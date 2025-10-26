Del gol de Panichelli al penal por VAR de Valentín Barco en el triunfo del Lyon de Tagliafico

A pesar de adelantarse en el marcador con un nuevo tanto de Joaquín Panichelli, Racing de Estrasburgo cayó derrotado 2-1 en el descuento en su visita a Lyon, este domingo en el partido que cerró la 9ª jornada de la Ligue 1.

El delantero argentino marcó de cabeza a los 25 minuto del primer tiempo, pero luego el partido se fue complicando para los visitantes, en gran medida por la desventura de Ismael Doukoure que primero marcó en contra de su arco (a los 31, fue al piso para intentar bloquear un remate de Malick Fofana) y luego fue expulsado, a los 23 minutos de la segunda etapa. El árbitro fue convocado por el VAR y le mostró la tarjeta roja tras observar en el monitor nuevamente la falta que le cometió a Fofana.

PENAL PARA LYON: el Colo Barco bajó a Tolisso y, tras una revisión en el VAR, llegó la mala noticia para Estrasburgo.



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jKO5Ac6lRh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

Con el partido empatado, Corentin Tolisso había fallado un penal para el Lyon sobre el final de la primera etapa luego de una falta sancionada por VAR a Valentín Barco, exjugador de Boca que también atraviesa por un buen momento en el fútbol francés. El arquero Mike Penders le desvió el remate a Tolisso con los pies luego de ir hasta el banco para estudiar los machetes, cómo venía ejecutando el rival. El consuelo para Barco fue que su infracción no le trajo perjuicio a su equipo.

Valentín Barco está jugando como doble 5 en un esquema 3-4-2-1 del entrenador Liam Rosenior. Se muestra como salida pero también trata de romper líneas hacia adelante, de atacar con personalidad y rebeldía como lo hacía en Boca. El el Xeneize apareció como lateral izquierdo pero luego Jorge Almirón lo utilizaba como mediocampista externo o wing. En las últimas semanas se había activado un rumor en Europa de que el futbolista estaba en los planes de Bayern Munich, de Alemania.

Ainsley Maitland-Niles, de Lyon, le comete infracción a Valentín Barco, que está jugando como doble 5 en Racing de Estrasburgo OLIVIER CHASSIGNOLE� - AFP�

Pese a su inferioridad numérica en el tramo final del partido, Racing de Estrasburgo resistió épicamente ante el empuje de los locales y creyó conseguir el objetivo de salvar un punto, pero un disparo con efecto del portugués Afonso Moreira a los 46 minutos de la segunda etapa dejó los tres puntos en Décines-Charpieu. El delantero portugués hizo un golazo: armó una jugada sobre la izquierda con gambetas y tras un amago remató a colocar junto al ángulo superior izquierdo del arquero Panders. Inatajable.

Nicolás Tagliafico sale al cruce de Guela Doue; el lateral argentino festejó en el final con Olympique Lyon OLIVIER CHASSIGNOLE� - AFP�

Gracias a esta victoria, el Lyon entra en la zona de Champions League, poniéndose cuarto en la clasificación y manteniéndose a dos puntos del nuevo líder, el París Saint-Germain, que el sábado había vencido 3-0 en el campo del Brest. El Lyon consigue además igualar a puntos con el Marsella, que había empezado el fin de semana como líder pero que caer al tercer lugar después de caer el sábado 2-1 ante el Lens, que es segundo a un punto del PSG.

La cabeza de la tabla está por lo tanto muy apretada y el Estrasburgo baja al sexto lugar, a cuatro unidades del liderato.

Lo mejor del partido

Panichelli sigue líder de la tabla de goleadores de la Ligue 1, ahora con 8 tantos, una más que el británico Mason Greenwood (Marsella). El jueves, el joven argentino de 23 años, revelación de la temporada en Francia, ya había marcado para salvar un punto para su equipo (1-1) ante el Jagiellonia Bialystok polaco en la Conference League.

En el resto de partidos del domingo en la 9ª jornada francesa se destacó la goleada 6-1 del Lille (5º) al colista Metz. El Angers (15º) sale del descenso al vencer 2-0 a un rival directo por la permanencia, el Lorient (16º). Niza (8º) y Le Havre (14º) ganaron como visitantes en sus respectivas visitas al Rennes (10º) por 1-2 y al Auxerre (17º) por 0-1.