En qué canal pasan Independiente vs. Unión por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro se disputa este martes a las 19.45 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Andrés Merlos
Este martes, desde las 19.45 (horario argentino), Independiente y Unión de Santa Fe se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Rojo se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, misma cantidad que Platense pero con mejor diferencia de gol (+4 contra +2). En la última jornada derrotó por 2 a 0 a Central Córdoba como local con goles de Gabriel Ávalos e Iván Marcone. Perdió apenas un partido en lo que va del certamen y es el tercer equipo más goleador con 11 tantos a favor al igual que Racing y, justamente, Unión.
El Tatengue, por su parte, está tercero con 14 unidades y es el equipo con más puntos conseguidos en las últimas cuatro fechas, con 10 puntos de 12 posibles y tres victorias consecutivas. Viene de vencer a Instituto por 2 a 1, como visitante, por los tantos de Cristian Tarragona y Mateo Del Blanco (Luca Rafaelli descontó para la Gloria).
Independiente vs. Unión: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 19.45 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.13 contra los 3.88 que se repagan por un hipotético triunfo de Unión. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.25.
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.
