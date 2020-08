Maurizio Sarri fue despedido como entrenador de la Juventus luego de la eliminación sufrida por su equipo frente a Lyon, de Francia, en la Champions League. El argentino Mauricio Pochettino es uno de los candidatos a reemplazarlo. Fuente: Archivo - Crédito: reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2020 • 10:40

La eliminación de la Champions League provocó una crisis en Juventus. El club donde juegan el argentino Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo decidió prescindir de los servicios de su entrenador, Maurizio Sarri, a quien le agradeció por haber conseguido un nuevo título de liga. Pero el nivel de juego de los últimos partidos y, sobre todo, la prematura salida del torneo europeo que se les niega desde 1996 hicieron que la junta directiva cancelara el contrato del exentrenador de Chelsea, Napoli y Empoli, entre otros equipos.

Sarri, un DT de la vieja escuela que se hizo famoso luego de armar un gran equipo en Empoli, nunca encajó ni en un vestuario de súper estrellas ni en un organigrama híper profesional como el del a Juventus. "Termina aquí su extraña etapa en el club", dice hoy la Gazzetta dello Sport, el principal diario deportivo italiano. En rigor, Andrea Agnelli, el presidente del club, ya había dado ayer, en las entrañas del Juventus Stadium, pistas suficientes de que la eliminación de Champions era el final del ciclo de Sarri: "La Champions fue una desilusión. Quedar eliminados de esta forma deja a todos defraudados. Al principio era un sueño, ahora es un objetivo. Necesitamos volver con un entusiasmo renovado. Nos juntaremos en estos días para hacer todas las evaluaciones del caso", adelantó Agnelli.

La comunicación oficial de Juventus

La reunión, con la posterior decisión de rescindir el contrato de Sarri, ocurrió hoy, como si el equipo estuviera en la vorágine de la competencia y no a punto de comenzar su receso. El nivel de juego del último mes había acrecentado las dudas, que se hicieron patentes en la triste victoria de ayer contra Lyon por 2-1, un resultado que no alcanzó para conseguir la clasificación por el 0-1 cosechado en Francia.

En su conferencia posterior al partido, Sarri había dicho que estaba "devastado" por la eliminación, pero que seguía siendo el entrenador de Juventus y que no se esperaba "nada" por parte de los directivos del club. "Tengo un contrato y lo respetaré. No pienso que dirigentes de altísimo nivel vayan a tomar decisiones sobre la base de un partido. Pienso que harán evaluaciones mucho más amplias", declaró el ahora ex entrenador de la Juventus tras la derrota de Lyon.

El presidente Agnelli había presagiado el despido

Pochettino, entre los candidatos a sucederlo

Un sondeo entre los lectores de la Gazzetta dello Sport puso a Zinedine Zidane como el preferido de los hinchas juventinos para suceder a Sarri, seguido de Massimiliano Allegri. En la lista de candidatos que manejan los directivos, sin embargo, hay un entrenador argentino que en estos momentos está libre: Mauricio Pochettino. El cuarto nombre es el de Simone Inzaghi, entrenador de Lazio, una de las sorpresas de la temporada del Calcio, y quien estuvo a punto de llegar al club de Turín antes de Sarri.

En rigor, las opciones de Zidane (también adorado por los dirigentes del club italiano, cuyo director deportivo, Pavel Nedved, compartió equipo con el francés) dependen de que él mismo elija salir de Real Madrid luego de quedar afuera de la Champions tras caer por 2-1 con Manchester City. Parece difícil en virtud de la identificación de Zidane con la Casa Blanca y de la fluida relación que mantiene con Florentino Pérez.

Allegri, por su parte, estuvo en Juventus durante cinco años y mantiene contacto con la cúpula del club, que no olvida su paso por el club. Como el italiano, Pochettino también está desempleado, aunque sería el más caro de los dos entrenadores. Inzaghi, por su parte, podría ser la opción low-cost, aunque para poder aterrizar en Turín precisará liberarse primero de su contrato con Lazio, club de la capital italiana.