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Klose habló con Messi para felicitarlo por romper el récord goleador en los Mundiales y obtuvo una promesa
La comunicación se produjo a través de Scaloni, que fue compañero del exdelantero alemán en Lazio de Italia
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Miroslav Klose ostenta un sitio de privilegio en la historia de los Mundiales. El delantero nacido en Polonia, pero imponente artillero de la selección de Alemania, marcó 16 goles en las Copas del Mundo y, hasta hace sólo algunos días, tenía el récord. Pero... pasaron cosas. Con el gol frente a Egipto, Lionel Messi llegó a los ocho en este Mundial y, con 21 en total, lidera la tabla de posiciones histórica de artilleros, mientras que segundo figura el francés Kylian Mbappé, con 19 (siete en esta edición de la máxima competencia).
Klose participó de los Mundiales de Corea/Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde fue campeón con la selección germana. Defendió el récord de máximo goleador de la competencia durante doce años. Sin embargo, todo cambió por culpa de Leo Messi. Pero el exatacante, hoy de 48 años, no está molesto con el número 10 argentino; al contrario, lo admira, lo celebra. Así lo contó hace unas horas, en una charla organizada por FC Núremberg, el club de segunda división de Alemania que, precisamente, dirige Klose.
“Messi es un fenómeno increíble”, sentenció Klose, que estuvo acompañado por otras figuras del club. Y reveló una situación personal que involucra al rosarino, pero también al seleccionador nacional, Lionel Scaloni, con quien coincidió como futbolista en la Lazio de Italia en dos temporadas (2011-12 y 2012-13). “Scaloni, fue mi compañero en la Lazio de Roma, y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo. Por supuesto, Messi y yo nos hemos cruzado en la cancha de vez en cuando, lo cual siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado fuera del fútbol", narró Klose.
Además, el exdelantero -que también jugó en Hamburgo y Bayern Múnich, entre otros clubes- contó qué le prometió Messi durante la charla telefónica. “Me dijo que me enviaría una camiseta firmada”, dijo, sonriente, como un niño.
Messi y Klose se enfrentaron en un puñado de oportunidades. En una de ellas, sobre todo, el alemán celebró mucho más... Fue en la final de Brasil 2014, el 13 de julio de ese año, en el estadio Maracaná, con el triunfo germano por 1-0, con el gol de Mario Götze.
El récord de Klose quedó enterrado en el segundo partido de la Argentina en este Mundial, en el 2-0 frente a Austria, por el Grupo J, con los dos tantos de la Pulga. Ese día, el 22 de junio en Dallas, Leo pasó los 16 de Klose y se encumbró con 18. “¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!”, declaró Klose, tras esa jornada, en el diario Süddeutsche Zeitung. Y añadió: “Está totalmente bien. El récord se rompería de todos modos en algún momento. Soy un gran fan de Messi, siempre lo he sido”.
El gol de Messi ante Egipto
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