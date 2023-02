Julián Álvarez y Pep Guardiola: una cálida relación que no se refleja en su tiempo de juego

escuchar

El último enfrentamiento entre Julián Álvarez y el croata Josko Gvardiol fue épico e inolvidable. Aquella noche del 9 de diciembre de 2022 se vieron las caras en un escenario gigante como la semifinal del Mundial de Qatar, y el delantero argentino se alzó victorioso de aquel duelo individual, convirtiendo dos goles y llevando a la selección a la final que terminaría ganando en Lusail. Aquel duelo fue imposible de obviar en la previa del partido entre Manchester City y RB Leipzig, por los octavos de final de la Champions League, pero no hubo tal choque de gigantes. Gvardiol convirtió el gol que firmó el empate por 1-1, y Pep Guardiola ni siquiera le otorgó minutos a Álvarez.

Desde el momento en que arribó a Manchester, la expectativa de minutos del ex River era de cierto modo reservada, en gran parte gracias a la incorporación de Erling Haaland y su posterior explosión en la Premier League, en la que acumula la irrisoria cifra de 26 goles en 23 encuentros por liga. Aún en ese contexto, durante la primera mitad de la temporada Álvarez consiguió hacerse un lugar como una de las principales variantes en el esquema del DT español, al punto de conseguir marcar en todas las competiciones en las que participó el equipo en el actual curso. Pero desde que volvió de Qatar sus oportunidades se redujeron drásticamente.

6 - Desde que regresó de la Copa del Mundo con Argentina, Julián Álvarez 🇦🇷 fue más veces suplente (6) que titular (4) en Manchester City. Los dos goles que metió en ese lapso, ante Chelsea y Tottenham, los hizo cuando fue desde el inicio. Dilema. pic.twitter.com/mzu1zGduc0 — OptaJavier (@OptaJavier) February 22, 2023

A simple vista, las estadísticas demuestran que la diferencia entre la previa de Qatar y su regreso al equipo no serían significativas: antes de partir a la Copa del Mundo había sido titular en 8 de 26 encuentros, y después la proporción es de 4 en 10 partidos. Pero su tiempo de juego al ingresar desde el banco de suplentes es lo que más decreció: de los 6 encuentros en que empezó en el banco de suplentes, en tres no ingresó y en otros dos lo hizo faltando menos de cinco minutos para el final del partido. Como dato aún más evidente, los únicos dos goles que convirtió el Araña después del Mundial, ante Chelsea y Tottenham, llegaron cuando Guardiola decidió usarlo desde el inicio, como lo marca Opta.

Aquella racha no representaría grandes inconvenientes para el equipo si Manchester City mantuviera el ritmo frenético que sostuvo en el principio de la temporada, pero los Sky Blues están lejos de pasar su mejor momento. A pesar de obtener una victoria clave contra Arsenal que los ubicó en la cima de la Premier League, volvieron a ceder su lugar tras un inesperado empate ante Nottingham Forest, y los Gunners se podrían alejar aún más si ganan su partido pendiente. Algunas semanas antes, el conjunto mancuniano había sido eliminado de la EFL Cup, que ganó en cuatro de las últimas seis temporadas, ante nada menos que Southampton, el último de la primera división. El empate en Champions, en un partido donde Guardiola eligió no hacer ningún cambio aún cuando llegó el empate de Gvardiol y Haaland no pudo participar del juego, no hace más que profundizar ese mal pasar.

Estas decisiones del ex director técnico de Barcelona y Bayern Munich llaman también la atención en el marco de sus declaraciones públicas acerca del delantero de Calchín, Córdoba. Siempre profundamente elogioso, Guardiola calificó a Álvarez como “un chico especial, con mucha ética de trabajo”, y hasta llegó a compararlo con nada menos que Lionel Messi por tener que “ganar el Mundial para recibir quizá el crédito o la posición que merece”.

Pero hay una frase en particular del catalán que resuena en el contexto de los escasos minutos que le otorgó al jugador. Después de que jugara desde el arranque y convirtiera en la goleada por 4-0 sobre Chelsea en la FA Cup, Pep hizo referencia a las dificultades que atravesó en sus primeros meses: “Antes del Mundial estaba un poco triste por no poder jugar tanto. Ahora que estamos en cuatro competiciones necesitamos aprovechar todo el equipo. Si todos son humildes para aceptar los minutos que les den, serán bienvenidos de ser parte de este club fantástico”. La frase quizá sugería que Álvarez podría tener un mayor rol en la campaña, pero en su lugar estuvo sobre el campo de juego durante tan solo tres minutos en los últimos tres encuentros.

La ironía está también en que las características del punta podrían solucionar algunos problemas que tiene el equipo en la parcela ofensiva. El abultado récord goleador de Haaland habla por sí mismo, pero en algunos partidos quedó demostrado que al marcarlo intensamente y mantenerlo lejos del área es posible reducir su influencia en los partidos, por lo que tener un jugador mucho más activo y asociativo como el propio Álvarez podría ser importante para abrir defensas rivales. En un momento complicado para la temporada de Manchester City, dados sus elevadísimos estándares, el Araña puede emerger como una solución ideal.