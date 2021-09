Juan Román Riquelme, durísimo con Sebastián Villa: “Está claro que le faltó el respeto al club, a la camiseta de Boca, a sus compañeros”

Juan Román Riquelme no suele hablar seguido, pero cuando lo hace deja frases y argumentos que -sabe- tendrán continuidad en el mundo del fútbol. El vicepresidente de Boca , que además está a cargo del fútbol profesional, habló de varios temas que rodean la actualidad xeneize. Sin embargo, el foco estuvo sobre todo en los nombres de Sebastián Villa y Edwin Cardona, dos futbolistas que pasaron varios cortocircuitos en los últimos meses.

Las mayores críticas cayeron sobre Villa: “Está claro: le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros...lo sabemos todos. Somos un club serio y cumpliremos todo como con todos los empleados del club”, comenzó diciendo en declaraciones a ESPN. Y agregó: “Villa está acá. El libro de pases ya se cerró. Así que la respuesta del club es clarísima. De acá nunca dijimos que el chico esté en venta. Le mejoramos su contrato. Creo que hicimos las cosas como corresponde. Tuve una charla personal con él y su representante. Llevaba 2 días sin entrenar. He hablado como corresponde. Le manifesté lo q piensa el club, las cosas son claras y simples: cuando el club cumple, vos tenés que cumplir. Por más que esté ‘incómodo’ o ‘contento’, debe cumplir las obligaciones. Le subimos el contrato, le renovamos contrato. Nadie de nuestro club dijo que estaba en venta”.

Sebastián Villa, a su llegada a Ezeiza

¿Cómo definirías hoy a Villa?, le preguntaron ya que -en su momento- había dicho Riquelme que el delantero colombiano era el mejor jugador del fútbol argentino . “Villa fue muy importante y lo he dicho. Cuando nosotros hemos decidido traer a Cardona estuvieron diciendo que era porque me caía bien, pero después de jugar los partidos que jugó; Colón fue campeón y la Pulga Rodríguez jugó de maravillas, juega increíble a la pelota. Después hay muchos jugadores. Suárez cuando juega, por más que hace poquito, juega bien. Enzo Pérez juega bien. Marcos Rojo siempre juega bien. Hay futbolistas como Ramírez que siempre juega bien. Estamos ilusionados en que Almendra vuelva a sentirse como en la pretemporada. Si Almendra se propone jugar en la selección o en el exterior, lo va a hacer. Juega a otra cosa. Cuando agarre ritmo Velasco juega bien el 10 de Independiente, disfruto de ver el fútbol”.

Luego la entrevista giró en torno de otro nombre conflictivo: Edwin Cardona. Y sobre la negativa de Cardona para regresar para jugar la llave con Atlético Mineiro, por la Copa Libertadores actual, ya que decidió tras jugar la Copa América con Colombia regresar a su país y romper la burbuja, Riquelme opinó: “Yo, como futbolista, de Brasil hubiese vuelto a Buenos Aires para jugar vs. Mineiro, sea ir al banco o jugar de entrada, y luego pedía ir a ver a mi familia. La Libertadores se disfruta jugarla. Pero por otro lado, fue el único que no tuvo vacaciones, Un poco lo entiendo”. Pero enseguida lo comparó con lo que hacía él y ahora Lionel Messi: “Yo disfruto jugar a la pelota. Tenemos la suerte de tener al mejor jugador del mundo. Pasa las fiestas acá y luego el 3 de enero jugaba la Copa del Rey sin entrenar. Juega a la pelota, y por eso es el mejor.”

Edwin Cardona sale a la cancha antes del partido que disputan Boca Juniors y San Lorenzo Nahuel Ventura - POOL ARGRA

¿Cómo hubiera reaccionado el hincha si hubiera podido ir a la cancha con Cardona y Villa? “Veremos qué hace la gente, pero prefiero hablar de fútbol. Vuelvo a decir que estoy orgulloso del plantel que tenemos y de la Copa Libertadores que estábamos haciendo... Decían que nos faltaba esto, nos faltaba lo otro en cuento a puestos y merecimos seguir en carrera en la Copa; ahora estamos ilusionados en la Copa Argentina, aunque sabemos que Patronato será difícil”.

¿Hay chance de continuidad para Cardona y Pavón en 2022? Riquelme marcó sutiles diferencias: “Cristian (Pavón) tiene contrato hasta junio del año que viene; nos pone contento cuando pasa el tiempo pone las cosas en su lugar. Para mí sería un placer conocer al papá de Pavón, que un día aparezca por el predio. El hizo críticas en su momento y no estuve de acuerdo. A Cristian (Pavón) se lo ve contento, bien después de la lesión que tuvo en el tobillo, y es un jugador importante. Cardona termina el 30 de diciembre. Y el 1° de enero debemos decidir si lo compramos o no” .

Fútbol de primera división. Boca Juniors vs Racing Club. Mauro Alfieri - La Nación

“¿Cómo te gustaría que jugara tu Boca?”, le consultaron a Riquelme teniendo en cuenta el cambio de entrenador, la salida de Russo y la llegada de Battaglia: “Soy el vicepresidente del club, los responsables del fútbol son Delgado, Bermúdez, Cascini, después tenemos un entrenador que confiamos mucho y conoce a nuestros hinchas. Y no tengo dudas de que las cosas andarán bien. Confío mucho en Battaglia y su cuerpo técnico. Creemos que lo vamos a hacer bien. No soy de decir... queremos jugar como Guardiola o Mourinho. Queremos jugar bien y competir. En el fútbol se juega siempre más partidos malos que buenos, pero tenés que tener la suerte de ganar los partidos importantes para que la gente se acuerde”.

Y enseguida relacionó esa frase con la etapa dorada de Carlos Bianchi como DT: “Bianchi para nosotros es todo, el que nos enseñó a competir, a ser respetuosos, llegar primero al entrenamiento. Te enseñaba con esas cosas y después hemos pasado momentos inolvidables. Hemos hecho cosas como no perder 40 partidos seguidos, ganar la Libertadores; ganarle a Real Madrid, Con la diferencia que hay ahora... Y nosotros volvimos a ganar la Libertadores. Bianchi es todo, no es sólo el mejor técnico de nuestro club, es el mejor DT de todos los tiempos del fútbol argentino.

Con la plata estamos lejos de todos... pero después nosotros estábamos convencidos de que llegábamos al final de la Copa. No le patearon al arco a Boca y ganó los dos partidos claramente. Flamengo llevó a dos jugadores importantes; Corinthians llevó a un refuerzo de Chelsea, pero nosotros estamos agradecidos a los refuerzos que vinieron, hay que darle tiempo pero demostraron que están a la altura de nuestro club. Entre el fútbol brasileño y nosotros hay mucha diferencia, pero nosotros estamos seguros de que vamos a competir siempre”.

Disfrutás la función? Estuve 6 años fuera del club, tomando mate y comiendo asado. Cuando ganaba disfrutaba mucho y cuando perdía sufría. El que manda es Agustín, está contento de que haya vuelto. Yo soñaba de que el predio vuelva a ser un colegio, vuelvan a tener el uniforme y el escudo. Se está dando lo que imaginé durante 6 años. Y el día que terminó el partido co Banfield ver al DT dsifrutando, ahora tenemos hasta el DT de la primera de nuestro club.

Nosotros estábamos convencidos de que a Mineiro le íbamos a ganar. Le ganamos ldos dos partidos a Mineiro, quiere decir que las cosas van bien. ¿Que queremos jugar cada vez mejor? Sí. Iba a ser maravilloso podés enfrentarnos con River y estamos contento con el plantel que tenemos y lo que se está haciendo.

Djar el club? No, ojalá que el hincha quiera que me quede muchísimos años. Cuando llegamos nos dejaron un club en deuda, no hemos reforzado y tenemos todos al día, ahora tenemos plata a favor, el predio está cada día más lindo. Nos falta en el predio hacer el hotel que sea completo, pero lo estamos haciendo mejor. Pero debe ser de las pocas veces en donde los chicos de las inferiores están teniendo muchas oportunidades, como sucedió en el primer semestre con Almendra, Medina y Varela. A mí me pasó y los grandes me ayudaron mucho. A los chicos hay que cuidarlos, hasta que se acomodan en el primer equipo y disfrutan. Pero el chiquito Zeballos que a veces juega, no nos podemos dejar llevar porque jueguen 20 minutos bien porque le vamos a hacer un daño.

Aaron Molinas? Es un buen jugador, pero le tenemos que dar tiempo como a los demás. Cuando juegue 20 partidos seguidos van a decir que no llega al área, que no patea al arco; lo tenemos que llevar de a poco y que mejore; tiene obligación de patear al arco y hacer goles. Después hay que darle tiempo, son futbolistas que de repente se encuentran en la primera de Boca. Pero no nos podemos dejar llevar por el día a día de la tele o la radio. Izquierdoz y Rojo nos tenemos que sacar el sombrero con ellos por lo que están haciendo con los chicos”.

Me preocupó haber quedado afuera de la Copa como quedamos. Duele todavía... va a doler mucho. Competimos muy bien, perdimos mal. Ojalá que no tengamos grandes problemas y que este semestre podamos competir de la mejor manera en la Copa Argentina y el torneo Argentino. Después veremos las decisiones de la Conmebol y qué sucede. Esperemos que no sea gran cosa. Ahora estoy pensando en que Boca le gane a Central, me gusta cómo juega Rosario Central, verlo a Ruben, a Vecchio. Tengo confianza en que vamos a hacer un buen partido y ganar”.

Viene y pasa las fiestas en Rosario, pero el 2 o 3 de enero estaba de vuelta en Barcelona y ojalá ahora en París siga disfrutando. No sé si raro de verlo ahí. stamos ilusionados de verlo con Mbappé y Neymar; si el PSG no gana la Champions con Messi no la gana nunca más. Va a ganar la Champions con el París Saint Germain y se va a retirar en Barcelona. No tengo dudas.

“No extraño jugar. Estoy feliz donde estoy. Disfruto de estar cada día, llego al mediodía y vuelvo a las 12 o una de la mañana a mi casa. Disfruto de verlo mucho a Blas (Giunta) que me ayudó mucho cuando yo llegué a Boca y me ayudó para que yo practique tiros libres, se ponía los guantes. Es impagable esto. Ojalá que los hinchas de Boca estén contentos de ver a todos los DT que son de Boca. Me gusta jugar... nunca voy a dejar de disfrutar de jugar veo el senior... ¿Si me tienta? Yo me tengo que preparar para el partido despedida, quiero ver si cuando vuelva la gente a la cancha lo pueda hacer. Es la última vez que voy a entrar al campo de juego y escuchar el “Riquelme..., Riquelme...” por última vez va a ser raro. A veces tengo ganas de hacerlo y a veces tengo ganas que falte un poco más.

En el 96 tenía la posibilidad de ir a River y mi mamá me dijo: y no teníamos ni para comer. Mirá que si vas a River no te voy a ir a ver... Y mi hijo Agustín salió más bostero que todos.

¿Gabriel Avalos? Nos gusta Avalos, Roger Martínez, Borja, Di Santo; nos gustan todos. Estamos compitiendo hoy pero ya pensamos en lo que pueda venir en diciembre. Pensamos cómo podemos ser cada día más competitivos. Si Orsini no hubiera tenido problemas físicos por ahí nadie decía que nos faltaba un delantero. ¿Retegui y Walter Bou vuelven de los préstamos? Todos los que son jugadores de nuestro club son importantes. Cada uno en sus clubes lo están haciendo bien. El fútbol cambia mucho cada 30 días y hay que ir con calma”.

Valentín Barco: “Es bueno técnicamente. Es muy bueno, muy bueno. Los chicos lo quieren mucho y nosotros nos tenemos que ir cuidando; a veces juega o a veces no en la Reserva. Es un chico de 17 años que por ahí uno lo pone y le termina haciendo un mal. No tengo dudas de que tiene mucho futuro pero si le damos tiempo nos dará alegrías. Juega bien, pero es un nene. Hay que llevarlo con calma. El tiene la obligación ahora de terminar con las práctica de los sábados con la primera y luego se tiene que quedar a ver a sus compañeros de la Reserva que juegan en la cancha de al lado”.

El fútbol argentino no es lo mismo sin gente, es otro juego es otro sentir. Extrañamos mucho a los hinchas de Boca. Si nosotros soñamos con ver a Cavani con la camiseta de Boca lo único que lo hace distinto es la gente y en un estadio como la Bombonera. Es la única cancha que vos te quedás quieto y se mueve. Ojalá que los hinchas vuelvan rápido así podemos tenerlo con nosotros.

