Sorteo del Mundial 2026: los cinco partidos imperdibles de la etapa de grupos y la final anticipada que podría tener la Argentina en 16vos de final

El sorteo del Mundial 2026 dejó partidos de alto voltaje ya desde la etapa de grupos. Lejos de un inicio previsible, la primera ronda ofrecerá partidos con historia, estilos contrapuestos y selecciones que llegan con aspiraciones reales. Entre esos duelos destacados, hay cinco que sobresalen por jerarquía, contexto y atractivo futbolístico.

Pero además, el armado de las zonas activó las alarmas de la selección argentina en la instancia posterior. Más claro: si el conjunto albiceleste gana el grupo, el I, en el primer cruce mano a mano se las verá con el que termine segundo en el grupo H, que no saldría de España o Uruguay (los otros participantes de esa zona son Cabo Verde y Arabia Saudita.

Brasil – Marruecos (Grupo C, primer partido)

Será uno de los debuts más observados del Mundial. Brasil, siempre candidato y la única selección que dijo presente en todas las ediciones, se medirá ante el seleccionado marroquí que viene de marcar época con su histórica actuación en Qatar 2022, donde terminó en el cuarto lugar, y acaba de coronarse en el reciente Mundial Sub 20.

El choque enfrenta a la potencia individual y el peso competitivo del pentacampeón contra un equipo sólido, ordenado y con confianza para plantarse ante cualquiera.

Carlo Ancelotti buscará hacer reaccionar a un Brasil que llega golpeado al Mundial 2026 Juan Karita� - AP�

Si bien la actualidad del equipo dirigido por Carlo Ancelotti es pobre y viene de una Eliminatoria muy discreta, jamás hay que dejar afuera a la Canarinha de los candidatos a consagrarse. Sin lugar a dudas será un inicio exigente para ambos.

En Mundiales se enfrentaron solo una vez. Fue en la etapa de grupos de Francia 1998, donde el Scratch goleó 3 a 0.

España – Uruguay (Grupo H, tercer partido)

Un cruce de campeones mundiales con aroma a eliminatorias anticipadas. España, fiel a su identidad de posesión y control, chocará con la intensidad y el ADN competitivo de Uruguay.

Al disputarse en la última fecha del grupo, ese choque podría definir clasificaciones y posiciones dentro de una zona que también integran Cabo Verde y Arabia Saudita, en teoría rivales de menor jerarquía.

El Uruguay de Marcelo Bielsa definirá la clasificación a 16avos de final del Mundial ante la poderosa España MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - AFP

Será un partido de estilos opuestos, con entrenadores consagrados (Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa) y tradición mundialista.

En mundiales se cruzaron dos veces y en las dos empataron: fue 2 a 2 en la ronda final de Brasil 1950 y 0 a 0 en la etapa de grupos de Italia 90.

Colombia – Portugal (Grupo K, tercer partido)

Otro duelo que promete tensión hasta el final. Colombia llega con una generación renovada y mucho ritmo competitivo. De hecho es el actual subcampeón de América.

Por su parte, Portugal buscará apoyarse en su jerarquía individual, en el eterno Cristiano Ronaldo y en la experiencia internacional de los dirigidos por Roberto Martínez, actuales campeones de la Liga de Naciones de la UEFA. Un partido abierto, dinámico y con potencial de espectáculo, pero atravesado por la tensión que pueda sumarle el contexto al que lleguen a esa instancia.

Será el primer cruce de ambos en la historia de los mundiales.

Colombia deberá controlar a Cristiano Ronaldo Armando Franca� - AP�

Inglaterra – Croacia (Grupo L, primer partido)

Un clásico moderno. Ingleses y croatas vuelven a cruzarse tras recordados antecedentes en instancias decisivas, como por ejemplo la semifinal de Rusia 2018.

El debut suele marcar tendencia y este choque tendrá presión desde el primer minuto. Inglaterra, con talento joven y ambición, buscará ratificar en este Mundial todo lo bueno que viene realizando esta generación, con Harry Kane a la cabeza.

Croacia e Inglaterra, durante las semifinales del Mundial 2018 AFP

Croacia, en tanto, tratará de mantener su vigencia más allá de estar atravesando una lógica transición después de una era en la que terminó subcampeona en 2018 y en el cuarto lugar en 2022.

Se enfrentaron solo una vez. Fue en Rusia 2018, por las semifinales. Terminó en victoria croata por 2 a 1 en tiempo extra.

Francia – Noruega (Grupo I, tercer partido)

Francia, campeón en 2018 y subcampeón en 2022, aparece como favorito, pero Noruega, con una generación potente y ambiciosa, y con el androide Erling Haaland como goleador superlativo, asoma como un rival peligroso.

Al jugarse en la última jornada, el partido puede servir para definir el liderazgo del grupo o incluso para evitar sorpresas en la instancia posterior, aunque a priori es un cruce que exige atención.

Será el primer cruce de ambos en la historia de los mundiales.

Kylian Mbappe y Erling Haaland, los goleadores de Francia y Noruega

¿Final anticipada en 16avos de final?

El ordenamiento que deparó el sorteo del Mundial expuso una situación que la FIFA inicialmente buscó evitar: que Argentina y España no se enfrenten antes de una hipotética final.

Sin embargo, como la Albiceleste cayó en el Grupo I, si gana su zona enfrentará al segundo del Grupo H, que no debería salir de España o Uruguay, que comparten zona con dos rivales de menor jerarquía, como son Cabo Verde y Arabia Saudita.

Pero eso ya sería adelantarse a los acontecimientos y jugar con los supuestos de un Mundial que este viernes comenzó a disputarse con la definición de los grupos.