En su mejor momento en River, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda frenó el vuelo de Juan Fernando Quintero. El golpe en marzo del año pasado fue tan inesperado como doloroso. Consolidado titular indiscutido tras el gol histórico en la final de Madrid y siendo pieza clave del ataque millonario con goles y asistencias, el 10 colombiano debió atravesar 208 días de espera para volver a jugar en octubre pasado, y recién hoy vuelve a vibrar con esa chispa vital para un futbolista: se empieza a sentir importante nuevamente.

En la reciente victoria por 2-1 sobre Unión, que le permitió a River mantenerse en soledad en la cima de la Superliga, Juanfer fue el jugador clave: ingresó a los 27 minutos en reemplazo de Lucas Martínez Quarta para forzar un cambio de esquema que renovó al equipo. Activo e inteligente, mostró pinceladas de su talento, aportó juego y calma y abrió el camino del triunfo con un magistral pase a Matías Suárez en la jugada del 1-1.

"Fue un momento donde no teníamos mucha claridad en el partido y por fortuna me tocó a mí. Me sentí bien, cada día me siento con más confianza. Ya van 10 meses de mi lesión. Uno siempre quiere jugar más pero también sabe que la realidad es otra y hay que asumirla. Yo simplemente entreno, quiero jugar y cuando tuve la oportunidad lo hice bien", analizó Quintero en rueda de prensa.

Su presente dista de ser el ideal. Desde que regresó en octubre tras la lesión, solo jugó 10 partidos (uno como titular) y acumula un total de 328 minutos, repartidos en ocho juegos de la Superliga (280') y dos de la Copa Argentina (48'). El técnico Marcelo Gallardo ya lo ha reconocido: hoy por hoy, mientras comienza a recuperar el ritmo perdido, Juanfer le sirve más desde el banco de suplentes como carta explosiva para el segundo tiempo. Asi, tiene un promedio de 33 minutos por partido y recién frente a Unión tuvo acción continuada en el 2020, ya que antes solo había entrado con Godoy Cruz a falta de tres minutos para el final.

"Yo tengo un puesto en el equipo, los titulares son otros. La vida son momentos y el fútbol es así, el que tenga el buen momento tiene que aprovecharlo. Lo más importante es River, pero todo el tiempo que va pasando sirve para estar bien. Soy positivo para lo que viene. Ahora nos quedan cuatro partidos importantes, hay que afrontarlos con la misma mentalidad, con la misma decisión y con la misma jerarquía que lo venimos haciendo", agregó el colombiano de 27 años.

Juanfer tiene contrato hasta junio de 2022 y su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros. Ajax de Holanda lo tiene en la mira.

Mientras busca reencontrarse con su mejor versión, los clubes europeos siguen enfocando la mirada en su zurda prodigiosa. Semanas atrás, mientras se desarrollaba un quieto mercado de pases en el fútbol argentino, llegó un fuerte rumor desde el viejo continente: Ajax de Holanda lo tenía en la mira. Y el propio Quintero lo reconoció: "La gente del club sabe del interés, el entrenador lo sabe, pero lo más importante es que estoy contento en River. Estoy feliz y el día que me toque irme lo hablaremos entre todos".

Su cláusula de rescisión se eleva hasta los 30 millones de euros y su contrato vence el 30 de junio de 2022. Hoy su futuro parece seguir estando en Núñez, con la idea de volver a ser el Juanfer que conquistó a propios y extraños con gambetas y golazos. Pero el enganche también sabe que el tren europeo, a los 27 años, no pasa tan seguido.