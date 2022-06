Juanfer Quintero recordó su gol en la final River - Boca de Madrid: “Es control y patear”

El colombiano Juan Fernando Quintero evocó la final de la Copa Libertadores entre River y Boca disputada en Madrid en diciembre de 2018. Contó cómo fue que decidió en un instante la definición que terminó en el segundo gol, y que comenzó a decidir aquel partido trascendental. Además, habló de su relación con Marcelo Gallardo y cómo el club de Núñez se convirtió en su lugar en el mundo.

“Cuando a mí me llegó la pelota tenía... no sé, creo que un segundo, dos segundos, máximo”, recordó Juanfer. Y agregó: “Nunca pensé ni dudé en hacer otro tipo de jugada. Vi que estaba cerca el área, controlo y pateo. No tenía otro tipo de jugada, no tenía compañeros. Si ves la jugada, tengo como cuatro, cinco jugadores alrededor. Es como esa jugada como de barrio. O cuando jugás con tus amigos cinco contra cinco en una cancha sintética. Es control y patear”, sentenció. “Fue la única vez en mi carrera que no pensé en hacer un pase antes de patear, que es lo que siempre busco”, confesó durante la entrevista con el sitio oficial de la Copa Libertadores.

Quintero, Madrid y Gallardo

Durante la entrevista, Quintero contó que las prácticas anteriores a la final en el Santiago Bernabéu influyeron en su decisión de patear al arco cuando le quedó la pelota al borde del área de Boca. “El día anterior hicimos como diez chutes (tiros). Estaba con Rodrigo Mora, con el entrenador. Y metí dos... tres goles parecidos. Uno no toma consideración, pero esa reiteración hace que en el partido pase: esa práctica dio resultado”, contó.

Quintero continuo con su relato: “¿La primera imagen que se me vino a la cabeza? El sufrimiento de esa Copa. Unos 15 días antes todo era decepción por lo que había pasado (la suspensión en el Monumental), no saber si se iba a jugar o no. Fue algo bonito, que tenía que sentir. Cuando celebro el gol fueron muchas cosas, pero pensé siempre en mi familia. En mis abuelos, en mi hija, en mi esposa. Sufrimos demasiado. Fue la fruta del postre: ese año hice muchos esfuerzos para estar a la altura de River. Cerrarlo así fue muy bonito”.

Quintero también evocó lo que ocurrió después del partido con el Muñeco. “Después del juego, me abrazo con Gallardo. Me dice que muy bien, que muchas gracias...Yo también le digo que muchas gracias. Fue un momento muy emotivo para los dos”, recordó. Y añadió: “Después del Mundial, cuando nos eliminan, a los tres días, Gallardo me mandó un mensaje: ‘Tenemos que ganar la Libertadores. Pensá en River. Preparate mental y físicamente para poder volver y enfrentar el reto que teníamos desde principios de año’. Después de lo que hablamos, que todo eso se haya visto reflejado con el título... fue muy emotivo para los dos. Nos felicitamos y es algo que no voy a olvidar.”

Juan Quintero ya remató: está a punto de marcar el gol más importante de su vida. River, campeón de la Copa Libertadores. AP

¿Cómo festejó Quintero aquel triunfo histórico ante el rival de toda la vida y en una final continental? El colombiano lo contó en primera persona: “Esa noche me quedé en la habitación con mis amigos, con los cercanos, después del juego. Realmente no disfruté. Después me fui a la habitación, me quedé con Casco. Con Moreira. Fue algo muy tranquilo. No teníamos mucha noción de lo que había pasado. Soy una persona... normal”.

Sus inicios y el torneo que lo marcó

“A los 9-10 años salí a la calle, como se dice. A ir muchos kilómetros para poder entrenar y llevar un plato de comida a la casa. Más o menos, desde los 9-10 años creo que tengo una gran responsabilidad. La disfruto. Es, en medio de ser niño dar un ejemplo”, recalcó Juanfer. Y agregó: “A uno lo tiene que mover superarse cada día más. Quiero ser ejemplo para las personas que piensan que no se pueden lograr muchas cosas. Me hice muy maduro desde los 9-10 años por todo lo que viví en la calle y todo lo que tuve que experimentar”.

¿Y si no hubiera sido futbolista? Quintero responde: “Siempre tenía claro qué iba a ser. Era otro tipo de realidad. Me siento muy orgulloso por lo que he logrado hasta hoy. Me ha ido muy bien en la vida. Por medio del fútbol he conocido personas maravillosas. Buenas experiencias”, aseguró. El colombiano agregó: “No sé qué hubiera sido si no era futbolista. Nunca pensé en que no iba a ser futbolista. Esa forma de vivir, con esa intensidad, con esa pasión. Veo reflejada mi carrera: desde el primer momento lo sentí y lo disfruto”.

El torneo que lo marcó: “Cuando uno es niño, el aval se lo da un torneo en Colombia para chicos de 12 años, el Pony Fútbol, en Medellín. 32 equipos. Me acuerdo que en enero de 2006 quedamos campeones y yo fui el mejor jugador. A partir de ahí dije: “Ya está el aval, quedé campeón”. Si me enfocaba 1-2 años, iba a jugar fútbol profesional. Por fortuna, fue así. Agradecer a todas las personas que me ayudaron”. Y sobre aquel momento, habló de sus referentes: “Mi ídolo a nivel mundial era Rivaldo. En Colombia tenía a Giovanni Hernández, a Neider Morantes, Había muchos referentes. A mí me marcaron mi infancia y me enseñaron muchas cosas”.

La final de Madrid

Quizás sea el partido más importante de toda su carrera. Así recordó Quintero aquella final en tierras españolas frente a Boca. “Lo que pasó en Madrid lo vamos a recordar toda la vida, pero ya estamos en otro tiempo. Eso nos debe servir de motivación para lo que se viene. La verdad...siento que hicimos historia cuando el árbitro pitó el final del partido. Siempre hago referencia a esa Copa. Fue muy difícil. Enfrentamos rivales en el camino que eran dificilísimos. Nos hicimos fuerte como equipo. El que gana es el equipo, independientemente de los nombres. Cuando pitó el árbitro...fueron momentos demasiado bonitos que nunca se van a olvidar. Nadie los va a borrar”.

