Julián Álvarez en la mirada de un periodista de The Guardian: “Evoca el espíritu argentino de Kempes y puede resucitar viejas glorias”

Julián Álvarez es una de las grandes apariciones del seleccionado en la Copa del Mundo de Qatar 2022 . El cordobés de Calchín no comenzó el Mundial como titular, sin embargo, tras la caída 2-1 con Arabia Saudita, se ganó un lugar en el equipo, encandiló a todos y se convirtió en una referencia. El exatacante de River y, desde julio destacándose en Manchester City, recrea lo mejor de la historia del fútbol argentino. A pocas horas de la final entre la Argentina y Francia en el estadio Lusail, no pasó inadvertido para el periodista Jonathan Wilson, en el prestigioso diario británico The Guardian, que sentenció: “Evoca el espíritu argentino de Kempes y puede resucitar viejas glorias”.

Julián Álvarez anotando el segundo gol de la Argentina ante Croacia en las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar

“La derrota ante Arabia abrió la puerta al cambio y por ella han entrado Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez, tres jóvenes que no estaban en la cuenta cuando empezó la larga racha de imbatibilidad”, escribió Wilson, autor de once libros, uno de ellos “Ángeles con cara sucia”, una profunda investigación sobre los orígenes del fútbol argentino.

“Mac Allister tiene 23 años -prosiguió el periodista-. Fue convocado por primera vez en 2019, solo por una lesión y el Covid se interpuso en el camino. Fernández tiene 21 años y ganó su primer partido internacional recién en septiembre. Álvarez tiene 22 años y debutó en Argentina en junio del año pasado. Mac Allister y Fernández han añadido agilidad e inteligencia al centro del campo, mientras que Álvarez es un complemento móvil y hábil para Messi. Crucialmente, a diferencia de Lautaro Martínez, que falló una oportunidad tras otra contra Australia, parece capaz de marcar goles, cuatro hasta ahora en la Copa del Mundo”.

Mario Kempes celebrando uno de sus goles en la final de 1978 contra Holanda Archivo

Wilson se enfocó en Julián Álvarez y recordó otros casos de delanteros que brotaron en el transcurso de los Mundiales. “Hay un linaje orgulloso de delanteros que emergen en el transcurso de una Copa del Mundo que inicialmente no estuvieron en el equipo: Toto Schillaci en 1990, Geoff Hurst en 1966, Pelé en 1958 (...) Schillaci no fue titular con Italia hasta el tercer partido de la fase de grupos de 1990, pero al final del torneo había ganado tanto la Bota de Oro como el Balón de Oro. A pesar de toda la planificación que implica el juego moderno, todavía hay espacio para que llegue un jugador en forma y marque una gran diferencia, particularmente en un torneo cuando el fútbol es menos sofisticado o tan controlado como a nivel de club, y el impulso y la confianza más de un factor”.

Julián Álvarez, una de las grandes referencias de la Argentina en el Mundial Aníbal Greco - La Nación

“Pero Álvarez”, añade Wilson, “es mucho más que un finalizador. Su gol contra Australia demostró una gran conciencia para aprovechar el error de Mat Ryan y luego apretar su tiro, mientras que su segundo contra Croacia en la semifinal, llegando en el recorte de Messi, fue un clásico gol de delantero centro. Su primer tiro del torneo, un giro en el área contra Polonia y un arco en la esquina superior, fue admirablemente fluido y preciso”.

El periodista de The Guardian apunta que para la Argentina, “un país enamorado de su propia historia”, el gol de Julián ante Croacia para poner el 2-0, llevándose a todos por delante, recordó el tanto de Mario Kempes contra Holanda en la final de 1978.

El primer gol de Julián Álvarez ante Croacia:

“Ningún país está tan enamorado de su mito de origen como Argentina, con toda su charla de pibes desarrollando sus habilidades y su astucia en los terrenos baldíos rebeldes de la ciudad. Esto se sintió como un gol de las calles (...) Álvarez evoca el espíritu antiguo del fútbol argentino, pero el hecho de que juegue a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City es suficiente para definirlo como un delantero muy moderno. Pero es más que eso: está confiado y en forma y es parte de la inyección de talento joven que podría estar a punto de volver a convertir a Argentina en campeona mundial, parte del cambio que puede resucitar viejas glorias”.

