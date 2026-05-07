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Junior - Cerro Porteño: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 23.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Junior vs. Cerro Porteño, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Junior vs. Cerro Porteño, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Junior y Cerro Porteño se enfrentan este jueves desde las 23.00h (hora de Argentina) en el estadio Romelio Martínez, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Junior viene de perder ante Sporting Cristal por 2-0 mientras que Cerro Porteño llega de empatar ante Palmeiras por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Junior vs. Cerro Porteño
  • Hora: 23.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Junior y Cerro Porteño en la tabla de posiciones

El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Palmeiras, Sporting Cristal, Cerro Porteño, Junior.

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