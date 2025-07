Kevin De Bruyne, a los 34: el crack busca dejar atrás a Manchester City y quiere reinventarse en Napoli

Kevin De Bruyne es un fuera de serie. No se trata de una estrella de verano o de un par de capítulos de una buena temporada: es un crack, que a los 34 años lucha contra el transcurrir del tiempo, las lesiones y por qué no, el olvido.

El belga de fina estampa abandonó Manchester City, club que vivía a la sombra del United y se convirtió en un gigante mundial, luego de 10 mágicas temporadas, las últimas ocho con Pep Guardiola en la conducción.

El día que De Bruyne se despidió, el 21 de mayo pasado, el catalán de mente brillante frente al pizarrón, se puso a llorar. Literalmente. La figura de movimientos felinos salió por la puerta de adelante, con una valija de repleta de títulos (18) en la que disputó 421 partidos, marcó 108 goles, ganó una Champions League y seis Premier League, entre tantas vueltas olímpicas.

El último abrazo: Pep Guardiola y Kevin De Bruyne GLYN KIRK - AFP

Al apagarse las luces del estadio, De Bruyne, junto con su mujer Michele Lacroix y sus tres hijos (Mason, Rome y Suri), saltó al campo por última vez mientras la gente coreaba su nombre. Los jugadores y el personal del City le hicieron un pasillo de honor mientras se dirigía al círculo central entre fuegos artificiales y un juego de luces. Allí fue cuando Pep se emocionó en vivo, en público, como nunca antes.

🙌 UNA DESPEDIDA A LA ALTURA DE UNA LEYENDA 🙌



🇧🇪 Luego del partido, Kevin De Bruyne saltó al campo de juego del Etihad para recibir la última ovación de los hinchas del City



🥹 Atención a Pep Guardiola: ¡emocionado hasta las lágrimas! pic.twitter.com/6YaEokSFIQ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2025

“Manchester es mi hogar. Es donde nacieron estos chicos. Vine aquí con mi esposa para quedarme mucho tiempo. No esperaba quedarme aquí 10 años y hacer lo que hemos hecho como club. Lo hemos ganado todo, hemos hecho que la ciudad y el club sean más grandes. Quise jugar con creatividad, pasión y disfrutar del fútbol. Espero que todos lo hayan disfrutado. Todos me han impulsado muchísimo, tanto dentro como fuera del club, para que sea la mejor versión de mí mismo”, advertía Kevin, emocionando.

Ahora, lejos de ese ruido, aunque arropado en la pasión desbordante de Napoli, el campeón de la Serie A, lo intenta de nuevo. Hace tiempo que la magia del fútbol europeo tiene otros nombres, pero todos saben que su tiempo no se acabó.

De Bruyne está en la ciudad de Diego Maradona, que no solo logró cinco títulos (dos Serie A, Copa UEFA, Copa Italia y Supercopa de Italia), sino que cambió la historia del fútbol italiano. Fue el símbolo de la resistencia del viejo Sur utilitario contra el Norte arrogante. Otros tiempos, que permanecen inalterables por sus calles. La 10, su camiseta, el símbolo, está archivada en la memoria.

Por eso, tal vez, al ver al crack con una indumentaria de entrenamiento con ese mismo número, el revuelo fue enorme. ¿De Bruyne va a jugar con la mítica 10?

De Bruyne, vestido de Napoli Red X

Un video de la entidad en su perfil de Tik Tok captó la sorpresa del volante cuando le mostraron la vestimenta que se iba a poner en sus primeros minutos. “No, no, no...”, advertía, incrédulo por ese privilegio. Ante el clamor popular, el empleado que se veía en la imagen tomó nota de la repercusión: “Es solo para los entrenamientos”.

El creativo fue el encargado de presentar en sociedad la nueva casaca que lucirá en esta temporada el último campeón del fútbol italiano. No sólo De Bruyne, sino también el volante británico Scott McTominay, que llegó en la anterior temporada desde Manchester United y con 13 goles y cuatro asistencias en 36 partidos disputados fue una de las figuras en la obtención del scudetto. También fue parte de la presentación en la ciudad en la que el “4″ está colgado en todos los balcones, la cantidad de títulos de campeonatos locales del club celeste.

“El mensaje ‘De Nápoles al Mundo’, en napolitano, nos recuerda que el Napoli está vivo... otra vez!”, se enumera en el comunicado que destaca, además, que en esta temporada seguirá el vínculo con la empresa EA7.

La marca, que diseñó las camisetas en sinergia con Valentina De Laurentiis (hija del presidente del club, Aurelio De Laurentiis, y a cargo del área de marketing), será socia de Napoli por quinto año consecutivo”. De Bruyne, desde ahora, es su imagen principal

El plantel dirigido por Antonio Conte empezó la pretemporada este jueves en la concentración de Dimaro y, además, sumó como refuerzo a Lorenzo Lucca, goleador de Udinese.

¡LOCURA TOTAL POR KEVIN DE BRUYNE! El belga ya está en Roma para la revisión médica, previo a la firma como nuevo jugador del Napoli 🇮🇹



📹 @tvdellosport pic.twitter.com/6WuEnmPItX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2025

De Bruyne sabe que es su última gran oportunidad de volver a ser. Inspirado en el recuerdo de Guardiola, con quien acunó amores y algunos (esporádicos) “odios”. Siempre recuerda su impresión inicial. “En la primera reunión que tuve con Pep, me sentó y me dijo: ‘Kevin, escucha. Puedes ser, fácilmente, uno de los cinco mejores jugadores del mundo’”, apuntó alguna vez De Bruyne. Y completó el mensaje: “La mayoría de las veces, el fútbol se trata de negatividad y miedo, pero con Pep se trata de positividad extrema. Se pone metas tan altas que son casi imposibles de alcanzar. Es un maestro táctico, sí. No hay dudas de esto. Pero lo que la gente de fuera no entiende es la presión que se pone para alcanzar la perfección”.

EFECTIVAMENTE ES CINE. pic.twitter.com/TjR3Jzmcpr — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) July 16, 2025

No siempre el hábil volante estuvo a la altura. Disfrutó tanto como sufrió, más allá de las dolencias físicas.

Lo atormentaba con el valor agregado de la consistencia, de no volar en los partidos. Atornillarse a la realidad. “Es muy bueno si tiene la libertad de moverse, al lateral, a la derecha o al área. Tiene la libertad y la calidad. Sin embargo, Kevin necesita movimientos, no estar quieto en una posición. Y hoy volvió a su nivel. No es que no pueda hacerlo. Llevamos muchas temporadas juntos. ¡Hemos hecho todo, menos dormir juntos! ¡Hemos hecho todo!”, bromeó Guardiola luego de un encuentro con Leicester en octubre de 2022.

Conte lo espera con los brazos abiertos. Y la ciudad, caótica y querible como siempre, aguarda la última gran versión de Mi Pobre Angelito, el apodo que recibió por su parecido con el actor Macaulay Culkin, al que el propio jugador le rindió un homenaje a pequeños fragmentos de esa película taquillera. Aquella vez, en oportunidad de una Navidad, arrancó una sonrisa, la misma que espera volver en el campo de juego.