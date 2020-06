Kily González, que llevaba mas de un año como entrenador de la reserva, fue presentado como entrenador de Primera Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Manera / La Nación

Alma canalla y pertenencia. Cristian Kily González está cumpliendo uno de sus sueños y no puede ocultar su alegría. Es el flamante entrenador de Rosario Central, tras el alejamiento de Diego Cocca, de irregular campaña.

Kily, que lleva mas de un año como entrenador de la reserva, esperó su momento y hoy es una realidad. La presentación formal se dio en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, un lugar emblemático para el mundo canalla, donde viven las inferiores. Es que ese será también su proyecto.

El cuerpo técnico que acompañará al ex volante de la selección argentina está integrado por Diego Ordoñez y Horacio Petaco Carbonari como ayudantes de campo; Ernesto Colman y Damián Hernández, como preparadopres físicos, y Hernán Castellano y Diego Zuljan, en la función de entrenadores de arqueros. A la compañía de Raúl Gordillo como manager, se mantiene el trabajo de Iván Moreno y Fabianesi y Hugo Galloni, en las divisiones inferiores. El 1° de julio estará formalmente en funciones, una vez culminado el contrato de Cocca, su predecesor.

Cada palabra de Cristian González estuvo cargada de amor por los colores. "Es un momento de esos que uno siempre soñó. No hay muchas palabras que describan lo que siento por dentro. Somos un cuerpo técnico canalla con muchos partidos con la camiseta del club puesta, y sabemos que representamos. Le vamos apuntar a recuperar de nuestro amor a la camiseta, nuestro sentido de pertenencia e identidad".

El monólogo inicial tuvo un póquer de definiciones fuertes: "Quiero un Central unido, nadie es mas importante que Central, eso lo tenemos claro. Hoy es nuestro momento", aseguró.

Ante la pregunta sobre en qué lugar ubicaba este momento en su carrera, tampoco dudó: "Esto es el amor de mi vida, es lo máximo. El humo se va y las cosas se demuestran con hechos. Me pude equivocar, pero nadie me puede cuestionar mi amor por el club".

Kily piensa un equipo con mucha presencia de jugadores de las divisiones inferiores, por eso será responsable, no sólo del plantel profesional, sino también de todos los chicos del club: "Es un proyecto integral, formador y vendedor, como lo fue siempre. Los títulos que logramos en nuestra historia se basaron en las inferiores. El que entre a la cancha tiene que saber que camiseta tiene puesta", desafío. A la hora de los objetivos, fiel a su historia y a su característica como jugador, no se anduvo con chiquitas : "Acá no hay excusas, vamos por la gloria, vamos a dejar el corazón, pondremos mucho trabajo, porque sé lo que siente el hincha".

La llegada del Kily, que sufrió muchos cuestionamientos en el último tiempo en relación a su trabajo en la reserva, que incluso lo pusieron en la cuerda floja con respecto a su continuidad, renovó la esperanza en los hinchas, que lo tienen como un gran referente. Y para alimentar la ilusión lanzó un nombre propio: "Di María es una debilidad que tengo. El primer mensaje del día fue de él. Sabe lo que quiero al club y se que Ángel ama a este club y ama poder ponerse esta camiseta. No voy a prometer nada. Que la gente se quede tranquila que él tiene siempre en la cabeza eso", animó.

También recibió el saludo de grandes amigos como Santiago Cañizares (Valencia), Fernando Morientes (Zaragoza) y Marco Matterazzi , del Inter. Valencia celebró la designación del Kily en sus redes sociales con un mensaje esperanzador: "¡Kily, Kily! Muchísima suerte y éxitos en esta nueva etapa profesional"

Kily debutó en Rosario Central el 18 de diciembre del 93, y luego pasó por Boca, Zaragoza, Valencia, Inter de Milán, para su primer regreso a Arroyito. Luego de un año en San Lorenzo, retornó al club de sus amores para culminar el recorrido como futbolista. Su paso por la Selección Argentina fue destacado, con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 como premio destacado.