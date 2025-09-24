Jorge Valdano elogió a Franco Mastantuono, la joya que anotó su primer gol en Real Madrid
El campeón del mundo en México 86 ponderó la inteligencia y la madurez del futbolista de 18 años
- 3 minutos de lectura'
Franco Mastantuono comenzó a pisar fuerte en Europa y ayer vivió un día inolvidable en la ciudad de Valencia. Con apenas 18 años, convirtió su primer tanto oficial en Real Madrid, en la victoria por 4-1 sobre Levante, por la sexta fecha de la liga de España. “La verdad, tengo una sensación única. Increíble momento en la noche de hoy, lo venía buscando y por suerte se dio”, expresó el azuleño tras el encuentro. Sus palabras reflejaron la emoción y el orgullo de una jornada que ya tiene trascendencia en su incipiente carrera.
Desde que se vistió con la camiseta merengue, Mastantuono no deja de asombrar por la madurez y el aplomo con el que juega, como si fuera un veterano. El entrenador Xavi Alonso lo protege, sus compañeros lo arropan, los hinchas lo aplauden y la prensa lo destaca. En las últimas horas, una figura de la historia del fútbol argentino y con vínculo directo con Real Madrid, como Jorge Valdano, también derramó elogios sobre el exfutbolista de River Plate.
“Es un chico inteligente, muy maduro para su edad. ¿Qué se hace con un chico así para que se destaque? La confianza... Darle confianza. Eso es lo único que lleva al talento hasta el límite de sus posibilidad. Que sepa que no va a tener un único partido, una oportunidad; que si en un partido le va mal, en el siguiente le irá bien. Que uno lo va a apoyar en esa búsqueda por llegar a la excelencia", expresó Valdano, que el 4 del mes próximo cumplirá 70 años, en Xtra, un videopodcast semanal producido por el diario AS.
Vinculado con Real Madrid como futbolista y, también, como entrenador, el campeón del mundo en México 1986 dijo que confía “plenamente” en lo que pueda desarrollar Mastantuono en la Casa Blanca. “Me da la sensación de que su aterrizaje fue el correcto. Todo lo que ha hecho lo hizo para satisfacer las exigencias del entrenador y eso lo convierte en un jugador responsable”, apuntó Valdano, nacido en Las Parejas, provincia de Santa Fe.
El exjugador de la selección argentina aventuró qué es lo que necesita Mastantuono a partir de ahora para terminar de encandilar al exigente público de Real Madrid. “Ahora necesita convencer a la gente y para eso hace falta brillo y, esa zurda, me da la sensación de que el brillo también lo tiene”, celebró Valdano.
Qué dijo Valdano sobre Mastantuono
El tanto de Mastantuono ante Alavés llegó tras una jugada iniciada por el brasileño Vinícius Junior a los 38 minutos del primer tiempo. “La jugada la arranca Vini muy bien, que me ve, justo estaba yo del otro lado. Por suerte pude definir bien. Había errado otros goles antes que por ahí eran más fáciles que el que hice, pero estoy contento porque marqué”, relató el argentino, que sorprendió al resolver con su pierna derecha y clavar la pelota en un ángulo.
⚽🤩 ¡Al habla Mastantuono! pic.twitter.com/izfkc1ca5s— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 23, 2025
El destino, además, le sumó otro detalle a la destacada noche del jugador argentino que ya fue citado por Lionel Scaloni. “Me dijeron recién, cuando entré en el vestuario, que justo un 23 de septiembre fue el día que Alfredo Di Stéfano debutó y marcó con Real Madrid. Increíble. Es un orgullo para mí compartir similitudes con él. Obviamente, no me voy a comparar con un jugador tan grande, pero estos pequeños detalles son muy lindos”, añadió Mastantuono.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Franco Mastantuono
“Increíble". La alegría de Mastantuono tras su primer gol con Real Madrid y el dato que lo vincula con Di Stéfano
¡Primer gol en Real Madrid! Mastantuono y su noche esperada: una gambeta y un derechazo que nunca olvidará
"Es un cañón". El golazo de Mastantuono que le dio un lugar en la lista de anotadores precoces de la historia de Real Madrid
- 1
Quién ganó el Balón de Oro 2025 y todos los premiados
- 2
Horario de Palmeiras vs. River, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
- 3
Racing le ganó a Vélez otra vez y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores
- 4
Agenda de TV y streaming del miércoles: Palmeiras - River, Messi y la Triple Corona de polo