River se presenta con un amistoso verano en Montevideo ante Millonarios de Colombia

El 2026 de River comienza este domingo en Montevideo. En uno de los duelos correspondientes a los Clásicos Sudamericanos que organiza la Serie Río de La Plata, el equipo de Marcelo Gallardo se mide ante Millonarios de Colombia. El duelo se disputa en el estadio Gran Parque Central, del club Nacional.

Luego de lo que fue un 2025 sin poder cumplir los objetivos que se impuso, el Millonario comienza el año con un duelo amistoso de la pretemporada, luego de haber hecho los primeros días de su preparación en San Martín de los Andes.

Uno de los entrenamientos de River durante la pretemporada en San Martín de los Andes.

En los primeros minutos, River tuvo dos acercamientos al área de Millonarios. En ambas, Juanfer Quinteros fue el que lideró las ofensivas buscando pases filtrados. Castaño tuvo un disparo al arco, pero rebitó y se fue al córner. Además, Galoppo recibió la amarilla por una fuerte entrada sobre un rival.

A los 12, River tuvo la primera clara. Salas tuvo espacio hacia adelante y le dio potente de zurda. El disparo fue tapado contra el segundo palo por el arquero Novoa, que la envió al tiro de esquina. Luego llegó el mejor momento de River en este primer tiempo. Todo sucedió en dos minutos. A los 22, Fausto Vera le pegó al arco de derecha y pasó por arriba del travesaño.

Un minuto después, Montiel envió un centro por lo bajo para Galoppo, que recibió adentro del área y pateó de primera a quema ropa. Novoa volvió a tapar muy bien para evitar la apertura del marcador. En la siguiente acción, Quintero remató débil y pasó muy cerca del primer palo. A esta altura, River es el que merece estar al frente.

A los 27 se dio la primera aparición de Santiago Beltrán. El joven arquero que está debutando en River se estiró y le sacó por arriba del travesaño un gran cabezazo a Leonardo Castro.

En este mercado de pases, Marcelo Gallardo pudo cerrar a tres futbolistas con los que deseaba contar en su plantel. La dirigencia del equipo de Núñez gastó millones de dólares en Aníbal Moreno, más un millón en cargos por los préstamos de Matías Viña y Fausto Vera.

Los once futbolistas que eligió el DT de River para el primer duelo del año son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera y Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quinteros, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.