El goleador francés Karim Benzema sigue “castigado” por el club Al-Ittihad, que tiene como entrenador al argentino Marcelo Gallardo. Mientras el plantel se entrena en Dubái, Emiratos Árabes, el delantero practica solo en Riad, Arabia Saudita. Al-Ittihad se prepara para la reanudación de la temporada, que reanudará el 7 de febrero próximo frente a Al Ta’ee-Ittihad, y por ahora Benzema está aislado de sus compañeros, a raíz de una decisión tomada por Gallardo como medida disciplinaria por no haber llegado a tiempo al inicio de la actividad.

Benzema argumentó que llegó tarde por un ciclón que padeció en Islas Mauricio, donde estaba de vacaciones. Pero el club toma en consideración que el francés faltó no sólo faltó en esos primeros días de la pretemporada sino también en tres entrenamientos previos a fin de año, tras la grave derrota por 5-2 a manos de Al-Nassr, el conjunto de Cristiano Ronaldo. Queda por ver qué pasará la próxima semana, cuando Gallardo y el equipo vuelvan a su sede habitual, Jeddah. “Debió volver el 2 de enero. En el club están furiosos por lo que pasó y por no haber podido contactarse con él durante diez días”, informó AFP.

Los números de Benzema en Al-Ittihad no son malos: 12 tantos y 5 pases-gol en 20 encuentros; el problema está en su indisciplina. - - AFP

Desde el arribo de Benzema al fútbol árabe, el ex delantero de Real Madrid cosechó 12 goles y 5 asistencias en 20 partidos en el Al-Ittihad. El castigo que le aplicó Gallardo deja abierta la puerta abierta a su salida del club.

La tensa relación que tiene Benzema con Al-Ittihad y con Gallardo es seguida atentamente por Olympique Lyonnais, ex equipo del atacante, que parece tener la posibilidad de un retorno a Francia. Pero no sería fácil, porque Lyon tendría que afrontar desafíos financieros para concretar la transferencia.

Marcelo Gallardo en una conferencia de prensa junto a Benzema, antes del Mundial de Clubes, cuando el vínculo entre el director técnico y el futbolista era mejor. FIFA

Según trascendió, Benzema solicitó dejar “temporalmente” Al-Ittihad a raíz del tenso vínculo que tiene con Gallardo, pero no se confirmo si el francés quiere irse del equipo. Hace unos días, su abogado, Hugues Vigier, declaró a BFMTV: “Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período sea menos próspero. Se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón y regresó a Arabia Saudita”, enumeró. Y destacó la resiliencia de su representado: “Lo vimos resurgir de las cenizas. Si recuerdan, [notarán que] no jugó mucho cuando llegó a Real Madrid y luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas”.

Vigier dejó abierta la posibilidad de que Benzema regrese al club de su tiempo en el fútbol francés. “Debo decir que estaría muy feliz de verlo volver a jugar en Lyon, me gustaría... Pero no me lo ha anunciado por el momento”, expresó el abogado. Que también aludió a la demanda contra el ministro del interior francés, Gérald Darmanin, que afirmó que Benzema tenía “vinculos notorios” con un grupo terrorista islámico: “Mi cliente ha sufrido amenazas. Karim Benzema no tiene ningún problema con Francia. Escúchelo hablar de Francia. Francia le enseñó todo. Sus padres todavía viven en el centro de Bron [suburbio de Lyon], a pesar de que él puede permitirse el lujo de pagarles una bonita residencia en Arabia Saudita”, defendió Vigier a Benzema, que está en conflicto con un alto funcionario de su país, separado del plantel en su club y en un panorama incierto sobre su futuro.

