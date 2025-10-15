Mundial Sub 20: Marruecos eliminó a Francia por penales y es finalista por primera vez

Por primera vez en la historia, y a 20 años de su mejor ubicación (4°) en un Mundial Sub 20, Marruecos venció 5-4 por penales a Francia (1-1 en los 120 minutos) y avanzó a la final que el domingo próximo se disputará en Santiago, Chile.

El equipo africano espera por el ganador de Argentina-Colombia. Marruecos apeló a su tercer arquero para la definición. El titular, Benchaouch, salió lesionado y lo reemplazó Ibrahim Gomis, que en el último minuto del suplementario le dejó su lugar a Hakim El Mesbahi, supuestamente con mejores condiciones para los penales, algo que demostró al atajar el sexto remate, de N’Guessan.

En el Mundial de mayores, Marruecos fue cuarto en 2022 y consiguió la mejor ubicación histórica para una selección africana. Justamente, hace tres años en Qatar, Marruecos fue eliminada en semifinales por Francia y luego perdió frente a Croacia por el tercer puesto. Los vasos comunicantes entre el fútbol marroquí y francés son muchos por los numerosos movimientos migratorios. Algunos futbolistas marroquíes nacen en Francia o en otros países de Europa, pero deciden representar al país de la nacionalidad de sus padres o abuelos.

¡¡ATAJÓ EL MESBAHI Y MARRUECOS ES FINALISTA!!



El tercer arquero de Marruecos le tapó el penal a Djylian N'Guessan y euforia total en Valparaíso.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/EqUegL0EbS — DSPORTS (@DSports) October 15, 2025

Marruecos llegó al partido decisivo tras obtener su grupo, con victorias ante España y Brasil; en los octavos de final eliminó a Corea del Sur (2-1) y en cuartos dejó en el camino a los Estados Unidos (3-1).

A los 30 minutos del primer tiempo, Marruecos sacó provecho del Football Video Support (FVS), el instrumento puesto a prueba en este Mundial que habilita a los entrenadores a pedir dos revisiones de VAR. El árbitro uruguayo Tejeda, tras una solicitud de Mohamed Ouahbi (DT de Marruecos), sancionó penal por una sujeción de Le Borgne de la camiseta de Baouf. Yassir Zabiri, con un ajustado remate dio en un poste y rebotó en el arquero Olmeta, puso el 1-0 para el equipo africano.

¡GOOOL DE MARRUECOS!



Con un rebote en el palo tras el disparo de penal de Yassir Zabiri, Lisandru Olmeta, en contra, puso el 1-0 ante Francia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/yEMr2YKnQI — DSPORTS (@DSports) October 15, 2025

Dentro de un desarrollo parejo en el primer tiempo, Marruecos desequilibró con una de las mejores individualidades del torneo, Othmane Maamma, un delantero gambeteador y punzante, autor de cuatro tantos en el certamen. Nacido en Francia (Alés) y formado en la cantera del Montpellier, en julio se incorporó a Watford (segunda división de Inglaterra), en una transferencia por 1,3 millones de euros.

Francia se organizaba con el pase y la conducción de su N° 10, Mayssam Benama, pero lo costaba ser profundo. Marruecos desperdició increíblemente la posibilidad de ponerse 2-0 con dos definiciones deficientes seguidas frente al arco.

¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ MARRUECOS!



Fouad Zahouani, en primera instancia, y luego, Yassir Zabiri tuvieron el segundo gol debajo del arco.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/FjK1gErEaH — DSPORTS (@DSports) October 15, 2025

Con los ingresos de Dabo y Mmadi, Francia levantó su ritmo ofensivo en el primer tiempo. Marruecos se vio defendiendo cerca de su área. Tras una buena asistencia de Benama, Dabo llegó al fondo y envió el centro para la definición de Michal. El conjunto africano sufrió otro golpe con la salida por lesión del buen arquero Benchaouch.

Francia no se subió al envión del empate y Marruecos volvió a tener cierto control del partido, siempre con Maamma como el más incisivo, como lo demostró con un remate cruzado que Olmeta sacó al córner. Se mantuvo el equilibrio y llegaron al tiempo suplementario. Ya con cansancio en las piernas, Dabo estuvo cerca del gol con un remate y enseguida respondió Marruecos con un disparo de Zabiri.

Apenas 21 minutos estuvo en el campo Nzingoula, expulsado por dos agarrones que le costaron tarjetas amarillas. Francia debía resistir el segundo tiempo del suplementario con un jugador menos. Mamma, tras un titubeo de Beyuku, volvió a desplegar su gambeta para eludir a dos rivales y sacar un remate que se fue muy cerca de un poste. Pero Francia también acarició la victoria con un tiro en un poste y otra definición bloqueada casi sobre la línea por un defensor.

¡GOOOL DE FRANCIA!



Dabo desniveló y asistió a Michal para el 1-1 ante Marruecos.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/kZoewxBojt — DSPORTS (@DSports) October 15, 2025

Francia atravesó durante el torneo por una situación insólita, que refleja la desprotección que afecta a estas selecciones juveniles a causa de que la FIFA no estableció la obligatoriedad para que los clubes cedan a los futbolistas convocados. Por esta prerrogativa para los clubes, la Argentina se privó de contar con Franco Mastantuono y Claudio Echeverri. Pero estas bajas fueron asumidas por Diego Placente desde antes de viajar a Chile, confeccionó un plantel con los jugadores que estuvieron disponibles.

Francia optó por un modelo intermedio que no deja de ser una desprolijidad. No contó durante la etapa de grupos con el habilidoso media-punta Saïmon Bouabré, ya que no fue cedido por Neom, de Arabia Saudita, que hace dos meses y medio le pagó a Monaco 10 millones de euros por su pase.

Como la actividad de la Pro League de Arabia Saudita se interrumpió en los últimos 10 días por las eliminatorias para el Mundial 2026, Bouabré fue liberado y viajó a Chile. Fue titular en el 1-0 a Japón por los octavos de final y marcó los dos goles en el 2-1 sobre Noruega en la clasificación a las semifinales. Y ahí finalizó su paso por Les Bleus, pues debió regresar a Arabia Saudita por pedido de su club. El juvenil de 19 años quedó en medio de un tironeo que de ninguna manera favorece a su formación.

Francia cuenta en el centro de la defensa con el zaguero Elyaz Zidane, hijo de Zinedine e integrante del plantel de Betis. Según las estadísticas de la FIFA, hasta esta semifinal era el futbolista de su selección con más pases (101); también es el jugador de su equipo con más minutos. Sin ser muy veloz, el zurdo Zidane muestra buen manejo de la pelota y suele resolver por ubicación.

La síntesis de Francia 1 (4) - Marruecos 1 (5)