La formación de Marcelo Gallardo para el primer partido del año de River, ante Millonarios

Crece la expectativa por poder ver el nuevo River de Marcelo Gallardo. en Núñez se movieron rápido para sumar algunos refuerzos, con el objetivo de mejorar la producción de la última temporada. Esta noche se podrá ver la primer versión del equipo que pretende el entrenador millonario para tratar de ganar el certamen doméstico y conquistar la Copa Sudamericana. Por eso, desde las 21, el conjunto de Núñez jugará su primer amistoso de 2026 ante Millonarios, en Montevideo, que será televisado por Disney+.

Marcelo Gallardo, tras estar al frente de una semana de intensos trabajos físicos en San Martín de los Andes, imagina una formación que, como suele suceder en las pretemporadas, representa un banco de pruebas. Al parecer, el foco principal para este duelo estaría puesto en la mitad de la cancha, ya que allí cuenta con dos nuevas caras en el plantel.

En el arco podría haber una novedad, ya que Santiago Beltrán se perfila para ser titular debido a las bajas por lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, además de la salida de Jeremías Ledesma. Para el juvenil, sería una oportunidad de mostrarse y responder en el primer compromiso del año de River.

En el bloque defensivo hay algunos interrogantes, especialmente en el lateral izquierdo. Marcos Acuña no está plenamente recuperado de un traumatismo en el pie y podría quedarse al margen para evitar complicaciones, lo que les abre una puerta para que puedan estar Matías Galarza o Juan Portillo.

En la mitad de la cancha, uno de los refuerzos del plantel, Fausto Vera, podría jugar como volante central, a su izquierda se mantendría Giuliano Galoppo, mientras que por el sector derecho la duda pasa entre Kevin Castaño y Aníbal Moreno, otros de los nuevos futbolistas que tiene River para esta temporada.

En el ataque, Gallardo está definiendo entre nombres conocidos: Sebastián Driussi se perfila como el centrodelantero del equipo, mientras que por los costados estarían desde el arranque Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio. Si bien no hay confirmación de la formación titular, el entrenador podría mandar al banco de los suplentes a Maximiliano Salas.

Por lo tanto, el equipo que podría alinear Marcelo Gallardo para el choque de esta noche para jugar ante Millonarios, en Montevideo, por la Serie Río de La Plata, sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña o Juan Carlos Portillo o Matías Galarza; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera y Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.