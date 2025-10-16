José Manuel López jugó en Palmeiras menos de 24 horas después de su debut con la selección y metió un gol a los seis minutos de entrar

Después de su debut con la selección argentina en la victoria 6 a 0 a Puerto Rico este martes, José Manuel López no tuvo mucho tiempo para festejar: Palmeiras les puso un avión privado a él y a Aníbal Moreno para que vuelvan a Brasil ni bien terminara el partido para poder jugar este miércoles a la tarde en el cruce ante Bragantino para poder trepar a la punta del Brasileirao. Los jugadores no solo cumplieron con el pedido, sino que también lo hicieron dentro de la cancha y el “Flaco” metió un gol en la goleada en San Pablo.

Si bien Palmeiras no enfrentaba a un rival potente, la dirigencia no quería dar margen de pérdida de puntos en la tabla del campeonato brasileño. Con más de 10 fechas por delante, el Verdao le saca apenas tres puntos de ventaja a Flamengo, otro equipo fuerte del campeonato y contra quien se medirá el próximo domingo.

En este contexto, López y Moreno fueron convocados a pesar de haber terminado de jugar con la selección argentina casi a la medianoche. Ambos fueron al banco de suplentes a modo de reserva ante cualquier imprevisto. El mediocampista ingresó a los 60 minutos -cuando el partido estaba 2 a 1 a favor de Palmeiras- y el delantero entró a los 78, con el marcador en 3 a 1.

A López, que es una de las figuras del equipo brasileño, le bastaron apenas seis minutos para convertir y marcar el 4 a 1. Después de una contra con inferioridad numérica, Vitor Roque remató y el arquero Lucao tapó el tiro, pero el 42 aprovechó el rebote y sentenció la goleada. Luego, cinco minutos después, el delantero ex-Barcelona tuvo otra oportunidad y esa vez sí anotó, para sellar el resultado.

Este martes, López hizo su debut con la selección argentina en el amistoso contra Puerto Rico, en el marco de su primera convocatoria a la Albiceleste. El delantero no había ingresado en el partido del viernes ante Venezuela, pero en el segundo encuentro de la fecha FIFA jugó de titular. Por su parte, el jugador de Palmeiras le dio una asistencia a Alexis Mac Allister -en el tercer gol- y disputó 61 minutos, hasta que fue reemplazado por Lautaro Martínez.

López en su primera convocatoria a la selección

Tal como informó LA NACION, López tiene una historia de película: hasta hace unos años jugaba en la liga de Tres Arroyos y tuvo un crecimiento futbolístico muy acelerado, el cual lo llevó a ser convocado para la selección argentina y convertirse en una de las figuras de un Palmeiras que eliminó a River en la Copa Libertadores y se postula como un firme candidato.

Nació en San Lorenzo, un pequeño pueblo correntino de apenas tres mil habitantes, a 80 kilómetros de la capital, y su infancia fue sencilla: la madre ama de casa y el padre trabajando en buques pesqueros, que lo mantenían más de un mes navegando entre los puertos de Ushuaia y Mar del Plata. Cuando José no quería estudiar, su madre lo sentaba con los cuadernos en la vereda, para que aprendiera mientras veía a sus amigos correr detrás de la pelota. Tenía seis años cuando José Luis Fernández, del club El Progreso de su ciudad, le ofreció sumarse a un equipo. Era bajito, delgado y jugaba de defensor.