Argentina vs. Colombia: resumen, goles y resultado del partido del Mundial Sub 20 2025

El equipo dirigido por Diego Placente se hizo fuerte ante su par cafetero y se metió en la definición por octava vez en la historia; persigue su séptimo trofeo

Con un gol de Mateo Silvetti, la selección argentina Sub 20 se metió en la final del Mundial: ahora va por Marruecos
La selección argentina está en una nueva final de un Mundial. Esta vez, en la edición Sub 20, en la que se mantiene como el máximo ganador con un total de seis títulos, el último de ellos conseguido en Canadá 2007. Hoy, 18 años después, vuelve al partido definitorio de este certamen ecuménico tras derrotar a Colombia por 1 a 0 en semifinales con un gol de Mateo Silvetti. La ilusión de levantar el trofeo por séptima vez está más latente que nunca.

Resumen de Argentina 1 - 0 Colombia

