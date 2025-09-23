Franco Mastantuono, tras su primer gol con Real Madrid: “Una sensación única, un momento increíble”

El argentino Franco Mastantuono comenzó a dejar huella en Europa y este martes vivió un día inolvidable en Valencia. Con apenas 18 años, convirtió su primer gol oficial con la camiseta de Real Madrid, en la victoria por 4-1 sobre Levante por la sexta fecha de la liga de España. Tras el encuentro, el delantero habló con la prensa, y sus palabras reflejaron la emoción y el orgullo de una jornada que ya forma parte de su incipiente carrera.

“La verdad, una sensación única. Increíble momento en la noche de hoy, lo venía buscando y por suerte se dio. Y encima el equipo gana por diferencia, creo que es muy positivo y, para mí, una alegría enorme”, expresó, todavía con la sonrisa de quien acaba de cumplir un sueño, ante el canal Real Madrid TV.

🔴 Primeras palabras de Franco Mastantuono tras su primer gol en el Real Madrid.



📹 Real Madrid TV pic.twitter.com/fzrH0jkA35 — Fanáticos Real Madrid (@Fanaticos_RMCF) September 23, 2025

El tanto llegó tras una jugada iniciada por Vinícius Junior a los 38 minutos del primer tiempo. “La jugada la arranca Vini muy bien, que me ve, justo estaba yo del otro lado. Por suerte pude definir bien. Había errado otros goles antes que por ahí eran más fáciles que el que hice, pero estoy contento porque marqué”, relató el argentino, que sorprendió al resolver con su pierna derecha y clavar la pelota en el ángulo.

El destino le sumó otro detalle a la noche: “Me dijeron recién, cuando entré al vestuario, que justo un 23 de septiembre fue el día que Alfredo Di Stéfano debutó y marcó con Real Madrid. Increíble. Es un orgullo para mí compartir similitudes con él. Obviamente, no me voy a comparar con un jugador tan grande, pero estos pequeños detalles son muy lindos”.

Así fue el gol de Mastantuono

Consultado por el pedido del entrenador Xabi Alonso, Mastantuono fue claro: “Me pide que juegue por derecha, con pierna cambiada, que trate de asociarme, que siga con el uno contra uno que tengo y que ayude también en defensa. Me pide varias cosas que hoy me siento muy bien para poder hacer, y ojalá le sirva al equipo para seguir jugando”.

Su madurez sorprendió incluso a la prensa española, que destacó su aplomo a tan corta edad. “Yo me siento muy tranquilo. Es un placer y un sueño estar donde estoy. Lo vivo con naturalidad, aunque no lo sea, porque disfruto de muchas cosas de la vida que me mantienen sereno: mi familia, mis amigos, mi gente. Eso me ayuda a disfrutar de lo que hago, que es el trabajo más lindo del mundo”, señaló.

También se refirió a las comparaciones con Lamine Yamal, la otra gran aparición joven de la Liga, y una posible nueva rivalidad con el astro de Barcelona. “Lo felicito por el segundo puesto en el Balón de Oro, es un gran jugador. Yo trato de no compararme con nadie, sino de jugar para mi equipo, que es lo que después lleva a lo individual. Si el equipo está bien, todos nos destacamos”, dijo el ex River.

"LO FELICITO POR EL SEGUNDO PUESTO EN EL BALÓN DE ORO." Franco Mastantuono elogió a Lamine Yamal.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9ugcSwuWN0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

El argentino remarcó lo que significa compartir vestuario con figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, los otros dos goleadores en la jornada de hoy: “Obviamente, son estrellas del fútbol, de mucha jerarquía, presente, pasado y mucho futuro. Para mí es un placer estar en un vestuario así, como también en la selección argentina. Por suerte, me toca compartir dos vestuarios increíbles, llenos de grandes jugadores y, sobre todo, de grandes personas”.

Con la mirada puesta en lo que viene, ya piensa en el cruce del sábado ante Atlético de Madrid, en un clásico que lo enfrentará a compatriotas como Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, entre otros: “Hoy terminaremos de procesar este partido y empezaremos a pensar en el sábado, que de los que jugamos es el más importante”.

"HOY ME TOCA COMPARTIR DOS VESTUARIOS INCREÍBLES." Franco Mastantuono habló sobre lo que significa jugar en el Real Madrid y la Selección Argentina.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BuSW3ujxCw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Finalmente, dedicó su gol: “Es para mi familia, que me apoyó siempre y seguro está feliz en la Argentina. Para toda la gente que me acompaña y la llevo en el corazón. Y también para dos amigos que justo vinieron hoy, por primera vez, a verme en el estadio. Casualidad de la vida: primer partido de ellos, y hago gol. Me alegra mucho que lo hayan vivido en la tribuna”.

"ELLOS ME HAN BANCADO MUCHO, ME HAN APOYADO." Mastantuono contó que le dedicó su primer gol con Real Madrid a su familia.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/as5AP7mf2H — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

El gol de Franco Mastantuono no solo aportó a una victoria cómoda en Valencia del Real Madrid, sino que también abrió una nueva página en la historia reciente del equipo español. Con la madurez de un veterano y la frescura de un adolescente, el argentino dejó su primera marca en el club y en el corazón del madridismo. Lo que para él fue “una sensación única” empieza a transformarse, también, en una ilusión colectiva.

Resumen de la victoria del Real Madrid