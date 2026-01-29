Juan Fernando Quintero rompió el cero en el Monumental y puso en ventaja a River ante Gimnasia

River encontró el camino del gol nuevamente a través de la pegada de Juan Fernando Quintero. El capitán colombiano, una vez más decisivo con su zurda, convirtió un golazo de tiro libre para romper el cero en el Monumental, y luego marcó el 2-0 definitivo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda fecha del Torneo Apertura. El primero, fue a los 41 minutos del primer tiempo, cuando al equipo de Marcelo Gallardo, pese a jugar con un hombre más desde los 10 por la expulsión de Manuel Panaro, le costaba traducir su dominio en situaciones concretas.

El gol nació de una infracción cometida cerca del vértice del área grande. Quintero ya había probado minutos antes con un remate potente y peligroso que exigió al arquero Nelson Insfrán, pero en esta segunda oportunidad no perdonó. El colombiano golpeó con fuerza y colocación, con un zurdazo que viajó tenso, pasó por fuera de la barrera y se clavó junto al palo derecho del arquero de Gimnasia, que voló sin poder alcanzarla.

El festejo fue contenido, pero expresivo. Juanfer levantó los brazos mientras sus compañeros corrían a abrazarlo. Sabía que su intervención destrababa un partido que, hasta ese momento, parecía más trabado que jugado. River tenía la pelota y el terreno, pero le costaba generar peligro real, a pesar de la superioridad numérica por la expulsión directa de Manuel Panaro.

Eso no sería todo para el colombiano. A los cinco del segundo tiempo, tras una jugada por la izquierda, Facundo Colidio cedió para que, de zurda, Quintero marque su doblete y el segundo tanto para River. Se ganaba los aplausos de Gallardo, además de los de los hinchas millonarios.

El doblete de Quintero fue, además, una ratificación de su vigencia y jerarquía. A los 33 años, y en su segundo ciclo en el club, el jugador antioqueño sigue siendo capaz de inclinar la balanza con una acción individual. Ya había sido clave en la primera fecha, con la asistencia del único tanto de River ante Barracas Central, para el cabezazo de Gonzalo Montiel.

Salió a los 76 del segundo tiempo, por Santiago Lencina, dejandole la cinta de capitán a Lucas Martínez Quarta, mientras se retiraba en una ovación general de todo el Monumental. Al salir, saludo con Gallardo, en muestra de aprovación del entrenador.

A pesar de que River quedó con 10 hombres también, tras la expulsión de Matías Viña por doble amarilla, logró llevarse el triunfo por 2-0 ante Gimnasia como local, con los dos goles de Juanfer, la figura del encuentro. Sobre el cierre, Gimnasia sumó otra expulsión por una entrada fuerte: Jorge De Asis, ya en el tiempo de descuento.

“Mas allá de la cinta de capitan o los goles, hay que estar para el equipo al 100. No estuve la temporada pasada a la altura por varias lesiones”, declaraba al finalizar el encuentro desde la cancha, tras recibir el premio a mejor jugador del partido. “Lo mas importante es lo que hagamos en el campo, después de lo que pasó la temporada pasada nos dolió, se fueron muchos compañeros que recordamos siempre, que le mandamos saludos”, añadió. Y concluyó: “Si Gallardo está bien, todos estamos bien”.

El torneo recién comienza, pero en la noche del Monumental, la zurda de Quintero volvió a ser noticia. Y, para River, eso siempre es buena noticia.

