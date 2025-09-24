Jorge Valdano elogió a Franco Mastantuono, la joya que anotó su primer gol en Real Madrid

Franco Mastantuono comenzó a pisar fuerte en Europa y ayer vivió un día inolvidable en la ciudad de Valencia. Con apenas 18 años, convirtió su primer tanto oficial en Real Madrid, en la victoria por 4-1 sobre Levante, por la sexta fecha de la liga de España. “La verdad, tengo una sensación única. Increíble momento en la noche de hoy, lo venía buscando y por suerte se dio”, expresó el azuleño tras el encuentro. Sus palabras reflejaron la emoción y el orgullo de una jornada que ya tiene trascendencia en su incipiente carrera.

Jorge Valdano, campeón del mundo con la Argentina en México 86, con vínculo con Real Madrid, como jugador y DT NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Desde que se vistió con la camiseta merengue, Mastantuono no deja de asombrar por la madurez y el aplomo con el que juega, como si fuera un veterano. El entrenador Xavi Alonso lo protege, sus compañeros lo arropan, los hinchas lo aplauden y la prensa lo destaca. En las últimas horas, una figura de la historia del fútbol argentino y con vínculo directo con Real Madrid, como Jorge Valdano, también derramó elogios sobre el exfutbolista de River Plate.

“Es un chico inteligente, muy maduro para su edad. ¿Qué se hace con un chico así para que se destaque? La confianza... Darle confianza. Eso es lo único que lleva al talento hasta el límite de sus posibilidad. Que sepa que no va a tener un único partido, una oportunidad; que si en un partido le va mal, en el siguiente le irá bien. Que uno lo va a apoyar en esa búsqueda por llegar a la excelencia", expresó Valdano, que el 4 del mes próximo cumplirá 70 años, en Xtra, un videopodcast semanal producido por el diario AS.

Franco Mastantuono celebrando junto con sus compañeros de Real Madrid ante Levante Alberto Saiz - AP

Vinculado con Real Madrid como futbolista y, también, como entrenador, el campeón del mundo en México 1986 dijo que confía “plenamente” en lo que pueda desarrollar Mastantuono en la Casa Blanca. “Me da la sensación de que su aterrizaje fue el correcto. Todo lo que ha hecho lo hizo para satisfacer las exigencias del entrenador y eso lo convierte en un jugador responsable”, apuntó Valdano, nacido en Las Parejas, provincia de Santa Fe.

El exjugador de la selección argentina aventuró qué es lo que necesita Mastantuono a partir de ahora para terminar de encandilar al exigente público de Real Madrid. “Ahora necesita convencer a la gente y para eso hace falta brillo y, esa zurda, me da la sensación de que el brillo también lo tiene”, celebró Valdano.

Qué dijo Valdano sobre Mastantuono

El tanto de Mastantuono ante Alavés llegó tras una jugada iniciada por el brasileño Vinícius Junior a los 38 minutos del primer tiempo. “La jugada la arranca Vini muy bien, que me ve, justo estaba yo del otro lado. Por suerte pude definir bien. Había errado otros goles antes que por ahí eran más fáciles que el que hice, pero estoy contento porque marqué”, relató el argentino, que sorprendió al resolver con su pierna derecha y clavar la pelota en un ángulo.

El destino, además, le sumó otro detalle a la destacada noche del jugador argentino que ya fue citado por Lionel Scaloni. “Me dijeron recién, cuando entré en el vestuario, que justo un 23 de septiembre fue el día que Alfredo Di Stéfano debutó y marcó con Real Madrid. Increíble. Es un orgullo para mí compartir similitudes con él. Obviamente, no me voy a comparar con un jugador tan grande, pero estos pequeños detalles son muy lindos”, añadió Mastantuono.