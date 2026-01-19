Juan Cruz Komar, defensor de Rosario Central, será operado del corazón por una arritmia cardíaca

Rosario Central atraviesa horas de preocupación tras confirmarse que el defensor Juan Cruz Komar deberá ser intervenido quirúrgicamente por una arritmia cardíaca, diagnóstico detectado luego de estudios cardiovasculares de rutina. El club lo anunció este lunes mediante un parte médico que precisa que la operación se realizará el jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro, institución de referencia en cardiología en la Argentina.

La situación no es completamente nueva para el zaguero. En 2024, durante los exámenes previos a una transferencia a Huracán, se le había detectado la misma anomalía, lo que frustró su pase. En aquel momento, fue sometido a una ablación cardíaca, un procedimiento destinado a corregir las descargas eléctricas irregulares del corazón. Tras su recuperación, Komar volvió a jugar en 2025 sin inconvenientes, aunque bajo monitoreo médico permanente.

📋 PARTE MÉDICO



Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires.



Depto. Médico… pic.twitter.com/momu8Lrd5r — Rosario Central (@RosarioCentral) January 19, 2026

El regreso del problema obliga ahora a una nueva intervención. Según especialistas, las arritmias pueden reaparecer con el tiempo, incluso después de tratamientos exitosos, especialmente en deportistas de alta competencia que someten su organismo a cargas físicas extremas. La Fundación Favaloro es uno de los centros habituales para cirugías cardíacas de deportistas profesionales, debido a su experiencia en patologías de alto rendimiento.

Su actualidad futbolística y estadísticas

Antes del anuncio médico, Komar llegaba en un buen momento. Había completado una sólida temporada y venía de ser uno de los defensores con mayor continuidad en el ciclo 2025. En la Liga Profesional 2025, registró:

16 partidos jugados

538 pases intentados , con 453 correctos

, con 127 duelos disputados , ganando 85

, ganando 7 faltas cometidas y 2 tarjetas amarillas

No convirtió goles en esa campaña, aunque sí lo había hecho en años anteriores, sumando 7 goles oficiales a lo largo de su carrera, la mayoría mediante juego aéreo.

En su trayectoria reciente con Rosario Central, Komar disputó 34 partidos en la temporada 2025-26 y 25 encuentros en la 2024-25, siempre como pieza clave en la zaga central.

Juan Cruz Komar, defensor surgido de Boca que actualmente se desempeñaba en Rosario Central Instagram

La recuperación

Tras la cirugía del jueves, Komar deberá atravesar un período estricto de rehabilitación. Su regreso dependerá de la respuesta del organismo y de los controles posteriores, tal como ocurrió en 2024, cuando volvió a la competencia varios meses después de su primera ablación. Tanto el cuerpo técnico como sus compañeros ya manifestaron apoyo y esperan que la recuperación siga los tiempos adecuados para garantizar su seguridad.

La noticia impacta al plantel en la previa del inicio del Torneo Apertura 2026, en el que Central buscaba repetir el nivel que lo llevó a consagrarse en la temporada anterior, aunque ahora con Jorge Almirón como DT, que reemplazó a Ariel Holan luego de desvincularse a fines de 2025 de común acuerdo con los dirigentes. Sin embargo, la prioridad hoy es la salud del defensor, cuya carrera ya ha demostrado que puede sobreponerse a situaciones complejas.

Otros casos

Si bien las arritmias son cada vez más detectadas gracias a controles rigurosos, no son frecuentes las intervenciones en futbolistas en actividad. En la Argentina, sin embargo, existen antecedentes:

Roberto “Pato” Abbondanzieri fue operado por un problema en la válvula mitral, luego de detectar un reflujo de sangre hacia los pulmones. Él mismo destacó el rol de la Fundación Favaloro en su intervención.

fue operado por un problema en la válvula mitral, luego de detectar un reflujo de sangre hacia los pulmones. Él mismo destacó el rol de la Fundación Favaloro en su intervención. Mauricio Nievas , arquero de Deportivo Madryn, debió ser trasladado de urgencia en enero de 2026 para someterse a una cirugía a corazón abierto tras sufrir una descompensación y una situación de “muerte súbita” revertida gracias a un desfibrilador.

, arquero de Deportivo Madryn, debió ser trasladado de urgencia en enero de 2026 para someterse a una tras sufrir una descompensación y una situación de “muerte súbita” revertida gracias a un desfibrilador. Casos previos de futbolistas afectados por arritmias severas —aunque no todos intervenidos quirúrgicamente— incluyen ejemplos como Marcelo Bravo o Andrés Felipe Román, quienes debieron dejar la actividad tras exámenes cardíacos desfavorables.

Estos antecedentes ilustran que, aunque infrecuentes, los problemas cardíacos pueden afectar incluso a atletas profesionales en aparente plenitud física.