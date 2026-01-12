En qué canal pasan River vs. Millonarios, por el torneo de verano

River Plate disputa este domingo su primer amistoso de la pretemporada 2026, a dos semanas de su debut en el Torneo Apertura, frente a Millonarios de Colombia por la Serie Río de La Plata en Uruguay, en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

El partido inicia a las 21 (hora argentina) y no se transmite por TV. La única opción para verlo en vivo es a través de la plataforma digital Disney+ Premium, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido.

El River de Marcelo Gallardo hace su estreno en 2026 Marcos Brindicci - LA NACION

La previa del partido

El Millonario afronta su primero de dos encuentros de preparación sin que Marcelo Gallardo tenga a todos los jugadores a disposición porque los arqueros Franco Armani y Ezequiel Centurión están lesionados, Marcos Acuña acarrea una molestia y Maximiliano Meza continúa su recuperación de la grave lesión que sufrió en el último Superclásico. El DT planea una formación inicial con solo uno de los refuerzos que llegaron y es el mediocampista Fausto Vera. El uruguayo Matías Viña y el volante Aníbal Moreno no están en plenas condiciones físicas y tampoco son arriesgados.

En 2026 River afrontará, como mínimo, cuatro torneos. En el plano local, a nivel liga, disputará el Apertura en el primer semestre y el Clausura en la segunda mitad del año. También participará de la Copa Argentina, en la que debutará frente a Club Ciudad Bolívar el martes 17 de febrero en una sede a confirmar. A nivel internacional, en tanto, jugará la Copa Sudamericana.

Fausto Vera, el único de los refuerzos de River que es titular en el primer amistoso del año X @RiverPlate

El conjunto colombiano, por su parte, desembarcó en Uruguay para ser parte de la Serie Río de La Plata y, luego, viajar a la Ciudad de Buenos Aires a enfrentar a Boca Juniors en la Copa Miguel Ángel Russo. Para la temporada entrante contrató al delantero Radamel Falcao, exjugador de River y con una dilatada trayectoria en Europa.

Millonarios también participará de cuatro certámenes esta temporada. A nivel local tiene por delante el Torneo Apertura entre enero y junio, el Torneo Finalización entre julio y diciembre, y la Copa Colombia. En el plano internacional disputará la Copa Sudamericana al igual que River, aunque iniciará su participación en las rondas preliminares. Allí se enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la etapa de grupos.

La vuelta del Muñeco al Gran Parque Central 🏟️ #ClásicosSudamericanos pic.twitter.com/CtdBh40JJe — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 12, 2026

Formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera o Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera o Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno, Danovis Banguero, David Mackalister, Mateo García, Stiven Vega, Darwin Quintero y Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es River con una cuota máxima de 1.88 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Millonarios. El empate llega a 3.35.

Ambos clubes se enfrentaron en un amistoso en julio de 2024 y empataron 1 a 1 en el estadio Monumental. Facundo Colidio marcó el tanto del local y Santiago Giordana el del visitante.