Julio César Falcioni tiene definidos a los titulares de Independiente para recibir al puntero Lanús en el Torneo 2021

El entrenador de Independiente, Julio César Falcioni, paró este sábado en el entrenamiento al equipo para recibir al puntero Lanús, por la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El conjunto de Avellaneda está tercero, con 19 puntos, y buscará este lunes a las 16.30 una victoria que le permita -dependiendo de otros resultados- subirse a lo más alto del torneo.

Para esto, Falcioni probó a la mañana en el predio de Villa Domínico con Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Thomas Ortega; Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Soñora; Alan Velasco, Silvio Romero, Andrés Roa.

Además, en la semana recuperó a los lesionados Lucas Rodríguez y Lucas González pero no los puso en el equipo titular. El entrenamiento se basó en trabajos de fuerza y coordinación en el gimnasio, posesión y circulación de pelota en espacios reducidos y labores tácticos. Independiente buscará este lunes hacerse fuerte en su casa, donde cosechó tres victorias y dos empates en el torneo para ilusionarse con un título que no se le da desde el 2002.

En tanto, el técnico de Lanús, Luis Zubeldía, estimó que enfrentar a Independiente no será sencillo para su equipo, que marcha puntero con 20 unidades junto a Talleres de Córdoba, y que el lunes visitará al conjunto de Avellaneda, único escolta a un punto. ”Debemos ajustar algunos detalles aún porque enfrentar a Independiente no será sencillo, por eso hasta mañana no confirmaremos el equipo”, advirtió Zubeldía en la conferencia de prensa virtual ofrecida desde el estadio Néstor Díaz Pérez, en la previa al destacado partido de la undécima fecha de la LPF.

En cuanto a la formación para enfrentar a Independiente, las dudas del técnico pasan por la zaga central, con el posible retorno de Nicolás Thaller por Diego Braghieri, y por el regreso desde Paraguay de Jorge Morel -participó de la última ventana de las Eliminatorias con el seleccionado de su país-, que ingresaría por Tomás Belmonte. Entonces, la alineación sería con Lucas Acosta; Brian Aguirre, Thaller o Braghieri, Guillermo Burdisso y Alexandro Bernabei; Angel González, Morel o Belmonte, Ignacio Malcorra y Lautaro Acosta; José López y José Sand.

🎙️ Luis Zubeldía: “A Lanús lo veo competitivo, ojalá podamos ser eficaces. Debemos estar organizados y estar bien en defensa. El objetivo es darle satisfacciones al hincha”.

https://t.co/3JRnSlYmN2 💻📱 pic.twitter.com/pFDUxaI5PV — Club Lanús (@clublanus) September 11, 2021

