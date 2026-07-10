El entrenador de Marruecos reclamó por una mano en la jugada previa al primer gol francés

Marruecos se va del Mundial 2026 sin haber podido repetir la actuación de Qatar 2022, cuando terminó en el cuarto puesto. Los Leones del Atlas regresan a su tierra luego de perder, como en la pasada Copa del Mundo, contra Francia, a esta altura una bestia negra. Más allá de la superioridad de Les Bleus, el entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, reclamó por la jugada previa al primer gol francés, anotado por Kylian Mbappé: “Hay una mano”, se quejó en declaraciones a BeIn Sports.

El DT del único equipo africano que permanecía en el Mundial completó su análisis: “El gol surge de una pelota dividida y algunos jugadores se detuvieron porque vieron una mano. La hubo, aunque no sé si debió haberse señalado o no. La verdad es que no lo sé. Luego vino una jugada individual de Mbappé que culminó en gol”, continuó.

Mbappé marca un golazo en minuto 59. Bono no podía hacer nada.



🇫🇷Francia 1

🇲🇦Marruecos 0 pic.twitter.com/QR8xrzbtYs — Eric Cartman (@Cartman_Freedom) July 9, 2026

Luego, Ouahbi analizó el partido. “Fue duro al final, pero creo que tenemos que seguir creyendo. También tenemos que seguir trabajando en lo básico, asegurarnos de que cuando haya lesiones o jugadores que no estén tan frescos, tengamos una mayor reserva de jugadores. Vamos a seguir adelante, no nos vamos a detener aquí. Estamos muy decepcionados, queríamos más, pero tenemos que aceptarlo”, completó.

Lo cierto es que tanto Facundo Tello en la cancha, como Hernán Mastrángelo en el VAR (todos argentinos) acertaron al no señalar la mano en favor del equipo marroquí. Los jugadores del equipo africano, encabezados por su capitán Achraf Hakimi, se le fueron al humo buscando que Tello revisara la acción. En las imágenes se observa cómo en la disputa previa de la pelota, el balón da en la mano derecha de Adrien Rabiot. Pero no solo el contacto es involuntario, sino que además ocurre luego de rebotar en su cuerpo. Convalidar el tanto fue un acierto por parte del cuerpo arbitral argentino.

Jugadores marroquíes le protestan a Facundo Tello por una supuesta mano del francés Adrien Rabiot Charles Krupa - AP

Más allá de la decepción por el resultado, el entrenador de Marruecos dio más explicaciones sobre lo ocurrido en el partido de cuartos de final: “Tenemos que admitir que jugamos contra un muy buen equipo. Sufrimos mucho en el primer tiempo y Bounou tuvo una gran atajada en el penal. En la segunda parte defendimos mejor y, sobre todo, estuvimos más serenos con la pelota. Fuimos mucho mejores. En la primera parte parecía que algunos jugadores estaban cambiando el aliento. En el segundo tiempo, en cambio, vimos cómo esos mismos jugadores comenzaron bien”.

El DT marroquí continuó con sus expresiones sobre el partido en la conferencia de prensa posterior al partido: “La primera parte fue difícil porque ellos dominaban muy bien la pelota. Cuando lo teníamos, no éramos lo suficientemente efectivos en las transiciones. Queríamos hacer más con el balón. El inicio de la segunda parte fue algo mejor. Pero hay que reconocer que Francia es un muy buen equipo. Nos hubiera gustado aguantar un poco más para ver cómo reaccionaba Francia. Pero fueron fantásticos. Nos faltaron ideas. Pero tenemos que aceptarlo”, señaló Ouahbi.

El saludo entre Kylian Mbappé y Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos Charles Krupa - AP

El entrenador marroquí, que reemplazó a Walid Regragui en marzo, aportó más frases: “¿Arrepentimientos? Es difícil hablar de arrepentimientos cuando los jugadores lo dieron todo. Nos enfrentamos a un país que había llegado a las dos últimas finales de la Copa del Mundo. Rara vez han tenido tanto talento en la cancha. Tienen jugadores que se esfuerzan al máximo. Son un equipo sólido y sereno. No hay mucha tensión en el campo; se animan mucho entre ellos. Sabíamos que si perdíamos la posesión, serían muy efectivos", recordó.

Y remató, citado por el diario francés L’Equipe: “Vamos a trabajar aún más duro para poder competir la próxima vez. Nos sentimos capaces. Hoy, Francia fue más fuerte. En mi primera Copa del Mundo, tuve la oportunidad de jugar contra Carlo Ancelotti y Didier Deschamps, mis ídolos. Espero que los jugadores estén decepcionados, sí, porque hay que tener esa mentalidad ganadora. Tenemos un equipo que, espero, querrá ganar títulos en el futuro”.