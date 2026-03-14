Riquelme dio detalles del proyecto de ampliación de la Bombonera y criticó a Macri: “Soy el grano más grande que le apareció”

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, confirmó que el club presentó un proyecto para ampliar la Bombonera y aseguró que solo faltaría un permiso para avanzar con las obras. “Están de acuerdo con lo que presentamos”, expresó el exfutbolista, aunque apuntó contra las gestiones anteriores por impedir que empiecen las obras: “Si quieren hacer maldad, que se la hagan a Riquelme, no a Boca”.

Entrevistado en el canal oficial de Boca, Riquelme se refirió por primera vez al proyecto de ampliación de la Bombonera que se dio a conocer en la última semana. Manifestó que el club consiguió el aval de Ferrosur -la empresa que tiene la concesión del Ferrocarril Roca- y sostuvo que solo restaría la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para dar vía libre a la construcción de las cuatro torres y ascensores que permitirán la inclusión de una cuarta bandeja.

El aval de Ferrosur implica un paso clave porque las remodelaciones involucran terrenos donde hay vías en uso: allí transita un ramal de cargas que corre paralelo al paredón de la platea, a poco menos de dos metros del estadio, y forma parte de una red de una gran actividad productiva, que a lo largo de unos 3100 kilómetros conecta Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Este mismo lunes, la directiva xeneize había convocado a un grupo de periodistas para contarle detalles del plan y mostrarle más de un centenar de imágenes de la iniciativa mediante la que Boca procura aumentar la capacidad del estadio de 57.000 a 80.000 espectadores.

Riquelme adelantó cuándo empezarán las obras en la Bombonera Gonzalo Colini

“Están de acuerdo con lo que presentamos [Ferrosur] y dijeron que no trae ningún inconveniente. Nos da mucha felicidad. Esto pasará a la gente que corresponda para ver si tenemos la última autorización y los hinchas de Boca empezamos a soñar”, señaló Riquelme.

“Queremos que el predio sea el más lindo de Sudamérica. La Bombonera va a parecer un un shopping, al nivel de los estadios de Europa“, pero aclaró que Boca no se adaptará al naming de ningún sponsor, sino que mantendrá su nombre y estilo.

En ese sentido, Riquelme marcó una serie de diferencias con las proyectos anteriores, como el Esloveno y el 360, y sostuvo que eran inviables. “Hay una ley que declara patrimonio de la ciudad de Buenos Aires a las casas que están pegadas a nuestro estadio, sean 15 o 20. Eso quiere decir que el famoso Estadio Esloveno no se puede hacer porque no se pueden tocar. No es válido, no se puede hacer nada”, esgrimió.

Consultado sobre la promesa de campaña de visitar a los vecinos de alrededor del estadio, respondió: “No tenía derecho a golpearle la puerta a alguien y decirle que se vaya de su casa. Yo pido que no le mientan más al hincha de Boca. Tengan todas las maldades que quieran contra Riquelme, pero a ellos no”.

Un corte transversal de cómo se verá la Bombonera con una nueva bandeja superior x.com

El exfutbolista, a su vez, lanzó dardos contra la oposición: “Hemos encontrado una Bombonera abandonada (...) Si quieren hacer maldad, que se la hagan a Riquelme, no a Boca, al hincha no le mientan. Lastimen a Riquelme, agárrensela con Riquelme. Con Boca, no. Si queremos a Boca, hay que cuidarlo entre todos”.

“Los que están afuera, tuvieron 30 años, ya basta, que disfruten de su familia y vengan a la cancha a alentar al equipo. Ya les tocó estar en su lugar, ahora ya no están más, no creo que vuelvan nunca más porque ahora cuidamos al club, ojalá no pongan más trabas, y si lo hacen, seguiremos trabajando, saliendo adelante y consiguiendo lo que queremos”.

También apuntó, aunque sin mencionarlo directamente, contra Mauricio Macri -uno de los principales opositores a su gestión, que fue candidato a vicepresidente en las últimas elecciones en la fórmula con Andrés Ibarra-: “Si tuvieran una cosa mala de Riquelme, estaría preso con cadena perpetua. Yo soy el grano más grande que le apareció a este señor. Y me da felicidad que sea así. Yo lo amo a mi club”.

“No creo que vuelvan nunca más porque nosotros ahora estamos cuidando al club. Ojalá ellos puedan ayudar y no pongan más trabas, así podemos seguir creciendo. Si no, seguiremos trabajando y esforzándonos igual. Esperemos que el hincha sea feliz. Para mí es un día maravilloso”, sintetizó.