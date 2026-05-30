Juanfer Quintero lanzó sus perfumes antes del Mundial 2026: a qué huelen las fragancias del colombiano de River

Antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Juan Fernando Quintero inició una nueva etapa en su vida, que poco tiene que ver con el deporte. El futbolista colombiano de River se adentró en el rubro de los perfumes y ya ofrece al público dos productos con su imagen: King by Quintero y Love by Quintero.

Los perfumes que lanzó Juanfer Quintero antes del Mundial 2026

La primera fragancia promocionada por el jugador de la selección colombiana es King by Quintero, que se comercializa en un envase de 3,4 onzas (100 ml). En el portal oficial de la marca se especifica que este producto conlleva una mezcla de cítricos y especias, además de esencia de lavanda y maderas, con el fin de obtener un resultado de “sofisticación y masculinidad”.

El youtuber argentino Matías del canal Mr. Elixir realizó una prueba del producto y lo indicó para momentos de gala, cenas o reuniones. Además, detalló que la duración del aroma en la piel alcanza las seis horas.

Actualmente, el costo de una unidad es de 250.000 pesos colombianos, lo que equivale a casi 69 dólares.

Por otra parte, la composición de la fragancia Love by Quintero se vincula con el esquema de aromas de “tipo Erba Pura”. Según el video, la fragancia permanece en el cuerpo en un rango de seis a ocho horas.

Según el especialista, este tipo de fragancias suele tener una aceptación amplia entre el público. El precio de este producto también es de 250.000 pesos colombianos, casi US$69, en el portal de Quintero10.

Los perfumes de Quintero son producidos por Zakat, una empresa de perfumes árabes Quintero10

La elaboración de las fragancias del futbolista de River corresponde a la casa Zakat, una compañía de origen árabe. El futbolista de 33 años utilizó sus redes sociales personales y las de la marca Quintero10 para difundir las dos versiones de su perfume desde hace meses.

Juanfer Quintero jugará el Mundial 2026 con Colombia

La selección de Colombia volverá a jugar una Copa del Mundo tras su ausencia en la edición de Qatar 2022. El conjunto que dirige Néstor Lorenzo formará parte del Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Quintero fue convocado para representar a Colombia en el Mundial 2026 Instagram @juanferquinterop

El pasado domingo, la FIFA publicó la lista de 26 futbolistas citados por el entrenador argentino para disputar la competición, entre los que figura Quintero.

Camilo Vargas (Atlas, México).

David Ospina (Atlético Nacional, Colombia).

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Argentina).

Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra).

Santiago Arias (Independiente, Argentina).

Yerry Mina (Cagliari, Italia).

Davinson Sánchez (Galatasaray, Turquía).

Jhon Lucumí (Bologna, Italia).

Willer Ditta (Cruz Azul, México).

Yohan Mojica (Mallorca, España).

Déiver Machado (Nantes, Francia).

Richard Ríos (Benfica, Portugal).

Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra).

Gustavo Puerta (Racing de Santander, España).

Kevin Castaño (River Plate, Argentina).

Jhon Arias (Palmeiras, Brasil).

James Rodríguez (sin equipo).

Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina).

Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, Brasil).

Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina).

Luis Díaz (Bayern Múnich, Alemania).

Luis Suárez (Sporting CP, Portugal).

Carlos Gómez (Vasco da Gama, Brasil).

Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia).

Juan Camilo Hernández (Real Betis, España).

Calendario de partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de Colombia en la Copa del Mundo ocurrirá el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Luego, el martes 23 de junio, se medirá ante la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara.

El cierre de la fase de grupos tendrá lugar el sábado 27 de junio en el Miami Stadium y el rival en la última jornada de esta instancia será Portugal.