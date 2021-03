Juan Musso, el arquero de la selección argentina que podría dar el salto: es pretendido por Inter, Milan y Roma

A los 26 años, Juan Musso atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Consolidado desde hace tres temporadas como titular en Udinese, el arquero argentino no para de crecer y proyecta a lo grande. Siendo un jugador habitual en las convocatorias del técnico Lionel Scaloni para la selección argentina, tres clubes gigantes de Italia pusieron los ojos en su figura: Inter, Milan y Roma lo tienen en carpeta y, de dar el salto, podría ser parte de una operación récord.

Musso fue titular en los 28 partidos de la actual Serie A y acumula 8 vallas invictas y 32 goles recibidos con Udinese, que está en el puesto 12 de la Serie A con 33 unidades, a 11 de distancia de los puestos de descenso y lejos de la zona de clasificación a torneos internacionales (el último es Roma en el sexto lugar con 50 unidades). Figura del equipo, el diario italiano La Gazzetta dello Sport informó que Inter, Milan y Roma son pretendientes del arquero argentino que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y su valor de mercado oscila entre los 20 y los 30 millones de euros.

“Me alegra saber que hay interés en mí, pero no sé si son rumores reales o no porque no he tenido contacto con nadie. Para mí, un jugador debe centrarse en su equipo, sus compañeros y el grupo del que forma parte. La especulación es de relativa importancia, sé que lo estoy haciendo bien pero no me impedirá dormir por la noche. Estoy viviendo día tras día, y luego mi destino está escrito: lo que tenga que suceder, sucederá”, comentó Musso en el sitio oficial de su club.

LA NACION

Inter es el principal interesado. El equipo de Antonio Conte le está buscando reemplazo al experimentado esloveno Samir Handanovic, de 36 años. Previamente, a comienzos de 2020, ya habían circulado rumores de una posible transferencia por 30 millones de euros que luego se enfrió por la pandemia de coronavirus que puso en pausa al campeonato italiano entre marzo y junio. Ahora, el club de Lautaro Martínez, quien fue compañero de Musso en Racing, podría apostar por él, mientras otros que están en carpeta son Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli) y Emil Audero (Sampdoria).

Milan es otra de las instituciones que está en búsqueda de un arquero. El joven Gianluigi Donnarumma, de 22 años, todavía no renovó su vínculo que vence en tres meses y podría emigrar del Rossonero. Y la lista de posibles reemplazos tiene diversos nombres: Gollini también aparece en la lista con Mike Maignan (Lille) y Alphonse Areola (Fulham y pase de PSG). Por otro lado, Roma podría sufrir un éxodo de arqueros en el próximo mercado de pases y necesitaría conseguir un apellido para suplantar al español Pau López. Así, el ex Racing está en carpeta para el arco con el francés Areola y el belga Maarten Vandevoordt (Genk), de 19 años.

Juan Musso en acción frente a la Juve, 2019. Massimo Pinca / Reuters - Archivo

Musso debutó a los 23 años en Racing tras pasar cinco años entrenándose con la primera división. Entre 2017 y 2018 se ganó la titularidad, disputó 36 encuentros de forma oficial en la Academia y fue vendido por cuatro millones de euros a Udinese en 2018. Rápidamente, se consolidó en el arco en Italia y hace tres temporadas que es titular indiscutido. Con la selección tuvo sus primeros pasos en 2019 y hasta jugó 23 minutos en un amistoso frente a Marruecos, pero en 2020 sufrió una lesión en un menisco en una práctica en Ezeiza que lo sacó de las canchas por cinco semanas.

Ahora, podría dar el gran salto en Europa, mientras aguarda por su oportunidad en la selección. Y, en caso de concretarse su fichaje, se transformaría en un récord absoluto para un arquero argentino, superando a Willy Caballero, Oscar Ustari, Juan Pablo Carrizo, Agustín Marchesín y Gerónimo Rulli. Todos por debajo de los 10 millones.

LA NACION