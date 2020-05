Julio Comparada: "Independiente no se iba a la B si yo era el presidente"

Julio Comparada, expresidente de Independiente no hablaba con los medios desde 2013 y ahora volvió con polémicas declaraciones Fuente: FotoBAIRES

El expresidente de Independiente, Julio Comparada , después de mantenerse en silencio durante años y retirado del mundo del fútbol, apareció con polémicas declaraciones para afirmar que si él hubiera estado al mando del club en 2013 el equipo "no se iba a la B Nacional" .

Comparada reconoció que " Javier Cantero fue presidente" por culpa suya, mientras criticó por "falta de imaginación" a las actuales autoridades del club.

El descenso de Independiente a la B Nacional, consumado en junio 2013, todavía deja recuerdos en Comparada . "Me sentí responsable porque la elección anterior (2011) no la ganó Cantero, la perdí yo por errores que cometí en mi última gestión. Él fue presidente por culpa mía. Estoy seguro de que si los presidentes éramos Cacho Álvarez o yo, Independiente no se iba a la B", fueron las palabras que utilizó en diálogo con La Visera Radio .

Independiente descendió por primera vez en su historia el 15 de junio de 2013, cuando perdió ante San Lorenzo por 1-0 Fuente: Télam

Las palabras de Comparada llegaron después de años de mantenerse en silencio. En ese sentido, aclaró: "Desde el 2013 no hablaba con ningún medio. Ningún presidente que vino después de mí tenía historia dentro del club . Lo conocieron después de ganar las elecciones", dijo Comparada en relación a Cantero, a quien le completó el mandato Claudio Keblaitis y luego fue electo el actual presidente Hugo Moyano.

Comparada no esquivó cuando se le consultó por la actual dirigencia del Rojo: " No entiendo por qué motivo me pegan si soy un cadáver político . Lo mismo que Ducatenzeiler, con quien hablo seguido. Esto es por la poca imaginación que tienen para gobernar".

En ese sentido, Comparada descartó "volver a la política de Independiente" en un futuro porque no le interesa y no está en su cabeza "ni aunque digan todos los socios del club que quieren que vuelva".