Jude Bellingham criticó al DT Thomas Tuchel luego de la clasificación de Inglaterra para las semifinales

Hay partidos que están destinados a perdurar en el tiempo y actuaciones que se instalan para siempre en la memoria de los futboleros. Jude Bellingham tuvo una de esas jornadas que muchas veces son soñadas pero pocas veces vividas. Por él y por sus goles, Inglaterra le ganó a Noruega por 2 a 1 en tiempo suplementario y se clasificó en Miami para una semifinal del Mundial.

Suena casi redundante que Bellingham fue el héroe del equipo inglés. Al igual que contra Panamá (gol y asistencia) y México (doblete en dos minutos), salió al rescate de su selección con dos apariciones letales para Noruega, que por medio de Andreas Schjelderup, a los 36 minutos, se había puesto en ventaja.

¡HAY PARTIDO EN MIAMI! EMPATÓ INGLATERRA



Tremenda conexión de Gordon para que Jude Belingham defina como un crack y ponga el 1-1 ante Noruega. pic.twitter.com/KDoKtSU9cx — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Primero, a los 47 minutos, cuando recibió un centro de Anthony Gordon en el área y definió cruzado para poner el 1 a 1. Después, en tiempo extra, mostrando su olfato goleador y su llegada al área: aprovechó un rebote del arquero Ørjan Nyland y selló con un barrida la clasificación de los Three Lions.

La alegría del avance a la penúltima etapa de la Copa del Mundo no disuadió al entrenador alemán de Inglaterra, Thomas Tuchel, de expresar disgusto por el desempeño de sus dirigidos. “El resultado es fantástico. Estamos en las semifinales. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento del equipo, en todos los sentidos”, sorprendió el preparador.

"TUVIMOS SUERTE HOY." Tuchel fue crítico con su plantel tras el triunfo en los cuartos, pero se cruzó con el periodista cuando le preguntó si era cuestión de mentalidad.



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Pues entonces el volante cruzó públicamente a Tuchel con una respuesta, tras enterarse de la crítica del germano a la producción de sus dirigidos. “Quizá él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones contra Erling Haaland, Ødegaard, Nusa y Sørloth. No es un equipo fácil para jugar en contra”, puntualizó.

“No vas a ganar todos los partidos tocando el balón y dando mil pases. A veces hay que ganar de una manera más sufrida, ensuciándose las manos, y eso es exactamente lo que hemos hecho esta noche”, agregó Bellingham, que con los goles a Noruega alcanzó a su compañero Harry Kane en seis en el torneo y quedó a dos de Lionel Messi y Kylian Mbappé, los máximos artilleros del Mundial.

🤬 'Palo' de Bellingham a Tuchel: "Quizá él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones" pic.twitter.com/hmXS8CAlDu — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 12, 2026

El contrapunto entre Bellingham y Tuchel no deja de sorprender. Porque si hay alguien logró potenciar al volante como pieza fundamental del conjunto inglés, ese es el preparador alemán, que le amplió el campo de acción y lo volvió lo determinante que es hoy. Así como en el Mundial Qatar 2022 y en la Eurocopa Alemania 2024 Tuchel lo paró en el costado izquierdo, en este torneo el mapa de calor refleja una presencia en todo el frente de ataque, desequilibrante y determinante.

Una comparación respecto a su última temporada en Real Madrid es llamativa: en el club español anotó 8 tantos en 39 partidos, y por la Copa del Mundo marcó 6 en seis, algo que expone lo bien que llegó física y futbolísticamente al torneo. El muy buen rendimiento que tuvo ante los nórdicos se extendió a lo largo de los 110 minutos en que estuvo en la cancha, y Jude fue fundamental en el retroceso para equilibrar las transiciones rápidas.

Gesto adusto del alemán Thomas Tuchel, que quedó satisfecho por la clasificación pero disconforme con la producción de la selección inglesa a la que diseña. PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Más allá de su jerarquía, Bellingham no negocia esfuerzo. Según estadísticas de FIFA, contra Noruega fue el jugador que más llegó con la pelota dominada al último tercio del campo (36 veces), hizo más desmarques a la espalda de la defensa (26) y realizó más carreras previas a un disparo del equipo (11). Y completó 34 pases de 41 intentados, con 82,9% de efectividad.

Semejante despliegue es posible en parte gracias a contar con dos guardaespaldas de lujo, Declan Rice y Elliot Anderson, que le permiten soltarse y pisar el área ajena. Además, tiene tiene por socio a Kane, un goleador tan voraz como solidario, capaz de tirarse unos metros atrás y oficiar de asistidor. “Creo que he forjado una buena relación con Harry en los últimos cuatro o cinco años”, contó en su momento Bellingham. “Es fantástico jugar con él”, respondió Kane.

Bellingham (10) y Harry Kane son buenos socios futbolísticos; con sus buenos niveles, Inglaterra es semifinalista por la Copa del Mundo. Julio Cortez - AP

La racha goleadora de Bellingham en el Mundial se inició en el debut, ante Croacia, y continuó frente a Panamá en la fase de grupos. Después, en los octavos de final fue la figura con dos goles contra México, y este sábado volvió a ponerse la capa de héroe, con un doblete que llevó a Inglaterra a una semifinal. En esas condiciones se le plantó declarativamente a nada menos que el director técnico, Thomas Tuchel.