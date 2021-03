Este lunes Bartomeu fue detenido por estar presuntamente vinculado con el Barçagate. Fuente: AP

Está en centro de las miradas, todas lacerantes. Josep Maria Bartomeu, el hombre que nació en Barcelona el 6 de febrero de 1963, que llegó tomar el poder del club catalán en 2014, se destiñe: fue detenido en su casa por su presunta implicación en lo que se conoce como el Barçagate. Bartomeu. que llegó a la presidencia en reemplazo de Sandro Rosell -que terminó preso- y fue la máxima autoridad hasta 2020, está bajo la lupa de la Justicia. Es la historia de una caída en picada: contaba con un enorme apoyo cuando en las elecciones de 2015 fue ratificado por los socios con el 54,63% de los votos, luego de que el club obtuviera la Champions League, la última de una era gloriosa.

Todo es pasado: con el transcurso del tiempo, el dirigente fue perdiendo el apoyo de la masa social y la explosión de su relación con Lionel Messi terminó por dinamitar su ciclo, que finalizó con la renuncia de toda la junta directiva, en octubre pasado.

Bartomeu había llegado a Barça con el objetivo de incrementar el legado de Rosell, pero antes de este paso se desempeñó como directivo cuando el presidente era Joan Laporta, allá por 2003. Por entonces Bartomeu concentraba sus atención como dirigente en actividades como el básquetbol, el handball y el hockey. TEl básquetbol, justamente, había sido su deporte preferido en la niñez y adolescencia, cuando ni soñaba con llegar adonde logró sentarse: en el sillón de presidente del gran club de la ciudad, una referencia mundial. En su primera épooca de dirigente tuvo diferencias con Laporta y al tiempo presentó la renuncia. Regresó a la vida de la entidad culé en 2010 como vicepresidente deportivo en la junta directiva de Rosell y en 2015 tomó las riendas de Barça como presidente electo.

Bartomeu-Messi: una relación que se desgastó, se rompió y que hizo estallar el mandato del ahora ex presidente de Barcelona Fuente: Reuters

Licenciado en Administración de Empresas y con un Executive MBA por ESADE, Bartomeu en realidad asumió el máximo rol en 2014 tras la salida escandalosa de Rosell por el caso Neymar (desde el club anunciaron que el brasileño costó 57 millones de euros y en una investigación se supo que la operación había sido por 86 millones). En 2015 adelantó las elecciones, las ganó y dio comienzo a su mandato como presidente electo del club,

El primer gran escándalo bajo su mandato fue la salida del brasileño Neymar a PSG en 2017, por la que ingresaron 222 millones de euros. Ya el equipo había perdido chispa, y solo empeoraría. Después llegó la mala planificación deportiva con las contrataciones (Dembelé, Coutinho y Antoine Griezmann como los principales apuntados), los cambios en la dirección deportiva, los cambios de entrenadores (la salida de Ernesto Valverde no fue muy bien vista por el grupo de jugadores que lideraba Messi) y finalmente el famoso Barçagate, una investifgación que lo señaló por hostigar a futbolistas y directivos en redes sociales a trav+es de trolls. Faltaba más: el intento de huida de Messi del club terminó por cortarle el oxígeno dentro de la entidad catalana.

Una visita de Bartomeu al papa Francisco. Fuente: AFP

En seis años de mandato de Bartomeu, Barcelona cambió cuatro directores deportivos. El primero fue Andoni Zubizarreta, relevado por Robert Fernández. A Fernández lo sustituyó una temporada a Pep Segura, en este caso como manager general, que abandonó sus funciones tras la debacle de Anfield (en 2019 en la semifinal de Champions League, Barcelona fue eliminado por Liverpool después de haber ganado el primer partido 3-0 y perder la revancha por 4-0). Después llegó Eric Abidal, que salió tras el escándalo de Messi y el burofax. Lo sucedió Ramón Planes, que comparte esa tarea con el entrenador Ronald Koeman.

Los cimientos de la presidencia de Bartomeu terminaron por quebrarse cuando se conocieron públicamente las diferencias con Lionel Messi. El conflicto por el contrato y una cláusula de salida que condicionaba la elección del futbolista argentino (había sido renovado en 2017), tomó una dimensión mundial. El famoso burofax y los 700 millones de euros que debía pagar Messi si quería salir de Barcelona recorrieron el planeta. Ese culebrón volvió insostenible el mandato de Bartomeu.

"Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: 'Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro', pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba 'bola' a lo que le estaba diciendo. Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada. El presidente siempre me dijo 'cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas', nunca puso fecha", fueron algunas de las declaraciones de Messi tras la salida del presidente del club. Y en medio de la lucha por tratar de salir del club, fastidiado, Messi dijo: "Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones".

Bartomeu, en épocas felices, en el Camp Nou. Fuente: AFP

La guerra entre Messi y Bartomeu había recrudecido cuando la Cadena SER-Catalunya, el 17 de febrero de 2020, descubrió que la compañía I3 Ventures, contratada por el club en 2017, se encargaba de generar comentarios para desprestigiar, erosionar y difamar a jugadores, exjugadores y personajes del entorno del equipo catalán a través de las redes sociales en cuentas de Twitter, Facebook y páginas web. En ese informe aparecían como apuntados para las críticas estrellas como Lionel Messi, Gerard Piqué y Pep Guardiola y dirigentes como Joan Laporta. Además, generaba estados de opinión favorables a la junta de Bartomeu. Esa compañía pertenece al empresario argentino Carlos Ibáñez y originalmente había sido contratada para unos servicios de monitorización de redes sociales, según contó en su momento el diario catalán Mundo Deportivo.

Bartomeu, que vivió en Vilanova del Vallés y estudió en el prestigioso Aula Escola Europa, antes de licenciarse en administración de empresas, siempre explicó que nada tenía que ver con este tema. Su detención, a seis días de las elecciones presidenciales en la institución, es todo un impacto y quien más lo sufre el golpe es Barcelona, al que le duelo todo y hasta siente que le cuesta pronunciar su lema: "Més que un club".

