River después del Mundial: un trabajo quirúrgico entre cuatro patas para definir quiénes se quedan y se van

River necesita solo un punto este miércoles frente a Blooming para finalizar como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana y meterse en los octavos de final. También le alcanza con un empate o derrota de Carabobo frente a Bragantino. Y en caso de conseguir la victoria peleará por ser el mejor de los clasificados para asegurar localía en los playoffs. Pero la noche en el Monumental será un antes y un después para el ciclo de Eduardo Coudet como técnico de River por otras cuestiones más profundas. No solo porque tendrá que afrontar el primer termómetro de los hinchas luego de una nueva frustración, sino porque además puede tratarse del último partido para un importante número de futbolistas que buscarán salida en este mercado de pases que se avecina. En Núñez se avecinan tiempos de reestructuración.

A partir del jueves por la madrugada, los futbolistas de River quedarán licenciados y comenzarán sus vacaciones antes de regresar al trabajo el 15/6 para luego viajar el 21/6 a la pretemporada en Alicante, España, que se hará durante el Mundial. Pero desde el final del duelo frente a Blooming será momento de un trabajo quirúrgico del entrenador Eduardo Coudet, el presidente Stefano Di Carlo, el secretario técnico Enzo Francescoli y el director deportivo Pablo Longoria para reconfigurar el plantel en el mercado. Porque más allá de los refuerzos que llegarán en todas las líneas, también habrá una importante lista de jugadores transferibles o cedibles. Una nómina que podría configurar un equipo entero y que expone una necesidad: conformar una plantilla estable y confiable. Agudizar el ojo y el lápiz es una obligación para no repetir errores, después de compras multitudinarias y millonarias que en su mayoría no funcionaron.

El DT Eduardo Coudet tendrá una dura tarea para reconstruir el plantel de River ALEJANDRO PAGNI - AFP

De las salidas, el caso más trascendente es el de Juan Fernando Quintero, que contra Belgrano pudo haber jugado su último partido con la número 10 millonaria. Luego de sufrir un tirón en el aductor en la previa de la final del Apertura y de entrar solo para jugar el tiempo adicionado, no está al 100%, no estará ante Blooming para viajar a Colombia y sumarse a su selección en la preparación mundialista. Aún se debe una charla con el DT, pero no está conforme con su rol y sus minutos en el equipo -jugó solo 458 minutos en 12 partidos- y todo indica que se irá a pesar de tener contrato hasta diciembre de 2027. Tiene propuestas desde Estados Unidos y Brasil que deberán formalizarse ya que River es el dueño de su pase e invirtió más de dos millones de dólares por su ficha en julio del año pasado.

Al igual que Quintero, su compatriota Kevin Castaño irá al Mundial pero su futuro está lejos de Núñez. Sin entrar en la consideración de Coudet, y tras haber jugado solo cuatro de los 17 partidos del ciclo, se esperarán ofertas para negociar su salida. La incorporación más costosa de la historia del club -14 millones de dólares por su pase- se irá con 45 partidos, sin goles y sin títulos. Y esos no serán todos los movimientos en el mediocampo, ya que Giuliano Galoppo, uno de los más reprobados por el público, también está entre las posibles partidas, luego de que River en diciembre decidiera comprarle a San Pablo el 50% de su ficha a cambio del 60% de Enzo Díaz y el 70% de Gonzalo Tapia. Al mismo tiempo, el juvenil Santiago Lencina podría salir a préstamo a ganar más rodaje en primera y se evaluará la continuidad del préstamo del ecuatoriano Kendry Páez.

En el arco, con Santiago Beltrán consolidado y Franco Armani con contrato hasta diciembre, Ezequiel Centurión buscará un destino para recuperar rodaje tras no tener minutos en el semestre. Y en la defensa hay al menos cuatro nombres transferibles: Fabricio Bustos, quien ya buscó salida en el verano; Lautaro Rivero, por quien ya se había definido que se iban a escuchar ofertas del exterior para venderlo; Paulo Díaz, con un contrato extremadamente alto para sus pocos minutos -407 en 8 partidos del año- y una intención de venderlo que promete concretarse en este libro de pases; y el juvenil Ulises Giménez para sumar minutos a préstamo.

Y luego, en ataque, habrá tres nombres por los que se esperan ofertas. El primero es Ian Subiabre, quien en marzo fue buscado por Trabzonspor de Turquía con una oferta de 10 millones de dólares que fue rechazada. Después de ser carta habitual tanto para Gallardo como para Coudet, no fue al banco en los cuartos de final, no entró en las semifinales y volvió a quedar afuera de los 23 para la final en Córdoba. Con 990 minutos en 22 partidos del año, un gol y dos asistencias, tiene contrato hasta 2028 y a sus 19 años es una de las cartas de la cantera por la que se escucharán ofertas.

En tanto, luego de ser uno de los más silbados y apuntados por el hincha, Facundo Colidio recompuso su figura con grandes actuaciones frente a Gimnasia, Rosario Central y Belgrano, siendo absolutamente determinante con dos goles y dos asistencias. En total, lleva cinco goles y tres asistencias en 20 duelos del semestre y estaba subrayado en la lista como una de las piezas transferibles del ataque. Coudet volvió a transformarlo en un jugador importante para el equipo y ahora River deberá definir si lo retiene o lo vende en un buen momento. En caso de continuar, todo indica que Maximiliano Salas podría ser el delantero a negociar.

Nicolás Otamendi no seguirá en Benfica y, después del Mundial, será uno de los refuerzos de River Octavio Passos - UEFA - UEFA

¿Quiénes llegarán? La lista también es larga e incluye nombres del peso de Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Thiago Almada, Lucas Beltrán, Gio Simeone y Agustín Canobbio, nombres por los que en el club ya se comenzó a conversar y a avanzar. Salidas y llegadas que cambiarán el panorama de un plantel que volverá a ser renovado en profundidad. Una vez más.