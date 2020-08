Fuente: Archivo

Son horas decisivas para la carrera de Juan Fernando Quintero. Mientras su representante Rodrigo Riep ya está en Buenos Aires, después de viajar en auto desde Mendoza, para empezar a ultimar los detalles de su futuro, Faustino Asprilla, el histórico delantero colombiano, confesó que el enganche de River le contó que desde mañana ya no se entrenará más en el club de Núñez y se irá a China.

"Juanfer se va el viernes para Miami de vacaciones, no se va a entrenar más en River. Yo hablé con él. Anoche hablé con él, me llamó en una videollamada y estuvimos hablando una hora", disparó Asprilla en el programa Blog Deportivo de Blu Radio en Colombia. "Me dijo que iba a hablar hoy con el técnico para pedirle que lo dejara ir, que él se iba de vacaciones. Es más, el contrato con China ya se lo empezaron a pagar".

Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

A pesar de que un intermediario insiste para ubicarlo en Al-Nassr de Arabia Saudita, la propuesta más firme por el número 10 llega desde Shenzhen FC de China, que tienen en sus filas al colombiano Harold Preciado. La primera propuesta, que en un principio parecía ser de 10 millones de dólares brutos, terminó siendo de siete millones brutos, por lo que no convenció a los dirigentes de River. Pero los asiáticos no se bajaron.

Tras confirmar a Jordi Cruyff como nuevo DT, en China le ofrecerían un contrato de 15 millones de dólares por tres temporadas para el jugador y, de acuerdo a la información que brinda el entorno de Juanfer, representado por Go Pro Sport Managment con Riep y Norman Capuozzo a la cabeza, desembolsarían unos 12 millones de euros brutos, lo que le dejaría a River alrededor de nueve millones de euros limpios. Pese a todo, desde el club todavía aguardan la oferta formal para conocer los números, ya que también barajan que la propuesta pueda ser de nueve millones de euros brutos.

Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Mientras todo podría definirse en las próximas horas, Asprilla movió los cimientos del mundo River con sus declaraciones. "Lo de Qatar o Arabia ni lo miró. Él va a China porque él es muy amigo del dueño de ese equipo, y él lo llamó. Ya en el 2018, creo, ese equipo lo quería, pero no se quiso ir por el amor de la camiseta y por quedarse ahí, pero hace dos años que vienen detrás de él. Él dice que esta vez sí se va a ir", agregó el exfutbolista colombiano.

De oficializarse la oferta de nueve millones de euros limpios, sería una propuesta más que interesante frente a las necesidades económicas y el desfavorable contexto del mercado de pases en medio de la pandemia. Aunque desde Núñez nadie se atreve a confirmar que la aceptarían, todo parece indicar que la ecuación cierra, ya que además la institución se sacaría de encima un contrato en dólares más que importante.

Las declaraciones del Tino Asprilla movieron los cimientos del mundo River Crédito: @CondonesTino

Del número que le quedaría por la operación, se deben descontar autómaticamente los 1,3 millones de euros que le debe al Porto por la última cuota del pase del jugador y una deuda salarial que rondaría los 400 mil euros, a menos que Juanfer opte por resignarla. Quintero llegó al Millonario en enero de 2018 por un préstamo de un año por 500 mil euros y luego el club le compró el 100% del pase en otros 3,25 millones de euros. Su contrato vence en junio de 2022 y la cláusula de salida es de 30 millones de euros.

Quintero, quien en enero cumplirá 28 años, jugó tan solo 440 minutos repartidos en 15 partidos en los últimos 17 meses y solo fue titular en una oportunidad desde el regreso en octubre pasado tras superar una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que ocurrió en marzo de 2019. En su etapa en el club, fue titular en 26 de sus 61 encuentros e hizo 12 goles, con un promedio de 49 minutos por juego.