabarnyi a PSG, por 63 millones de euros, y del delantero brasileño Igor Paixao, a Olympique de Marsella, por 30 millones de euros.